Leticia Martín Enjuto, psicòloga: «Els silencis incomoden perquè el cervell reacciona davant la incertesa social»

Estàs immersa en una conversa animada. Pot ser amb un company de feina, una amiga, o fins i tot un conegut que acabes de trobar. De sobte, la parla s’atura en sec.
Arriba un silenci inesperat, pesat, gairebé opressiu. Una pausa que s’estira, i amb ella, una sensació d’incomoditat creixent que ens agafa per dins. (Sí, sabem exactament de què parlem).
El secret amagat darrere de la teva incomoditat
Aquesta sensació d’angoixa no és una qüestió de casualitat. No es tracta de si realment odiem el silenci en si mateix. En realitat, hi ha una explicació molt més profunda i fascinant que el nostre cervell guarda gelosament.
Una raó que canvia la manera com entenem les nostres interaccions. Un error reptilià que ens fa sentir que alguna cosa no va bé.
La veritat científica que ho explica tot
La psicòloga Leticia Martín Enjuto, una autoritat imprescindible en el camp, ha destapat la solució. Ens ha revelat per què aquests silencis ens incomoden tant.
Aquesta sensació, aquesta “pesantor” que notes, és una reacció del teu propi cervell. Una resposta d’alerta màxima davant la incertesa social.
El teu cervell en mode d’emergència
Quan estem parlant amb algú, el nostre cervell és una màquina de rebre informació. Paraules, to de veu, gestos, expressions facials: tot això són senyals socials constants.
Aquesta allau de dades ens ajuda a entendre el flux de la conversa. És el nostre GPS social, que ens diu si anem bé, si la connexió és la correcta. (El nostre subconscient treballa hores extra, creu-nos).
Però, què passa quan aquestes senyals desapareixen de cop? Quan arriba un silenci inesperat?
El cervell es queda sense el seu mapa. Entra en un estat de desconcert instantani. La ment, que no tolera els buits, intenta desesperadament trobar una explicació.
És en aquest moment que comencem a fer interpretacions ràpides. “He dit alguna cosa que no tocava?” “S’ha avorrit?” “Potser s’ha enfadat amb mi?”
Aquesta anticipació precipitada pot convertir uns segons de pausa en una autèntica tempesta emocional. Una trampa mental que activa la nostra ansietat.
El paper ocult de les nostres pors
El problema és que, davant d’aquesta incertesa, la nostra ment no sempre tria l’explicació més neutral. Sovint, el cervell es deixa portar per les nostres pròpies inseguretats.
Les nostres experiències passades juguen un paper crucial. La manera com ens sentim amb nosaltres mateixes i la nostra autopercepció influencien directament.
Si tens por al rebuig o una necessitat molt elevada de sentir-te acceptada, uns segons de silenci poden generar un munt de dubtes. És un error habitual.
Convertim una simple pausa en un senyal de rebuig o desinterès. Una història que, en la majoria dels casos, només existeix dins del nostre cap. (Ens ho hem fet totes alguna vegada).
El silenci no és una amenaça si la confiança el protegeix. És un espai, no un buit per omplir amb pors.
Silencis que no incomoden: la clau de la confiança
No tots els silencis són iguals. Aquesta és la revelació definitiva. Amb algunes persones, el silenci pot ser una autèntica benedicció, un espai de calma.
Amb aquestes persones, la confiança és total. No sentim la necessitat de “omplir” cada segon amb paraules. El silenci no ens pesa, sinó que es converteix en una extensió de la connexió.
La incertesa desapareix quan la relació és forta i segura. En aquests casos, el nostre cervell no entra en mode d’alarma. Sap que no hi ha cap amenaça real.
Aquesta és la diferència entre un silenci angoixant i un silenci còmplice. El teu estat emocional és gairebé més important que el mateix silenci.
Entendre aquest secret és una eina poderosa per a les teves relacions. Et dóna el control sobre les teves pròpies reaccions.
El teu truc infal·lible per desarmar l’ansietat
La propera vegada que et trobis en un d’aquests moments, no et precipitis a treure conclusions. Aquesta és la solució definitiva.
Pregunta’t: què saps realment? Potser l’altra persona només està pensant en la seva resposta. Potser està cansada, o s’ha distret un segon. No és un atac personal.
Donar espai a aquestes possibilitats és el teu truc mestre. T’ajudarà a viure les teves interaccions amb molta més tranquil·litat.
Has arribat fins aquí, i això ja és una decisió intel·ligent. Ara tens la informació que desactiva l’ansietat dels silencis.
Aquesta comprensió és el teu nou superpoder. Estàs preparada per utilitzar-lo i viure relacions amb menys drama i més autenticitat?