Llavors de fa 4 mil·lennis en un atuell: l’origen sorprenent de la «flor de l’amor» d’Ankara

Imagina per un moment que un objecte quotidià, oblidat durant milers d’anys, amaga la clau d’un passat que crèiem perdut. Aquesta és la història que ha sacsejat el món de l’arqueologia.
Un descobriment que no només reescriu la botànica antiga, sinó que també ens posa davant un mirall sobre la fragilitat de la nostra pròpia biodiversitat.
La càpsula del temps més antiga
Els arqueòlegs turcs han aconseguit l’impossible. Han obert una finestra directa a la flora de fa quatre mil·lennis. Un autèntic cop de fortuna que ens revela un secret ben guardat.
Per què importa tant? Perquè aquestes troballes ens permeten reconstruir paisatges remots i comprendre com era el món en què vivien els nostres avantpassats més llunyans. És un coneixement inestimable.
El lloc de la proesa és Külhöyük, al districte de Gölbaşı, al sud d’Ankara. Un jaciment arqueològic amb una història de cinc mil anys, ja de per si, impressionant.
El valor d’aquesta troballa va molt més enllà de la seva antiguitat; ens dona pistes clau sobre la supervivència d’espècies avui amenaçades. Nosaltres també al·lucinem.
Allà, dins d’una petita atuell hitita, els experts van trobar les llavors. Milers d’anys en silenci, esperant la seva revelació definitiva.
La identificació no va trigar a arribar. Les restes pertanyen al gènere Centaurea, la mateixa família que l’enigmàtica “flor de l’amor”.
Aquesta planta, coneguda científicament com a Centaurea tchihatcheffii, avui dia només es troba de forma natural en una regió molt concreta: precisament, Gölbaşı.
Una flor amb història i un present delicat
La “flor de l’amor” és una bellesa anual, endèmica de Turquia. Els seus pètals es tenyeixen de tons vermells, roses i morats, amb una aparença iridiscent que li ha valgut el nom popular de “yanardöner” (literalment, ‘que s’encén i s’apaga’).
El seu hàbitat natural s’ha reduït dràsticament amb el temps. Actualment, el seu creixement espontani es limita gairebé en exclusiva als voltants del llac Mogan.
Aquest fet posa en relleu la fragilitat de certs ecosistemes. La natura ens recorda constantment que el que avui tenim, demà podria desaparèixer per sempre.
La troballa de les seves llavors prehistòriques és una prova botànica irrefutable. La “flor de l’amor” ja decorava la regió fa mil·lennis. Un testimoni vivent de la seva resiliència.
El dilema de l’atuell hitita
Ara bé, un dels grans enigmes persisteix: per què es trobaven aquestes llavors dins de l’atuell? Van ser emmagatzemades deliberadament pels antics habitants hitites?
Potser amb fins medicinals, ornamentals o, fins i tot, rituals. Aquesta és la pregunta clau que els arqueòlegs intenten desxifrar. Cada detall compta en una història tan antiga.
Saber-ho podria obrir noves vies d’investigació sobre els costums i el coneixement botànic de cultures que ens precedeixen. El seu valor és imprescindible per entendre el passat.
Un futur que es mira al passat
La “flor de l’amor” és avui un símbol de conservació. Des del 2019, gaudeix d’una indicació geogràfica registrada, blindant la seva producció en una superfície de 1750 metres quadrats.
Aquestes mesures són crucials. Demostren el compromís amb la preservació d’una espècie única, el futur de la qual penja d’un fil (i que ara sabem que té un passat gloriosament llarg).
El descobriment de Külhöyük no és només un triomf per l’arqueologia. És un missatge clar per a tots nosaltres. La protecció de la biodiversitat és una tasca que ve de lluny i que ha de continuar amb urgència.
Cada espècie és un fil més en el ric tapís de la vida. Perdre’n una és empobrir-nos tots. La “flor de l’amor” n’és un exemple palpable.
Aquest és el valor autèntic d’aquestes llavors mil·lenàries. Ens permeten reconèixer la flora que envoltava els assentaments antics i, amb això, reconstruir els paisatges que van veure créixer cultures que avui ens fascinen.
Aquesta revelació és un pas endavant en la comprensió del nostre passat i un advertiment clar per al nostre futur. Ens obliga a actuar avui.
La història continua. La investigació no s’atura. I tu, després de conèixer aquest secret, ¿creus que el nostre llegat natural està prou protegit?