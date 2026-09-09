Aurelio Rojas, cardiòleg: «Fer dieta al setembre pot ser el teu major error: no és el més important»

El setembre ha arribat, i amb ell, la temuda llista de ‘nous propòsits’. Després de l’estiu, milions de nosaltres sentim la urgència de ‘posar-nos en forma’ i recuperar els hàbits perduts.
L’assalt a la nevera sembla inevitable, el primer pas per a moltes és una dieta estricta. Però i si aquest impuls fos, en realitat, el teu major error? Una veu experta ens adverteix.
La revelació del cardiòleg: l’error de la dieta
Aurelio Rojas, un cardiòleg amb una autoritat indiscutible, llança una alerta que ho canvia tot. Afirma sense embuts que començar una dieta al setembre pot ser la pitjor decisió.
(Sí, nosaltres també ens vam quedar a quadres). No és el més important per a la teva salut ni per a la teva longevitat. Això trenca amb totes les nostres expectatives, oi?
El doctor Rojas ens diu que la clau no és la dieta. És un canvi de xip que hem d’interioritzar per una vida més llarga i plena.
El secret ocult darrere de la longevitat
La seva afirmació no és una opinió qualsevol. Ve avalada per un estudi colossal, publicat a la prestigiosa American Journal of Clinical Nutrition.
Aquesta investigació, amb més de 700.000 participants, es va proposar desxifrar els hàbits comuns de les persones que vivien més temps. Els resultats són un cop de realitat.
La dieta, sorprenentment, no va ocupar el primer lloc. Ni el segon, ni el tercer. El hàbit més important, el que realment marca la diferència, és fer exercici físic de forma regular.
El múscul: el teu escut protector i cremat calories
Aquesta és la peça clau que moltes oblidem en la nostra cursa per aprimar-nos. El múscul no és només per lluir bíceps. És un veritable òrgan protector, un motor silenciós de la teva salut.
El Dr. Rojas ho explica de forma brillant: el múscul crema calories, sí, però fa molt més. Actua com una autèntica esponja, captant glucosa de la sang.
Millora de forma radical la teva sensibilitat a la insulina. Aquest procés fa que el teu cos gestioni molt millor l’energia. És una autèntica solució definitiva per al metabolisme.
Per això, els metges ho tenen clar. El múscul és l’òrgan que més protecció ofereix a la teva salut i, atenció, a la teva longevitat. Com més edat, més vital es torna aquesta protecció.
És lògic, si ho pensem bé. Un cos fort, amb una musculatura ben treballada, és un cos amb més capacitat de resistència. Un cos preparat per afrontar els reptes del temps.
No es tracta de ser perfecte: petits canvis constants
L’estudi també va destacar un altre punt fonamental que totes hauríem d’interioritzar. Com més hàbits saludables acumulen les persones, menor és el seu risc de morir.
Això vol dir que no cal fer una sola cosa perfectament. La clau és incorporar petits canvis i mantenir-los de forma constant. La perseverança és el truc secret.
Si busques millorar la teva salut, oblida les dietes impossibles. Aquestes que ens prometen resultats ràpids, però que al final només ens generen frustració i l’efecte rebot.
(A totes ens ha passat, no ens enganyem). L’objectiu és la sostenibilitat, no la perfecció efímera.
El missatge és clar: no intentis canviar-ho tot de cop. Tria un hàbit, fes-lo fàcil i converteix-lo en part de la teva rutina. Després, afegeix el següent.
El pla d’acció: com començar avui mateix
El Dr. Rojas ens dona una sèrie de consells pràctics i immediats. Autèntiques micromides de dopamina informativa per iniciar el canvi sense morir en l’intent.
El primer, i més imprescindible: comença a fer exercici. Camina 30 minuts al dia. Sembla senzill, però l’impacte és gegant. Apunta’t al gimnàs si t’agrada l’ambient col·lectiu.
Si no et convenç el gimnàs, cap problema. Pots fer exercici de força a casa amb unes peses o unes bandes elàstiques. L’important és moure el teu cos, activar la teva musculatura.
Dues o tres vegades per setmana és suficient per notar els beneficis. I recorda: com més gran et facis, més vital es torna l’exercici de força per al nostre benestar.
Hàbits que allarguen la vida (i milloren la qualitat)
Hi ha altres ajustos que el cardiòleg considera essencials per a una vida més llarga i saludable. Alguns són obvis, altres potser ens sorprenen una mica.
Si fumes, deixa-ho. Aquesta és la decisió més important que pots prendre per al teu cos. No hi ha cap altre canvi amb un impacte tan positiu en la teva salut general.
Gestiona l’estrès. Reserva uns minuts cada dia per a tu. Caminar, respirar profundament, desconnectar o simplement estar amb algú que t’aporta calma. El teu cervell ho agrairà.
Menja millor. Però no comencis prohibint aliments. Afegeix. Incorpora més verdura, fruita, llegums, fruits secs i menjar poc processat a la teva dieta diària.
Redueix els ultraprocessats. I quant menys alcohol, millor. No necessites beure per estar més sa, és un error comú pensar-ho.
Finalment, dorm. Intenta dormir entre 7 i 9 hores cada nit. I, sobretot, mantén uns horaris regulars per al son. La consistència és clau per al teu ritme circadià.
La teva inversió en salut comença avui
No intentis canviar tot demà mateix. Aquest és el camí ràpid cap al fracàs i la frustració, un cercle viciós que hem de trencar. Tria un hàbit, el que et sembli més accessible.
Fes-lo prou fàcil com per poder repetir-lo cada dia sense esforç. Quan aquest hàbit ja formi part de la teva rutina sense pensar-hi, afegeix el següent. És una estratègia infal·lible.
La teva salut no millora pel que fas perfectament durant deu dies. Millora pel que aconsegueixes seguir fent d’aquí a deu anys. Aquesta és la veritable regla d’or.
Així que, quan et plantegis els teus propòsits de setembre, pensa-hi. Has descobert el secret per a una vida més llarga i saludable. Quina decisió prendràs avui?