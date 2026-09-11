Sóc entrenadora personal i aquests són els 4 pilars de la meva impactant transformació física als 59 anys

Aquest matí, al mirar-te al mirall, ¿has sentit que el teu cos ja no respon igual? Que l’energia d’abans s’ha esvaït i una sensació de descontrol s’apodera de tu?
No estàs sola. Aquesta és una realitat silenciada que pateixen milers de dones, sovint en secret, i que pot arribar a minar la nostra confiança més profunda. Fins i tot les que dediquen la seva vida a entrenar altres, com la nostra protagonista.
Però atenció: avui destapem la història d’una entrenadora personal que va viure aquesta lluita interna. Ella va desafiar el temps, les hormones i el sentiment de pèrdua per redescobrir la seva força, redefinint què significa el benestar en cada etapa de la vida. Parlem de Patricia Greaves, la fundadora de StrongHer Personal Training, una dona que coneix els reptes del nostre cos com la palma de la seva mà.
La revelació silenciosa: quan el cos ja no és el mateix
Patricia Greaves no és una entrenadora qualsevol. És una instructora reconeguda del programa WH Strength in Diversity de 2022 i la ment darrere de StrongHer Personal Training, un servei d’entrenament híbrid, presencial i virtual. Però fins i tot ella, una dona acostumada a la disciplina i la força, va sentir com el seu propi cos la sorprenia amb un gir inesperat.
Després de tenir la seva tercera filla als 36 anys, i pocs anys més tard, va començar a notar símptomes de perimenopausa precoç. Aquesta etapa, sovint infravalorada, va fer que se sentís diferent. De sobte, la seguretat en el seu propi cos va trontollar, malgrat tots els seus esforços. (Sí, amiga, fins i tot a les expertes els passa. Però la seva reacció és la clau).
La força com a ADN: un vincle inquebrantable
Per entendre la solució de Patricia, hem de viatjar enrere. La seva connexió amb la força no va ser una epifania tardana, sinó un vincle profund des de la joventut. Un estiu, durant l’institut, el seu cosí gran la va portar al gimnàs. Allà, una classe d’entrenament de força en circuit amb màquines de peses la va enganxar. Va ser un amor a primera vista que mai la va abandonar. Li encantava sentir-se forta.
Durant els seus anys universitaris, cada moment lliure el dedicava a entrenar. El gimnàs era casa seva, un refugi on es sentia còmoda entrenant amb els nois, sense complexos, sense pors. Aquesta base de força constant no només la va mantenir en forma, sinó que va ser el seu salvavides durant els seus embarassos.
La força no és només múscul; és una armadura invisible que ens protegeix dels embats de la vida, tant físics com emocionals.
El punt d’inflexió: la decisió que ho va canviar tot
Però la perimenopausa és un desafiament invisible. Els canvis hormonals poden ser devastadors, afectant l’ànim, el son i la composició corporal. Patricia va sentir aquesta incertesa en la seva pròpia pell. Va arribar un moment en què va dir “prou”. Va prendre una decisió radical i imprescindible: era hora de tornar a cuidar-se de debò.
Aquesta revelació no va ser només una idea passatgera. Va ser una proposta ferma: ser més constant amb la seva rutina d’exercicis. No era qüestió de perseguir un número a la bàscula, sinó de recuperar la sensació de poder, de control, de vitalitat que sempre l’havia caracteritzat. Aquesta constància va ser el primer pilar invisible de la seva recuperació.
Els fonaments d’una transformació autèntica
La història de Patricia no ens parla de solucions màgiques, sinó de pilars innegociables que sostenen qualsevol transformació duradora. El primer, i més evident, és el compromís amb l’entrenament de força. Com ella va descobrir, el aixecament de peses no és només per als joves o per als homes. És una eina poderosa per a totes les edats, especialment quan el nostre cos comença a canviar. Ajuda a preservar la massa muscular, la densitat òssia i, el més important, la nostra confiança.
El segon pilar és la consistència. No valen els esforços esporàdics. La regularitat és la clau definitiva que obre la porta a resultats reals. El seu historial de mantenir-se en forma durant els embarassos amb entrenament constant és la prova d’aquest truc secret.
El tercer fonament és l’escolta activa del propi cos. Patricia va saber reconèixer que se sentia “diferent” i va actuar en conseqüència. No va ignorar els senyals de la perimenopausa, sinó que els va afrontar. Aquesta autocomprensió és vital per adaptar el nostre entrenament i la nostra dieta a les necessitats reals del moment. Deixar de culpar-nos i començar a entendre és el primer pas cap a la solució.
Finalment, el pilar mestre és la recerca del benestar integral, que va més enllà de l’estètica. El seu motor sempre va ser sentir-se forta, no només semblar-ho. Aquesta mentalitat d’empoderament és el que ens permet superar obstacles i mantenir-nos fermes davant dels canvis inevitables de la vida.
La connexió amb el teu futur: per què això t’interessa
La història de Patricia Greaves és un mirall per a moltes de nosaltres. La perimenopausa i els canvis hormonals no són un càstig, sinó una etapa que requereix atenció, coneixement i, sobretot, acció. El seu camí demostra que és possible recuperar el control, sentir-se segura i impactant, sigui quina sigui la teva edat.
El secret ocult de la seva impactant transformació no és una pastilla màgica, sinó una combinació de passió, disciplina i una decisió valenta de posar-se a ella mateixa en primer lloc quan el cos li va demanar ajuda. Una solució definitiva per a un problema que afecta a tantes dones.
No esperis al demà per sentir-te millor
La vida de Patricia Greaves és un avís urgent: no deixis que la sensació de descontrol s’instal·li en el teu cos. Si sents que els canvis hormonals o la falta d’energia t’estan superant, la solució ja la tens davant. És el moment de prendre les regnes, d’apostar per la força, la consistència i l’autocura.
El nostre benestar és una inversió, no una despesa. Què fas avui per recuperar la força i la confiança en el teu cos?