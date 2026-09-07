Marcos Vázquez, divulgador: «Si aixeques peses, el cardio és el teu aliat per maximitzar el guany muscular»

Durant anys, el món del fitness ens ha venut una batalla: força contra resistència. Cadascú al seu racó. Els que aixequen peses mirant amb recel els que corren maratons, i viceversa. I al mig, nosaltres, confoses, pensant que hem de triar un bàndol.
Però què passaria si et diguéssim que aquesta idea de “tot o res” és el major error que pots cometre amb el teu entrenament? Que hi ha un secret per desbloquejar no només el teu potencial muscular, sinó també una vida més llarga i plena? (Sí, nosaltres també volíem saber-ho tot).
Ha arribat el moment de desmuntar aquest mite. El divulgador fitness Marcos Vázquez, el cervell darrere de Fitness Revolucionario, ho té clar: si aixeques peses i el teu objectiu és la màxima guany muscular, el cardio no és el teu enemic. És el teu aliat més potent i un truc imprescindible.
La vella creença era simple: córrer et faria perdre múscul, aixecar peses et faria lent. Era una tria. Una dicotomia. Però la ciència ha evolucionat, i avui ens ofereix una solució definitiva que ho canvia tot. La veritat és que barrejar força i resistència no és només una bona idea; és una necessitat biològica.
Persones com el metge de la Clínica Mayo, Michael Joyner, amb 68 anys i entrenant gairebé cada dia, ja ens donaven pistes. O el pioner Jack LaLanne, amb la seva insistència en el moviment constant. Perquè el nostre cos està dissenyat per a la sinergia. Un cor fort i uns músculs robustos van de la mà per allargar els nostres anys de vida.
La sinergia oculta que el teu cos demana
Marcos Vázquez ho explica sense embuts: les persones que combinen una bona capacitat cardiovascular amb una bona força tenen un risc menor de malaltia, menys probabilitats de patir discapacitat i un risc reduït de mort prematura. Molt més que aquelles que només destaquen en una de les dues.
El meu pla és clar: no hem de triar. La resistència millora el cor, els pulmons i la salut metabòlica. La força protegeix el múscul, els ossos i la teva independència física. Són capacitats totalment complementàries.
Això significa que la resistència treballa en l’interior del teu cos, optimitzant els sistemes vitals, mentre que la força construeix l’estructura que et permetrà moure’t amb llibertat i poder. És un escut de doble capa contra l’envelliment i la pèrdua de qualitat de vida.
Per a nosaltres, els que aixequem peses, la notícia és revolucionària. Si vols optimitzar la guany muscular, el cardio farà que et recuperis més ràpid entre sèries. I, per tant, podràs progressar molt millor en els teus entrenaments. Menys fatiga, més volum, més múscul. Un truc que molts tenien ocult.
I si ets corredor o corredora, el benefici és igualment sorprenent: entrenar la força reduirà dràsticament el teu risc de lesió i millorarà la teva economia de carrera. Podràs córrer més ràpid i durant més temps amb menys esforç. És una inversió intel·ligent en la teva salut i el teu rendiment.
L’era de l’atleta híbrid ha arribat
Aquesta tendència cap a l’entrenament combinat no és nova per a la comunitat. Disciplines com el CrossFit o, més recentment, Hyrox, ja demostren que els atletes més reeixits són aquells forts i resistents alhora. Són la prova vivent que la sinergia és el camí a seguir. És la porta al concepte d’atleta híbrid.
La millor estratègia per integrar-ho? Separar les sessions. L’ideal és fer les sessions de força i les aeròbiques en dies diferents. Així maximitzes la recuperació i l’adaptació del teu cos. Però sabem que la nostra vida no sempre és ideal (qui ho diria!).
Si la teva agenda és un caos, intenta deixar almenys 6 hores entre una sessió i l’altra si les fas el mateix dia. És un petit sacrifici de temps amb un benefici definitiu per al teu progrés. I si la limitació de temps és extrema, l’entrenament creuat és el teu millor amic.
Per exemple, pots entrenar la força de la part superior del cos i després fer bicicleta o córrer. O treballar el tren inferior i rem. La clau és no renunciar a cap de les dues, buscant sempre un punt intermedi, una “escala de grisos” que s’adapti a tu. El pensament de “tot o res” és el que ens frena.
No hi ha excuses per no començar a integrar aquests entrenaments. Cada dia que passa sense aquesta combinació és un dia en què no estàs maximitant el teu potencial, ni la teva salut a llarg termini. La urgència és real: el teu cos t’ho agrairà en el futur.
Sabies que aquesta simple integració podia canviar tant el joc? El futur del teu entrenament acaba de reescriure’s. Com ho aplicaràs a la teva rutina?