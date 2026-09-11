El balneari austríac on els arbres brollen dels seus murs i la gespa cobreix les teulades: un disseny de conte sense angles rectes

Imagina un món sense línies rectes. On cada paret, cada sostre, és una onada. Un lloc on la natura no és un adorn, sinó el cor de tot. Estàs preparat per oblidar tot el que creies saber sobre arquitectura?
Durant dècades, hem construït espais que ens aïllen, que ens tanquen en caixes de formigó. Però una visió radical va canviar-ho tot, demostrant que la veritable innovació és tornar als orígens, a l’essència més pura de la vida.
Aquesta és la història d’una revolució arquitectònica que no només va desafiar totes les normes, sinó que va crear un paradís real. Un secret ben guardat que ara et revelarem, perquè el teu pròxim viatge no sigui un més, sinó EL viatge.
El seu nom és Rogner Therme Bad Blumau. Aquest complex termal a Estíria, la regió més verda d’Àustria, no és només un balneari; és l’obra d’art habitable més gran del món. Més de 420.000 metres quadrats on la imaginació va prendre el poder.
El secret darrere d’aquesta meravella? Un visionari radical. Friedensreich Hundertwasser, un artista que odiava les línies rectes, les considerava una autèntica agressió contra la natura. (Sí, nosaltres també al·lucinem amb la seva valentia).
Entre 1993 i 1997, juntament amb l’arquitecte Peter Pelikan i l’empresari Robert Rogner, va transformar un concepte considerat boig en una realitat tangible. La seva filosofia era clara: crear edificis que respiren, creixen i envelleixen com si fossin arbres vius.
Aquí, els arbres brollen directament dels murs i la gespa cobreix les teulades, difuminant els límits entre l’interior i l’exterior. Els interiors serpentegen amb passadissos sinuosos i les façanes ondulants són un mosaic de colors càlids. Fins i tot els terres són irregulars, com un sender de bosc sense fi.
No hi ha un sol racó igual a un altre. De fet, no trobaràs dues finestres idèntiques entre les més de 2.400 que s’obren a les façanes, totes a diferents alçades. La sensació és d’una harmonia total, de llibertat i de pura màgia. Podràs dormir sota jardins majestuosos o directament sobre ells.
És un autèntic poble de conte on totes les regles habituals de l’arquitectura han estat trencades, reescrites amb una connexió profunda amb el món natural. Una solució a la rigidesa que ens envolta.
El tresor Ocult sota la Terra
Però la màgia no acaba en l’arquitectura. Sota aquest disseny orgànic, s’hi amaga un altre tresor incalculable. El 1978, es va descobrir per casualitat un aqüífer volcànic profund, la font de la vida d’aquest complex.
Aigua amb propietats curatives certificades, una de les més calentes i mineralitzades de tota Europa. Robert Rogner va ser qui, anys després, va decidir reobrir la perforació, revelant aquesta joia que havia estat ignorada.
Avui, tres brolladors (Melchior, Balthasar i el famós Vulkania) alimenten un total de catorze piscines, tant interiors com exteriors. Un espai aquàtic inigualable, pensat per a la màxima desconnexió.
Sentir-te ingràvid, com al Mar Mort, mentre la música subaquàtica et transporta a una altra dimensió. És una experiència que no t’esperes i que et canviarà la percepció del benestar.
L’aigua de Vulkania no només cura amb la seva alta salinitat, sinó que també és un exemple de sostenibilitat. Aquest brollador és capaç de generar electricitat, calefacció i aigua calenta per a tot el complex. Una autèntica solució definitiva que uneix luxe i respecte pel planeta.
Més que un balneari: una filosofia de vida
Aquest lloc no és només un hotel o un balneari; és un manifest. Una forma de viure en profunda connexió amb l’entorn, que s’estén més enllà de les seves parets ondulants. La regió d’Estíria, coneguda com el “cor verd d’Àustria”, és la prova viva d’aquesta filosofia.
Els seus immensos boscos i terres agrícoles són el bressol de calabasses, amb les quals es fabrica el cèlebre oli de carabassa, excel·lents vins blancs, pomes cruixents i formatges artesans de primera qualitat. Tot producte local, fresc i amb ànima.
Al restaurant del Rogner Bad Blumau, tot és quilòmetre zero. Els ingredients per als plats, els olis utilitzats en els tractaments del spa… tot prové directament de productors locals. (Sí, la teva pell i el teu paladar t’ho agrairan sense mesura).
A punt de complir els 30 anys, el Rogner Bad Blumau segueix mutant amb el pas de les hores i les estacions. Cada perspectiva ofereix una estampa diferent, fent-te perdre per complet la noció del temps i de l’espai. És un ecosistema viu que evoluciona constantment.
Aquesta és una experiència que va molt més enllà del típic viatge o d’una simple escapada relaxant. És una immersió en l’art, la natura i el benestar. No deixis que aquesta oportunitat única s’esvaeixi entre plans més convencionals. El món s’està fent un lloc més sorollós; trobar aquests oasis és cada cop més complicat.
Saber que existeixen llocs així, que desafien la lògica de la línia recta i abracen la bellesa natural més pura, ja et fa una persona diferent. La teva decisió de seguir llegint fins aquí ha valgut la pena. Ara, prepara’t per somiar-hi de veritat, perquè hi ha un món esperant ser descobert.