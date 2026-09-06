Filippo Ongaro, el reputat expert en longevitat: «Dormir poc i malament ens deprimeix; urgeix respectar els ritmes circadians»

Ens movem per la vida com autòmats. A la feina, amb els nens, entre pantalles i més pantalles. Sembla que hi ha un preu a pagar per aquest ritme infernal. I aquest preu, moltes vegades, el paguem amb el nostre son. Ho fem cada nit.
La majoria de nosaltres sabem que dormir poc és dolent. Però ¿realment entenem la magnitud del dany? L’impacte silenciós que té en la nostra salut i, sobretot, en la nostra felicitat?
La meva conclusió és clara: si no prioritzem el descans, el nostre cos i la nostra ment ho pagaran. No hi ha escapatòria.
Filippo Ongaro, una autoritat mundial en longevitat, ho ha dit ben clar. Aquest metge, que fins i tot ha cuidat la salut d’astronautes de l’Agència Espacial Europea, ha llançat una advertència massiva. Som una societat, segons ell, profundament deprimida per una raó que ens afecta a totes: dormim poc i, a més, dormim malament. L’alarma s’ha activat.
Les xifres ho corroboren sense miraments. Aquí, a casa nostra, la Societat Espanyola de Neurologia (SEN) ja va posar el crit al cel. Més de la meitat dels adults, un 54% esfereïdor, no compleix amb les hores de son necessàries. La mitjana s’estanca entre 6,5 i 7,1 hores. Estem per sota del mínim recomanat. (Sí, nosaltres també ens preguntem si alguna vegada complim).
Ongaro és taxatiu. El son hauria de ser una prioritat indiscutible en la nostra rutina. Se situa just després de la nutrició, l’exercici i la gestió de l’estrès. No és un luxe, és una necessitat biològica urgent. I la seva visió és radical: no hem d’esperar que la malaltia truqui a la porta. La prevenció és l’única via. Cal actuar ara mateix.
La veritat incòmoda de la nostra salut diària
El problema central és la nostra pròpia actitud. Som banals amb la salut, explica Ongaro. Només la valorem de veritat quan ja l’hem perduda. No la cuidem en el dia a dia amb petits gestos. Beure poca aigua, consumir poca proteïna, no fer prou activitat física. Totes coneixem el valor de la salut, però poques el traduïm en accions reals. Aquí rau la gran anomalia de la nostra societat.
Aquesta negligència té un cost immens. Els sistemes de salut estan col·lapsant arreu. Tanta mala salut ja és totalment insostenible. Tenim una responsabilitat col·lectiva de cuidar-nos. Per nosaltres i pels que ens envolten. Aquest és el seu avís. Una veritat que ens colpeja directament al nostre dia a dia i al nostre futur.
L’engany de l’esperança de vida: què està passant realment?
Quan parlem d’esperança de vida, les dades ens poden confondre. Sí, vivim més anys, però cal matisar. A Espanya, per exemple, es parla de 83-84 anys. Però la major part d’aquest increment ve de la reducció de la mortalitat infantil. No d’un millor tractament de l’edat avançada. Això és un secret a veus que pocs expliquen amb aquesta claredat.
La realitat és que l’expectativa de vida no està augmentant com crèiem. I, el més preocupant, és que l’expectativa de salut està empitjorant. La gent s’emmalalteix abans. (I sí, aquest és un dada que ens hauria d’alarmar a totes). Ens hem de preguntar per què passa això. La resposta, segons l’expert, està en el nostre dia a dia.
El son és, doncs, la peça clau en aquest trencaclosques. Durant el descans nocturn, el cos fa una feina vital. Repara teixits danyats. Regula hormones essencials per a la vida. Consolida la memòria. Recupera l’equilibri físic i mental. És un taller de reparació que no podem permetre’ns tenir tancat.
La meva alerta més gran és aquesta: el cos ens envia senyals constants. Ignorar-los és jugar amb foc.
Filippo Ongaro ens ho diu sense embuts:
Dormir és absolutament fonamental, som una societat deprimida per dormir poc i malament. La majoria de les persones no dormen prou, i això impedeix la producció d’hormones. Hi ha certes hormones que es produeixen solament durant la nit quan dorms. I cal respectar els ritmes circadians, és a dir, adormir-se quan es pon el sol i llevar-se quan surt.
El poder ocult dels ritmes circadians: el teu rellotge intern
Aquesta és la clau. Els ritmes circadians són el nostre rellotge biològic intern. Regulen funcions vitals durant aproximadament 24 hores. Quan s’acosta la nit, el nostre organisme es prepara. Augmenta la producció de melatonina, l’hormona del son. Amb la llum del dia, disminueix i augmenta l’estat d’alerta. És un cicle perfecte que hem après a ignorar. (Un error definitiu per a la nostra salut).
Aquests ritmes ajuden el nostre cos a saber quan estar actiu i quan descansar. Però nosaltres, amb la nostra vida moderna i les nostres pantalles, els desregulem constantment. Això té un impacte devastador. Ens costa adormir-nos. Ens despertem cansades. El cercle viciós es retroalimenta nit rere nit.
La solució, però, és a les nostres mans. Crear una rutina d’higiene del son és imprescindible. Mantén un horari regular. Dorm les hores recomanades. Evita les pantalles abans d’anar al llit. Limita la cafeïna i els estimulants. Prepara un ambient adequat al dormitori. Fes exercici de forma habitual. I crea una rutina relaxant abans de dormir: llegeix, medita, estira’t. Són petits canvis, un truc senzill, amb un impacte gegant.
La inversió definitiva en el teu futur
Dormir bé no és una despesa de temps. És una inversió estratègica en la teva salut. Un descans suficient i de qualitat permet al teu organisme recuperar-se per complet. Això et permetrà afrontar millor el dia a dia. I, en definitiva, el pas dels anys. Arribar a edats avançades amb la major autonomia i benestar possible. Sense dependències. Amb la teva ment clara. El teu cos preparat.
La veritat és aquesta: pots canviar el teu futur. Pots evitar el col·lapse del teu propi cos. La informació ja la tens. Què faràs amb ella aquesta nit? És el moment de prendre les regnes.