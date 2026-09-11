La fortalesa romànica “de Dràcula”: una joia inexpugnable als Pirineus que pocs han descobert

Imagina un lloc on la llegenda de Dràcula pren forma entre paisatges escarpats i la història es palpa a cada pedra. Un secret medieval gairebé inexpugnable, amagat als Pirineus, espera ser descobert.
No és un simple castell, és una joia arquitectònica que desafia el temps, tan ben conservada que sembla viva. Però, per què aquest monument, capaç de robar l’alè, roman fora del radar de tants viatgers?
Avui et portem directament al cor d’aquest enigma. Preparem-nos, perquè el que estàs a punt de descobrir és el Castell de Loarre, a la Hoya d’Osca. Un nom que, sense vampirs, ja inspira una història fascinant.
La font ho diu clar: es considera el castell romànic més antic i millor conservat de tot l’Estat. (Sí, nosaltres també vam al·lucinar amb aquesta afirmació). La seva història, lluny de mites gòtics, és pura estratègia i poder.
El naixement d’una fortalesa inexpugnable
Per entendre la seva essència, hem de viatjar al segle XI. Llavors, el rei Sanç III “el Major” del Regne de Pamplona va ordenar aixecar aquesta imponent fortalesa. La seva missió era clara: un lloc fronterer avançat contra els musulmans de Bolea i Ayerbe.
No era només un recinte militar. A finals del mateix segle, el seu nét, Sanç Ramires d’Aragó, el va ampliar, afegint un monestir. Així, la funció religiosa i la militar es van fusionar en una harmonia perfecta.
Aquesta dualitat és un dels seus punts forts. És la raó per la qual molts experts el consideren el castell més espectacular de tot el país. Un veritable símbol de rellevància històrica i arquitectònica.
La seva ubicació, amb vistes immenses i un aire que xiuxiueja llegendes, és el que realment el connecta amb l’atmosfera que Bram Stoker va voler crear. És una experiència que no t’esperes.
L’exterior es mostra amb una muralla formidable, flanquejada per dues torres semicirculars. L’estructura amaga una cúpula amb detalls i capitells ornamentats, pura iconografia medieval.
Dins, l’església de Sant Pere, una altra joia romànica, construïda cap al 1070. Quan la Reconquesta va acabar, el seu caràcter militar es va diluir, donant pas a una vida exclusivament religiosa fins al segle XVI, quan va caure en l’oblit.
Però aquest aïllament geogràfic, el seu gran secret, va jugar a favor seu. Va ser la clau perquè es conservés en condicions excepcionals fins al segle XX, moment en què va ser restaurat.
Avui podem recórrer fins a 2.200 metres quadrats d’aquesta fortalesa. Les muralles sustentades per vuit torreons, la Torre de l’Homenatge de 31 metres d’altura (una de les millor conservades), el pou i l’aljub amb les seves voltes de canó. Cada racó és una micro-dosi d’història.
El seu paisatge de llegenda: la connexió oculta
És el paisatge que l’envolta el que ens transporta al palau del Comte Dràcula. Una natura gairebé verge, testimoni silenciós de batalles i conqueridors. Es troba a 1.070 metres d’altitud, sobre una plana que s’estén cap a la vall de l’Ebre.
Per això diuen que sembla estar suspès sobre un abisme. Una visió que capta l’esperit d’una terra de misteris i llegendes, molt abans que cap vampir hi habités. És una sensació única que pocs viatgers poden explicar.
A la rodalia, la comarca de la Hoya d’Osca, trobem els Mallos de Riglos, Agüero i Murillo. Roces escarpades que afegeixen un toc de drama al paisatge. Aquí, trencalòs i voltors lleonats continuen patrullant, buscant rastres d’un passat que potser mai va existir.
La teva propera aventura et crida
Aquest secret no durarà sempre. Cada dia, més gent busca experiències autèntiques i lluny de les masses. Aquesta és la teva oportunitat per descobrir una joia que fins ara era gairebé exclusiva dels locals.
No esperis que les multituds el descobreixin. El moment ideal és ara. Viatja abans que els algoritmes el facin viral. (Nosaltres ja hem fet la nostra feina).
Sí, ho has fet. Has desvelat un dels tresors més ben guardats dels Pirineus. Ara tens el coneixement per viure una experiència que la majoria ni sospita. Estàs preparat per la teva pròpia aventura?