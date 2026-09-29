Les 5 millors platges de Santorini per descobrir la seva geologia única

Santorini, l’arxipèlag volcànic de les Cíclades, desafia les expectatives del viatger amb una geologia dramàtica esculpida per l’erupció minoica del segle XVII aC. Més enllà de les icones de cúpules blaves d’Oia, la recerca de les millors platges de Santorini revela un litoral de contrastos on la sorra negra de basalt i els penya-segats de sofre substitueixen la clàssica postal de sorra blanca grega.
El fort vent Meltemi a l’estiu condiciona totalment l’estat del mar, per la qual cosa és clau dividir l’estada entre la costa est, més plana i connectada per la carretera principal que uneix Fira amb els nuclis balnearis, i el sud protegit. Disposar d’un vehicle de lloguer permet moure’s pels camins costaners que esquiven la complexa orografia de la caldera volcànica.
A continuació, analitzem els cinc punts geogràfics costaners que defineixen la personalitat única d’aquesta illa de l’Egeu.
Platja Roja i les millors platges de Santorini volcàniques
Aquest paratge geològic destaca pels seus imponents penya-segats de ferro fos de color vermell intens que contrasten amb l’aigua turquesa de l’Egeu. Situada a només 2 quilòmetres del jaciment arqueològic d’Akrotiri, l’accés a Platja Roja requereix un calçat tancat a causa del sender de roques inestables que s’ha de recórrer a peu.
És un lloc de visita obligada per la seva raresa mineral, tot i que s’aconsella visitar-la a primera hora del matí per evitar les aglomeracions i el risc de despreniments de roques que sovint obliguen a limitar l’accés directe a la sorra.
Platja de Perissa
Estesa al llarg de gairebé 7 quilòmetres de longitud, aquesta línia de sorra negra volcànica sota l’ombra del massís rocós de Mesa Vouno és el principal referent per als qui busquen comoditat i serveis de qualitat. La platja compta amb una certificació de Bandera Blava i està perfectament connectada per la línia d’autobusos locals KTEL des de Fira per un preu d’uns 2,20 euros per trajecte.
Aquesta franja és considerada per molts guies com una de les millors platges de Santorini gràcies a la qualitat de les seves aigües, on els viatgers actius trobaran un fons marí profund ideal per a la pràctica del busseig lliure.
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Platja de Kamari
Al costat nord de Mesa Vouno es troba una altra joia de còdols foscos i serveis de primer nivell que destaca pel seu passeig marítim peatonalitzat l’any 2003. Aquesta platja ofereix una combinació perfecta d’aigües cristal·lines de ràpida profunditat i una oferta d’oci que inclou un famós cinema a l’aire lliure envoltat de boscos de pins.
Platja de Vlychada
Coneguda popularment com la platja lunar, destaca pels seus penya-segats de cendra volcànica esculpits pel vent que recorden veritables estructures d’art modern. Aquest espai, situat a la costa sud de l’illa, manté una atmosfera molt més salvatge i un ambient gairebé verge a causa de la manca de grans complexos hotelers al seu voltant.
El petit port pesquer adjacent acull algunes embarcacions tradicionals i és un dels millors llocs de l’illa per observar el capvespre sense les aglomeracions característiques del nord de Santorini.
Platja Blanca
Accessible exclusivament per mar mitjançant petites embarcacions de fusta que surten des de la veïna platja vermella per un preu mitjà de 10 euros, aquest recés destaca pels seus penya-segats calcaris d’un blanc pur. El contrast cromàtic de la sorra grisenca amb les parets blanques genera un refugi singular on el mar acostuma a estar més calmat gràcies a la protecció de la badia.
Com organitzar el teu viatge a Santorini
Es recomana planificar una estada mínima de 3 a 5 dies per poder explorar tant el patrimoni de la caldera com el cinturó de platges negres de la costa est. La xarxa de carreteres locals és estreta i presenta revolts pronunciats en zones com el port d’Athinios, per la qual cosa llogar un vehicle de tracció integral o utilitzar el sistema d’autobusos és essencial per moure’s amb seguretat.
Per evitar els preus abusius del turisme de masses, cal cercar les tradicionals tavernes allunyades de la primera línia de mar, especialment a pobles de l’interior com Pyrgos o Megalochori. Allà es pot tastar la cuina autòctona real, com la típica fava de Santorini (puré de pèsols grocs de l’illa), els tomatorftedes (bunyols de tomàquet local) i els prestigiosos vins blancs de la varietat Assyrtiko cultivats en cistelles arran de terra.
Preferiu perdre’s entre els penya-segats silenciosos d’una platja de cendra volcànica o contemplar l’espectacle daurat de la posta de sol des de les concorregudes terrasses d’Oia?