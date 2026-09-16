La Mercè te abre la Sagrada Familia: 20.000 entradas gratis y todos los pasos para conseguirlas

Barcelona se enciende. La Mercè ya está aquí, con una oportunidad que muchos esperaban. Pero hay un secreto que puede cambiar tu fiesta mayor. El tiempo corre.

Imagina acceder a uno de los monumentos más icónicos, obra maestra de Gaudí, sin abrir la cartera. Ni un euro. Una experiencia que combina arte, historia y un ahorro nada despreciable. ¿Estás preparado para vivir la Sagrada Familia de forma única?

El truco definitivo para entrar gratis

La Sagrada Familia abre sus puertas gratis. Hablamos de 20.000 entradas gratuitas que se están sorteando ahora mismo. Una iniciativa que rompe moldes. (Nosotros estamos sorprendidos).

Estas visitas se realizarán durante los días clave de la Mercè. Apunta las fechas: el 24, 25, 26 y 27 de septiembre. Cuatro días para explorar el templo sin costo. Es tu ventana al pasado y futuro de Barcelona.

¿Cómo conseguirlas? El proceso es sencillo. Regístrate en la página web oficial de la Sagrada Familia. Es un sorteo, pero tu participación es imprescindible. No participar es un error.

El plazo es ajustado. El sorteo ya está abierto y cerrará el próximo domingo, 20 de septiembre. No hay margen. Cada minuto cuenta para asegurar tu lugar. No dejes que se te escape.

No hay una segunda oportunidad para vivir la Sagrada Familia así. Es tu puerta a la grandeza, sin pagar un céntimo. Un regalo para los ojos y el bolsillo.

Veinte mil personas tendrán el privilegio de vivir el sueño de Gaudí desde dentro. Sin presión de precio ni colas. Es una solución brillante a uno de los grandes «peros» de visitar la Sagrada Familia. Ahora, ya no hay excusas.

La Mercè más profunda Y REVELADORA

En un año simbólico, con la reciente coronación de la Torre de Jesucristo, la ciudad celebra la fiesta mayor. La Sagrada Familia pone la guinda con este obsequio monumental.

La entrada gratuita es una experiencia completa. Admira la fachada del Nacimiento, llena de detalles. Siente la energía del impresionante interior de la Basílica, con su luz y columnas que se elevan al cielo.

La inmersión continúa. El camino te llevará por el Camino de la liturgia, un espacio de serenidad. Accede al museo del templo para descifrar secretos de la construcción y la visión de Gaudí. Y la fachada de la Pasión, que impacta a todos.

Es una inmersión total en el legado de un genio, sin barreras económicas. Una oportunidad para observar, entender y sentir con calma. (Nosotros ya nos imaginamos paseando, sin prisas).

Es la oportunidad oculta de reconectar con el alma de Barcelona desde su corazón más emblemático, un valor incalculable.

Además, esta jornada de puertas abiertas incluye un extra inédito. Disfruta de la exposición «La fuerza de un sueño compartido», un viaje fotográfico que revela los momentos clave de la construcción. Una perspectiva diferente.

Si no has visitado el templo últimamente, esta es tu oportunidad definitiva. Se podrán ver, por primera vez, tres nuevas esculturas para la capilla de la Asunción: Sant Josep Oriol y Sant Roc.

También estará uno de los cuatro ángeles que, en un futuro próximo, coronarán la cúpula y sostendrán el manto azul de la Virgen María. Una previsualización exclusiva, casi un secreto revelado, de lo que está por venir. El futuro de la Sagrada Familia en directo.

♬ original sound – UNESCO @unesco Still unfinished. Always unforgettable. 🤍 Step inside the iconic @Basílica de la Sagrada Família, Gaudí’s masterpiece where nature, faith, and creativity come together in perfect harmony. Its Nativity Façade, recognised by UNESCO as a World Heritage Site, is a testament to pure architectural genius. . . . Thank you for joining us on the UNESCO #WorldHeritage

No dejes que este aviso de urgencia pase desapercibido

Lo tenemos que decir claro: el tiempo se agota. El sorteo cierra este domingo, 20 de septiembre. Cada minuto sin registrarte reduce tus posibilidades. No hay prórroga. No dejes que la oportunidad se escape de nuestras manos.

Es un regalo extraordinario para todos, para reconectar con el corazón vibrante de Barcelona. (Nosotros ya tenemos nuestras alertas activadas). Es hora de moverse con urgencia, de hacer que esta información se convierta en una experiencia real para ti. Hazlo ahora.

Has llegado hasta aquí, leyendo cada palabra. Esto significa que tu intuición no falla: hay secretos que valen oro, y este es uno de ellos. La decisión de invertir unos minutos en este artículo ha sido una inversión inteligente.

Ahora, la pregunta final: ¿qué harás con tu entrada a la Sagrada Familia si la suerte te sonríe este domingo?