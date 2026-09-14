Misteris mil·lenaris esperen: busquen voluntaris per excavar un jaciment iberoromà, amb allotjament i formació

Alguna vegada has sentit el calfred de la història sota els teus peus? Aquella sensació d’estar a punt de descobrir un secret mil·lenari, guardat durant segles? No és una fantasia llunyana.
De fet, és una oportunitat real que podria canviar el teu proper setembre o octubre. Perquè sí, hi ha un lloc on el passat t’espera amb els braços oberts.
No estem parlant d’un simple viatge en el temps amb una guia turística. Parlem de ser tu qui desenterra, qui investiga, qui posa en valor. Una autèntica expedició arqueològica on el teu rol serà crucial.
El lloc? El jaciment iberoromà de Les Pedres del Cardado, al cor de Bailén, Jaén. I sí, busquen voluntaris exactament com tu. (Nosaltres també vam haver de rellegir-ho per creure-ho).
Aquesta és la teva crida per submergir-te en les entranyes de la Terra. La tercera campanya d’excavació ofereix una experiència inigualable. T’imagines passar setmanes excavant i descobrir peces que ningú ha tocat en 2.000 anys?
L’Ajuntament de Bailén, amb el suport d’institucions de la talla de la Universitat de Granada i la Universitat de Salamanca, ha obert les portes d’aquest tresor arqueològic. Però el millor no és només participar. El més impactant és el que inclouen.
Si acceptes el repte, tindràs assegurat allotjament i manutenció. Sí, has llegit bé. No hauràs de preocupar-te de res més que de la teva passió per la història. A més, rebràs formació arqueològica de camp d’autèntics experts.
Imagina’t explicar als teus amics que vas passar un mes excavant un santuari antic, amb professors universitaris. Això és molt més que una simple anècdota.
I com a colofó, un certificat oficial de participació que validarà la teva experiència. Aquesta no és una feina de picar pedra sense sentit. És una immersió total en la investigació i la posada en valor del nostre patrimoni.
El treball es divideix en dues fases crucials. D’una banda, les tasques de camp, desenterrant amb cura cada fragment de passat. De l’altra, la investigació i l’estudi dels materials recuperats, donant context i veu a aquells objectes muts.
Un jaciment amb capes i misteris
Les Pedres del Cardado no és un jaciment qualsevol. És una enciclopèdia viva de la nostra història. Des de les primeres campanyes, l’any 2022, s’ha començat a desvelar un enigma amb capes.
Situat en un turó rocós de tres hectàrees, la seva posició estratègica, amb defenses naturals i prop del riu Guadiel, el convertia en un punt clau per a diverses civilitzacions. Un lloc que no triaves a l’atzar.
Però hi ha un element que el fa únic i fascinant: una petita cavitat natural. Una oquedat relacionada directament amb la presència d’aigua, que ha portat els investigadors a una conclusió sorprenent: podria ser un santuari ibèric.
Aquesta cavitat, excavada amb mestria en la calcarenita, condueix l’aigua cap a una estructura rectangular. Podria ser una mena de brocal, una petita instal·lació hidràulica. Accedir-hi ja és una aventura: un estret passadís en ziga-zaga que aprofita una esquerda natural a la roca.
Pensa-hi un moment: un espai de culte antic, lligat a l’aigua, amb un accés gairebé secret. La connexió amb els elements, la sacralitat del lloc. És la prova que les nostres arrels són profundes i sorprenents.
Un viatge en el temps sense màquina
La llarga història d’ocupació de Les Pedres del Cardado és allò que realment captiva. Aquí no hi ha un sol període, sinó un mosaic de civilitzacions. Des del Neolític final i el Calcolític, a l’Edat del Coure, fins a l’època romana.
Després d’un període d’abandonament a l’Edat del Bronze, el lloc va tornar a ser vital en època ibèrica. Entre finals del segle IV i principis del III a.C., la cavitat i l’aigua s’integren ja en aquest espai ritual. Un lloc amb una funció gairebé màgica.
L’ocupació va continuar durant l’època romana. A la part alta del turó es va aixecar un recinte fortificat. Encara es conserven estructures de fins a dos metres d’altura. Els materials trobats, incloent-hi elements d’armament, apunten a una funció de control territorial i de les vies de comunicació.
No era un simple lloc de batalla. Era un punt estratègic de poder. (Ara entens la seva importància, veritat?).
No és una llegenda, és història viva
Deixem de banda les llegendes populars sobre dracs i coves amagades. El que realment importa és la feina arqueològica que es fa avui. Aquesta és la teva oportunitat de participar en la creació del coneixement, de desmentir mites i d’aportar llum a l’obscuritat del passat.
En un món on tot sembla accelerar-se, trobar una oportunitat per desconnectar i connectar amb allò que realment perdura és un autèntic luxe. No és un viatge més, és una immersió en la ciència i la descoberta personal.
Les places són limitades. (Com tot allò que realment val la pena). Si sents aquesta crida del passat, aquesta ganes d’embrutar-te les mans i contribuir, el moment és ara. Els mesos de setembre i octubre t’esperen.
No deixis que aquesta oportunitat única s’escapi. Envia el teu currículum a arqueologiabailen@gmail.com. Aquesta és la teva carta d’accés a un passat que encara s’ha d’escriure.
Què faràs tu, llavors? Seguir amb el mateix de sempre, o ser part del proper gran descobriment?