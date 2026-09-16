Científicos graban un agujero negro disparando plasma 13 veces más rápido que la luz: la física sigue intacta

El universo es un libro abierto, pero sus páginas están llenas de secretos. Siempre pensamos que conocemos sus leyes, sus reglas inquebrantables. Pero, ¿qué pasa si un día todo eso salta por los aires?

Una nueva revelación cósmica acaba de poner a prueba nuestros conocimientos. Ha generado una alarma silenciosa en la comunidad científica. Parece que lo imposible acaba de suceder.

El límite de velocidad cósmico bajo escrutinio

Durante siglos, la velocidad de la luz ha sido nuestro límite definitivo. Ningún objeto conocido, ninguna partícula, puede superarla. Es un pilar fundamental de la física.

Ahora, imagina observar un evento que parece romper esta norma. Un fenómeno que, a primera vista, nos haría cuestionar todo lo que sabemos. Nosotros también nos quedamos sin palabras.

Pero la realidad es más compleja. Y la física, por suerte, sigue intacta. Lo que hemos visto es un truco, una ilusión óptica que nuestra perspectiva terrestre nos juega.

La revelación que desafía la lógica (a primera vista)

Científicos de élite han logrado un hito histórico. Han grabado con una precisión sin precedentes un agujero negro supermasivo. Este titán cósmico dispara chorros de plasma a velocidades alucinantes.

¿El dato más sorprendente? Medido desde la Tierra, estos rayos de material parecen viajar a una velocidad entre 9 y 13 veces superior a la de la luz. Una cifra que, de entrada, parece un error de cálculo o una ruptura de la realidad.

No es ninguno de los dos. Es una demostración de cómo nuestra visión limitada del universo en dos dimensiones puede distorsionar la verdad en un espacio de tres dimensiones. Es un recordatorio potente de nuestra humildad ante el cosmos.

Lo que vemos como una velocidad superior a la de la luz es, en realidad, un efecto óptico fascinante. Nuestra perspectiva nos engaña, pero la física resiste.

El secreto detrás de la ilusión

Esta proeza ha sido posible gracias al algoritmo Kine. Se trata de una herramienta de inteligencia artificial. Ha procesado 116 imágenes tomadas entre 1995 y 2022. Hablamos de casi 30 años de datos compilados en un solo vídeo.

El objeto de estudio ha sido el agujero negro de la galaxia 3C 345. Esta galaxia es extremadamente activa. Su núcleo libera un potente chorro de material, incluyendo gas y plasma, a casi la velocidad de la luz.

La solución al enigma de la «supervelocidad» yace en la profundidad del espacio. Cuando un chorro de luz se emite hacia nosotros, desde la Tierra, vemos todos los fotones como si estuvieran a la misma distancia. Pero no es así.

Los fotones del punto de salida están más lejos. Los del punto de llegada, más cerca. Nuestros detectores captan los fotones cercanos más rápidamente. Esto crea la sensación engañosa de que han recorrido mucha distancia en poco tiempo. Es un fenómeno visual, no físico.

Esta reconstrucción no solo ha permitido «medir» estas velocidades. Ha incrementado la resolución de la imagen cuatro veces. Ha mejorado el contraste en 140 veces respecto a los métodos estándar. Es una ventana sin precedentes a la dinámica de los agujeros negros.

Revolucionando viejas teorías sobre el plasma

Esta observación tiene implicaciones que van más allá de la velocidad. Siempre se había creído que las zonas más brillantes de los chorros eran el resultado de frentes de choque. Esto ocurre cuando el plasma más rápido choca con el más lento, liberando una gran cantidad de energía.

Pero el nuevo vídeo de 3C 345 revela algo sorprendente. Las partes más brillantes del chorro no se mueven sustancialmente más rápido que el resto. Esta observación pone en duda la teoría de los choques como única explicación de su brillo.

Además, los choques en capas de plasma alteran el campo magnético, dejando picos de polarización. Cuando los científicos midieron la polarización del chorro de 3C 345, no se detectó nada de eso. Esto nos indica que su brillo debe tener otro origen oculto que aún no conocemos. Un nuevo misterio por resolver.

La urgencia de mirar más allá

Este descubrimiento no rompe la física. La reafirma. Pero cambia radicalmente nuestra manera de observar e interpretar los fenómenos cósmicos. Nos obliga a ir más allá de las primeras impresiones. Esta es la solución definitiva para avanzar en el conocimiento del universo.

Técnicas como el algoritmo Kine son la clave para desvelar los secretos más profundos del espacio. Nos permiten ver aquello que antes era invisible. Gracias a la inteligencia artificial, nuestra visión del cosmos se expande a un ritmo vertiginoso.

Estamos en un momento imprescindible para la astronomía. Cada nuevo descubrimiento es una pieza del rompecabezas. Nos acerca a entender la majestuosidad del universo. No podemos permitirnos perder este momento.

Entender estos nuevos fenómenos cósmicos es una inversión en nuestro futuro. Nos proporciona una nueva perspectiva sobre nuestra existencia. ¿Crees que el próximo agujero negro nos deparará más sorpresas?