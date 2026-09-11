Durant unes obres: apareix a El Bierzo un celler de vi del segle XVIII amagat sota una granja

Imagina que destapes el terra de casa teva, o d’un antic edifici, i hi trobes una càpsula del temps. Una d’aquelles que et connecta directament amb segles de la nostra història. Això és exactament el que ha passat al cor d’El Bierzo, i el descobriment és simplement fascinant.
Mentre es rehabilitava una vella granja amb plans totalment moderns, els obrers es van topar amb una cosa que ningú esperava. Un secret ben guardat durant més de dos segles. El destí, o la història, sempre té aquestes sorpreses inesperades. (Nosaltres ja estem enganxats, i tu?).
Parlem d’un celler de vi sencer, que data del segle XVIII. Sí, un espai dedicat a la producció vinícola, ocult sota una granja monàstica que ara es transformava. Un gir de guió que cap arquitecte havia previst i que ara canvia tots els plans.
La revelació d’un passat amagat
Aquesta troballa imprescindible va tenir lloc a la Granja de Santullano, dins el terme municipal de Ponferrada. No era un petit racó, sinó una estructura robusta amb senyals clars de la seva funció original. Els experts de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de León han confirmat la seva autenticitat.
La granja, que va ser desamortitzada el 1835 i subhastada, havia passat per diverses mans sense revelar mai la seva joia oculta. Ara, sota el seu antic sòl, s’hi han trobat tres tines enormes, perfectes per elaborar i emmagatzemar vi. També peces de ceràmica que narren la vida quotidiana d’aquella època.
Per datar el conjunt amb precisió definitiva, va aparèixer una peça clau: una moneda de quatre maravedís, encunyada el 1775 sota el regnat de Carles III. Aquest truc històric permet als arqueòlegs situar l’ús del celler entre el segle XVIII i la primera meitat del XIX.
El descobriment d’aquest celler és un viatge en el temps, un recordatori que la història pot amagar-se sota els nostres peus, esperant ser redescoberta. Una lliçó de paciència i sorpresa que ens recorda la nostra fragilitat.
El repte de conservar la història
La troballa ha generat un dilema: què fer amb una estructura tan significativa? Patrimoni ha autoritzat retirar-la, però amb una condició estricta i innegociable: abans de moure una sola pedra, cal fer una documentació exhaustiva. Parlem de plànols detallats, fotografies i fotogrametria completa. Un procés vital per no perdre ni un bri d’informació.
Els especialistes ja estan treballant a San Esteban de Valdueza. El seu objectiu? Registrar cada detall per poder integrar aquesta història única en un espai expositiu futur. Panells interactius i recursos audiovisuals asseguraran que la història del priorat no desaparegui amb els seus murs. (És una solució intel·ligent, la veritat).
Actualment, la promotora de les obres és Pescaderías Coruñesas S.L. Aquesta empresa tramita una autorització per a un ús excepcional del sòl. Volen restaurar el celler històric i aixecar estades complementàries. Però atenció: el regidor de Medi Rural de Ponferrada, Iván Alonso, ha descartat explícitament que esdevingui un allotjament turístic. Això és clau per la seva preservació.
El Bierzo: un tresor de tradició mil·lenària
Aquest projecte, qualificat com a “projecte estrella de recuperació paisatgística i històrica”, s’emmarca en la coneguda Tebaida Berciana. Una franja dels Montes Aquilanos que va concentrar tanta vida monàstica medieval que la van comparar amb els deserts egipcis on va néixer el monacat cristià. Aquí va fundar Sant Fructuós el monestir de San Pedro de Montes, al segle VII.
La relació d’El Bierzo amb el vi no és nova. Cultiven vinya des de l’època romana, molt abans d’aquest priorat. La Denominació d’Origen Bierzo es va reconèixer oficialment el 1989, amb les seves varietats estrella: la Mencía i el Godello. De fet, reivindiquen la major densitat de vinya vella del món.
L’aparició d’aquest celler del segle XVIII ens recorda la profunda arrelament del vi en aquesta terra. Aquest any, la DO Bierzo espera una verema “llarga” i la més precoç registrada mai. Es preveu una producció de 8 a 10 tones de raïm, més petit per la calor, però en un estat sanitari perfecte i d’altíssima qualitat. Un valor afegit a la tradició que ara redescobrim.
Una urgència per salvaguardar el llegat
El que ha passat a El Bierzo és una advertència i una oportunitat. Una advertència sobre la història que pot desaparèixer si no estem atents, i una oportunitat per recuperar-la i integrar-la al nostre present. Projectes com aquest són un escut definitiu contra l’oblit i una manera de prevenir la pèrdua de la nostra identitat cultural.
No hi ha gaire temps per a la indiferència. Cada dia que passa sense un pla clar, cada obra sense una anàlisi arqueològica prèvia, és un error potencial que pot costar-nos un tresor irrecuperable. La preservació del patrimoni és una cursa contra rellotge, sempre.
Ara saps la història. Un celler del segle XVIII, amagat sota una granja, descobert per pura casualitat durant unes obres. Aquesta és la mena de notícies que fan que valgui la pena el nostre scroll, oi que sí?