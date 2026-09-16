A solo 80 km de Lisboa: el fascinante paraíso termal de Portugal, balneario de reina y joya de azulejos UNESCO

¿Cansado de las rutas que todos conocen? ¿Del bullicio previsible y las aglomeraciones que prometen desconexión pero solo generan más estrés? Nuestro instinto de viajero nos llama a descubrir algo nuevo.
¿Y si te dijera que un simple gesto de bondad, hace más de cinco siglos, abrió la puerta a uno de los tesoros más ocultos de Portugal? Una decisión real que transformó un paraje de dolencias en un epicentro de cultura, arte y bienestar.
A solo 80 kilómetros de Lisboa, donde la historia se respira con cada azulejo, te espera Caldas da Rainha. Un nombre que ya te susurra su origen: las aguas calientes de la reina. Pero este pueblo es mucho más que un nombre; es un balneario con la esencia de una monarca y un paraíso de cerámica reconocido por la UNESCO desde 2019.
Cuando la historia brota de la tierra
Imagina el año 1484. La reina Leonor de Viseu, atravesando la región, encontró campesinos bañándose en aguas fangosas para aliviar sus males. (Sí, nosotros también nos emocionamos con estas historias.) Sensibilizada por su situación, un año después tomó una decisión que cambiaría para siempre el lugar.
En 1485, fundó el Hospital Termal, el primero del mundo de estas características. Un gesto de empatía que no solo ofreció una solución médica, sino que fue el germen de una ciudad que crecería alrededor de esta cura, adoptando el nombre que hoy conocemos.
El edificio que vemos hoy, con su elegante arquitectura balnearia del siglo XIX, testimonia aquella época dorada. Una época donde los balnearios eran el refugio de la nobleza y la aristocracia. Un lugar donde la salud y el lujo iban de la mano.
Este viaje no es un simple desvío; es una declaración de intenciones para el viajero que quiere ir más allá de lo obvio y buscar la verdadera alma de los lugares.
Más que aguas, un arte de cinco siglos
Si las aguas curativas son el corazón de Caldas da Rainha, la cerámica es sin duda su alma. La villa presume de cinco siglos de tradición alfarera, un legado que se hizo viral en el siglo XIX de la mano de Rafael Bordalo Pinheiro.
Este ilustrador y caricaturista fundó una célebre fábrica de vajilla que popularizó piezas con formas de hoja de col, sartenes de pared y una infinidad de motivos vegetales. Una joya que ha perdurado hasta nuestros días, convirtiéndose en un distintivo internacional.
Para adentrarnos en este mundo, es imprescindible visitar la Casa-Museo São Rafael, con sus piezas históricas y moldes originales. O el Museo de Cerámica, situado en un palacete neoclásico, que guarda colecciones de azulejos portugueses, hispano-musulmanes y holandeses del siglo XVII al XX.
@foodie_n_traveller 🇵🇹Caldas da Rainha, uma cidade termal encantadora, conhecida pelas suas águas curativas, arte e cerâmica tradicional. Passeie pelo Parque D. Carlos I, explore o Hospital Termal, encante-se com as peças de Bordallo Pinheiro e não deixe de visitar a Praça da Fruta! 📍 A apenas 1h de Lisboa — perfeita para um bate e volta cheio de história e charme. ‼️O Hospital Termal, fundado no século XV, é considerado o mais antigo hospital termal do mundo ainda em funcionamento! As águas termais que hoje alimentam as Termas das Caldas da Rainha são naturais e muito antigas — com cerca de 2000 anos de existência. Elas circulam no subsolo durante séculos, aquecendo-se em profundidade e absorvendo minerais como enxofre, cálcio e sódio, o que lhes confere propriedades altamente terapêuticas. #caldasdarainha #visitportugal #portugal #aguatermal #vanlife ♬ Pure Love (Instrumental) – MAICO
El Parque D. Carlos I: un pulmón de historia y arte
Muy cerca del hospital termal, encontramos el Parque D. Carlos I, un precioso jardín romántico que originalmente estaba ligado al conjunto termal. Es el lugar ideal para pasear bajo la sombra de sus arboladas avenidas y disfrutar de una paz que las grandes ciudades ya no ofrecen.
Este parque esconde otro tesoro cultural: el Museo José Malhoa. Dedicado a uno de los grandes maestros de la pintura naturalista portuguesa, sus salas exhiben lienzos de época, escultura y, de nuevo, una muestra de cerámica local donde brilla Bordalo Pinheiro.
La ciudad sigue siendo un hervidero creativo. Gracias a la prestigiosa Escuela Superior de Artes y Diseño (ESAD), Caldas da Rainha se llena de galerías y arte urbano. Una conexión con la modernidad que mantiene vivo su espíritu artesanal.
@richard.in.lisbon En el corazón de Caldas da Rainha se encuentra el Parque Dom Carlos I, un oasis de historia y naturaleza que combina romanticismo, arte y arquitectura. Su origen se remonta a 1799, cuando se creó el “Passeio da Copa” para los pacientes del Hospital Termal. Entre 1889 y 1891, el arquitecto Rodrigo Berquó transformó este espacio en un parque romántico, añadiendo un lago artificial, senderos arbolados y zonas de recreo. Con una extensión de aproximadamente 11 hectáreas, alberga más de 150 especies de árboles y arbustos, esculturas, el Museo José Malhoa y la Casa dos Barcos. Es un lugar emblemático que refleja la evolución del termalismo en Portugal y la importancia del bienestar en contacto con la naturaleza. No coração das Caldas da Rainha encontra-se o Parque D. Carlos I, um refúgio de história e natureza que combina romantismo, arte e arquitetura. A sua origem remonta a 1799, com a criação do “Passeio da Copa” para os pacientes do Hospital Termal. Entre 1889 e 1891, o arquiteto Rodrigo Berquó transformou este espaço num parque romântico, adicionando um lago artificial, caminhos arborizados e zonas de lazer. Com cerca de 11 hectares, alberga mais de 150 espécies de árvores e arbustos, esculturas, o Museu José Malhoa e a Casa dos Barcos. É um local emblemático que reflete a evolução do termalismo em Portugal e a importância do bem-estar em contacto com a natureza. #CaldasDaRainha #ParqueDomCarlosI #PatrimónioTermal #JardimRomântico #HistóriaViva #MuseuJoséMalhoa #NaturezaUrbana #ArquiteturaHistórica #TurismoCultural #PortugalDesconhecido ♬ sonido original – richard.in.lisbon
Tu próximo gran descubrimiento te espera
Caldas da Rainha no es un sustituto de Lisboa o Porto. Es un viaje aparte. Un lugar para quienes buscan un destino auténtico y tranquilo. Un truco para disfrutar de Portugal de una manera diferente, sin prisas ni multitudes. Aquí podrás desayunar con vistas a los mercados de fruta o comprar cerámica icónica directamente de sus creadores. Es un plan definitivo para una escapada.
@kikapimienta Cerámica Portuguesa, soy toda una señora 😜#ceramica #ceramicaportuguesa #portugal #portugal🇵🇹 #barcelos ♬ sonido original – kika Pimienta 🍪
Pero atención: el Museo de Cerámica estaba en proceso de reforma. Confirma su apertura antes de ir para no perderte ningún detalle de esta joya. Un secreto así no se mantiene oculto para siempre y sería un error perderse la oportunidad de vivirlo antes de que se haga demasiado popular.
Acabas de descubrir una solución brillante para tu próximo viaje. Estamos seguros de que la reina Leonor estaría orgullosa de tu elección. ¿A qué esperas para sumergirte en las «aguas de la reina»?