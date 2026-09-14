Marcos Flórez, entrenador, revela el secret per a una mobilitat superior: «Aixecar-se de terra cada dia»

Aquell moment. El notes, oi? Aquell petit punt al dia on et costa una mica més ajupir-te, recollir alguna cosa del terra o, directament, aixecar-te del sofà. Una sensació subtil que, de sobte, es converteix en una alarma. Perquè la mobilitat és molt més que fer esport; és la nostra llibertat diària.
I si et digués que l’autèntic secret per una agilitat superior no és anar al gimnàs cada dia, ni classes de ioga que et deixen sense alè? Hi ha un hàbit subestimat, una petita rutina gairebé invisible, que està transformant la vida de milions de persones. Un gest tan senzill que ens fa pensar… com no hi havíem caigut abans?
El secret que els experts ens havien amagat
Ha estat Marcos Flórez, l’entrenador estrella i director d’Estarenforma.com, qui ha posat sobre la taula aquesta veritat incòmoda. La clau, segons ell, per una mobilitat superior és tan bàsica que la fem per inèrcia quan som nens: aixecar-se de terra cada dia. Sí, has llegit bé. Una pràctica que la nostra vida moderna i els nostres còmodes mobles occidentals ens han robat sense que ens n’adonem.
La majoria de nosaltres hem perdut un dels moviments més bàsics i beneficiosos. I és hora de recuperar-lo.
Aquest entrenament “invisible” fa més per la nostra força, equilibri i coordinació que molts exercicis complexos. Perquè el que no utilitzem, es perd. I la nostra capacitat de moure’ns lliurement, d’anar al terra i tornar-nos a posar dempeus sense esforç, és imprescindible per una vida plena. (I sí, el nostre cos ens ho agrairà amb escreix).
Desmuntant el fals mite de la prova de la “creu”
Potser has sentit parlar de la famosa prova: asseure’s a terra amb les cames creuades i aixecar-se sense usar les mans ni els genolls. Una espècie de test definitiu per mesurar l’estat físic. Però Flórez trenca el mite. Aquesta prova no és tan concloent com sembla. “Aixecar-se del terra sense recolzar les mans no diu molt per si mateix”, assegura.
La llargada de les cuixes, la mobilitat del turmell o la rigidesa del tronc poden fer que la prova sigui més fàcil o difícil per a uns que per a altres. No és una mesura justa ni universal. Llavors, què és el que importa realment? La capacitat de baixar al terra, canviar de postura i tornar-se a posar dret. Punt. Sigui com sigui, amb o sense ajudes. (Perquè al final, el que volem és funcionalitat real, no medalles).
La revolució japonesa que desafia el teu sofà
Flórez posa un exemple clar: la rutina japonesa de dormir en un futon. En estar a prop del terra, obliga a incorporar-se des d’una posició molt més baixa que un llit convencional cada matí. “Dormir al terra i haver-te d’aixecar cada matí fa més per nosaltres que practicar exercicis d’equilibri”, explica.
Aquesta repetició diària, aquest gest gairebé insignificant, és el que genera un “benefici sorprenent” per la nostra capacitat de moviment. El nostre còmode llit occidental, tot i ser meravellós, ens estalvia un moviment que és vital. I ja sabem la regla d’or: el que no fem, ho perdem.
És la falta de mobilitat en certes posicions, combinada amb la falta de força, el que limita la nostra capacitat. No és qüestió d’edat; és qüestió d’ús. (I aquí és on entra en joc la nostra oportunitat de canvi).
Per què cal posar-se a terra (i com fer-ho amb seguretat)
Baixar al terra i tornar-se a aixecar forma part de més situacions quotidianes del que pensem: jugar amb els nens, recollir un objecte, fer tasques domèstiques o, fins i tot, després d’una caiguda. En aquests moments, la prioritat no és fer-ho sense mans, sinó ser capaç de fer-ho. És una necessitat bàsica, no un truc de gimnàs.
Per millorar, Flórez proposa una progressió intel·ligent que comença estirat i acaba dempeus, adaptada a cada persona:
exercici 1: el balanceig lateral
Estira’t boca amunt (fins i tot al llit si no és massa tou). Amb els braços en creu i els genolls flexionats a 90 graus sobre els malucs, porta les dues cames cap a un costat i després cap a l’altre, acostant-les al terra. Fes-ne dues o tres sèries de 12 a 15 repeticions per cada costat. Això desperta la teva columna i malucs.
exercici 2: la “bola” de mobilitat
Comença boca avall. Col·loca els palmells prop del pit, una mica més oberts que les espatlles, i empeny el terra per posar-te a quatre potes. Després, porta els malucs cap als talons i el pit cap a les cuixes fins a quedar recollit, com una “bola”. Desfés el moviment per tornar a la posició inicial. Dues o tres sèries de deu repeticions seran suficients.
exercici 3: la posició de cavaller
Agenolla’t sobre un coixí i avança un peu fins a la posició de cavaller. Al principi, n’hi ha prou amb tornar la cama al seu lloc i repetir amb la contrària. Quan et resulti senzill, intenta posar-te dempeus des d’aquesta postura. (No t’ho pensis: usa un suport si ho necessites, és part de la solució).
Si encara és massa difícil, treballa la força de les cames amb una cadira: asseu-te del tot i torna a aixecar-te 12-15 vegades. Adapta l’altura del seient i l’ajuda de les mans a la teva capacitat. Flórez insisteix: no hi ha una freqüència setmanal màgica, cada cas és “molt concret”.
La teva llibertat comença avui
No cal canviar el llit per un futon de cop. Però incorporar aquests moviments de tant en tant és un regal que et fas a tu mateixa. Tombar-te, girar-te, posar-te a quatre potes i aixecar-te amb suport, si cal. Això manté la flama de la teva mobilitat encesa. Perquè si deixem d’apropar-nos al terra, és molt probable que un dia també ens costi més tornar-hi.
Aquesta revelació definitiva no és només un truc; és un canvi de paradigma. Un que t’ofereix la clau per mantenir-te àgil, independent i fort durant molts més anys. Realment val la pena ignorar-ho?