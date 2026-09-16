La Mercè t’obre la Sagrada Família: 20.000 entrades gratuïtes i tots els passos per aconseguir-les

Barcelona s’encén. La Mercè ja és aquí, amb una oportunitat que molts esperaven. Però hi ha un secret que pot canviar la teva festa major. El temps corre.
Imagina accedir a un dels monuments més icònics, obra mestra de Gaudí, sense obrir la cartera. Ni un euro. Una experiència que combina art, història i un estalvi gens menyspreable. Estàs preparat per viure la Sagrada Família de forma única?
El truc definitiu per entrar de franc
La Sagrada Família obre les seves portes de franc. Parlem de 20.000 entrades gratuïtes que s’estan sortejant ara mateix. Una iniciativa que trenca motlles. (Nosaltres estem sorpresos).
Aquestes visites es faran durant els dies clau de la Mercè. Apunta les dates: el 24, 25, 26 i 27 de setembre. Quatres dies per explorar el temple sense cost. És la teva finestra al passat i futur de Barcelona.
Com aconseguir-les? El procés és senzill. Registra’t a la pàgina web oficial de la Sagrada Família. És un sorteig, però la teva participació és imprescindible. No participar és un error.
El termini és ajustat. El sorteig ja està obert i tancarà el pròxim diumenge, 20 de setembre. No hi ha marge. Cada minut compta per assegurar el teu lloc. No deixis que se t’escapi.
No hi ha una segona oportunitat per viure la Sagrada Família així. És la teva porta a la grandesa, sense pagar un cèntim. Un regal per als ulls i la butxaca.
Vint mil persones tindran el privilegi de viure el somni de Gaudí des de dins. Sense pressió de preu ni cues. És una solució brillant a un dels grans “peròs” de visitar la Sagrada Família. Ara, ja no hi ha excuses.
La mercè més profunda I REVELADORA
En un any simbòlic, amb la recent coronació de la Torre de Jesucrist, la ciutat celebra la festa major. La Sagrada Família hi posa la cirereta amb aquest obsequi monumental.
L’entrada gratuïta és una experiència completa. Admira la façana del Naixement, plena de detalls. Sent l’energia de l’impressionant interior de la Basílica, amb la seva llum i columnes que s’eleven al cel.
La immersió continua. El camí et portarà pel Camí de la litúrgia, un espai de serenitat. Accedeix al museu del temple per desxifrar secrets de la construcció i la visió de Gaudí. I la façana de la Passió, que impacta a tothom.
És una immersió total en el llegat d’un geni, sense barreres econòmiques. Una oportunitat per observar, entendre i sentir amb calma. (Nosaltres ja ens imaginem passejant, sense presses).
És l’oportunitat oculta de reconnectar amb l’ànima de Barcelona des del seu cor més emblemàtic, un valor incalculable.
A més, aquesta jornada de portes obertes inclou un extra inèdit. Gaudeix de l’exposició “La força d’un somni compartit”, un viatge fotogràfic que revela els moments clau de la construcció. Una perspectiva diferent.
Si no has visitat el temple darrerament, aquesta és la teva oportunitat definitiva. Es podran veure, per primera vegada, tres noves escultures per a la capella de l’Assumpció: Sant Josep Oriol i Sant Roc.
També hi serà un dels quatre àngels que, en un futur pròxim, coronaran la cúpula i aguantaran el mantell blau de la Verge Maria. Una previsualització exclusiva, gairebé un secret revelat, del que està per venir. El futur de la Sagrada Família en directe.
@unesco Still unfinished. Always unforgettable. 🤍 Step inside the iconic @Basílica de la Sagrada Família, Gaudí’s masterpiece where nature, faith, and creativity come together in perfect harmony. Its Nativity Façade, recognised by UNESCO as a World Heritage Site, is a testament to pure architectural genius. . . . Thank you for joining us on the UNESCO #WorldHeritage ♬ original sound – UNESCO
No deixis que aquest avís d’urgència passi desapercubut
Ho hem de dir clar: el temps s’esgota. El sorteig tanca aquest diumenge, 20 de setembre. Cada minut sense registrar-te redueix les teves possibilitats. No hi ha pròrroga. No deixis que l’oportunitat s’escapi de les nostres mans.
És un regal extraordinari per a tots, per reconnectar amb el cor vibrant de Barcelona. (Nosaltres ja tenim les nostres alertes activades). És hora de moure’s amb urgència, de fer que aquesta informació es converteixi en una experiència real per a tu. Fes-ho ara.
Has arribat fins aquí, llegint cada paraula. Això vol dir que la teva intuïció no falla: hi ha secrets que valen or, i aquest n’és un. La decisió d’invertir uns minuts en aquest article ha estat una inversió intel·ligent.
Ara, la pregunta final: què faràs amb la teva entrada a la Sagrada Família si la sort et somriu aquest diumenge?