Les 8 millors platges de La Manga: l’anàlisi de les dues mars

La Manga del Mar Menor és una singularitat geogràfica gairebé única a Europa, un cordó de sorra de 21 quilòmetres de longitud que separa dues mars amb caràcters completament oposats. Descobrir les millors platges de La Manga exigeix entendre aquesta dualitat geològica entre les aigües càlides de la llacuna interior i la força oberta de la mar Mediterrània. Aquesta llengua de terra ofereix una combinació de paisatges que van des de cales protegides fins a quilomètrics arenals exposats al vent.
Els vents de llevant i de xaloc determinen diàriament quina cara de la península és la més idònia per al bany, per la qual cosa convé planificar l’estada de manera estratègica. L’accés principal es realitza per la carretera RM-12, que connecta la zona sud amb l’autovia de Múrcia, dividint el territori en diferents bases logístiques al llarg de la seva única artèria de circulació. Conèixer l’estat meteorològic local és clau per seleccionar la zona on el bany serà més agradable cada dia.
A continuació, analitzem els vuit sectors de costa indispensables per comprendre la riquesa d’aquest entorn litoral de la Regió de Múrcia.
Platja de Barco Perdido
Situada a l’inici del cordó de sorra, aquesta platja de la mar Major destaca per la seva sorra fina i daurada i una extensió de més de 1.500 metres. És considerada una de les millors platges de La Manga per la qualitat dels seus serveis i la seva excel·lent accessibilitat des dels primers quilòmetres de la Gran Via.
Platja de Galúa
Aquest sector representa la clàssica façana mediterrània, molt concorreguda durant els mesos d’estiu per la seva proximitat a la coneguda Plaza Bohemia. Amb un onatge moderat que atrau els amants del surf quan bufa el vent de llevant, compta amb una amplada mitjana de 40 metres de sorra molt neta.
Platja de Cavanna
Ubicada a la riba de la llacuna interior, aquesta platja destaca per les seves aigües extremadament tranquil·les i de poca profunditat. La temperatura de l’aigua en aquest punt de la mar Menor pot fregar els 30 ºC durant els mesos de juliol i agost, facilitant un bany relaxant.
Platja de Cala del Pino
Es tracta d’un dels pocs reductes de vegetació autòctona de la zona, on una pineda arriba pràcticament fins a la mateixa línia de bany. Ofereix una valuosa ombra natural durant les hores de màxima insolació i una vista immillorable cap als turons de la vora oest.
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Platja d’El Pedrucho
Situada a la zona mitjana de la península, en un dels punts més estrets on amb prou feines 120 metres separen les dues mars. Tot i que no sol aparèixer entre les millors platges de La Manga per a qui busca grans espais verges, ofereix un accés directe i tranquil a banda i banda.
Platja de Las Antillas
Una opció idònia a la cara mediterrània per a aquells que busquen escapar de les zones més urbanitzades del sud. La claredat del seu fons marí la converteix en un punt de referència ideal per a la pràctica del busseig lleuger en dies de calma.
Platja de Mistral
Molt propera al port esportiu de Tomás Maestre, aquesta platja interior destaca pel seu ambient actiu i els seus serveis d’esports nàutics. Protegida dels corrents gràcies a l’espigó del port, és el lloc idoni per iniciar-se en el pàdel surf o el caiac.
Platja de Veneziola
Localitzada exactament al quilòmetre 14 de la barra de sorra, representa l’extrem nord accessible per a vehicles on es formen uns singulars canals d’estil venecià. Aquesta platja tanca la llista de les millors platges de La Manga amb un entorn salvatge on encara es poden observar aus migratòries.
Com organitzar el teu viatge a La Manga
Per gaudir plenament d’aquest territori únic, es recomana planificar una estada mínima d’entre 3 i 5 dies, fet que permet alternar els banys a les dues mars segons el vent dominant. La circulació es realitza exclusivament a través de la Gran Via, una avinguda totalment connectada en el seu extrem sud amb la xarxa estatal mitjançant la carretera RM-12.
La gastronomia local és un dels grans motius per visitar la zona, allunyant-se dels establiments purament turístics per tastar un autèntic calder del Mar Menor a les tabernes tradicionals de Cabo de Palos o en punts d’El Pedrucho. Aquest plat d’arròs melós elaborat amb peix de roca i nyores, acompanyat d’allioli, reflecteix fidelment la identitat pesquera del litoral murcià.
Prefereixes la calma absoluta de la llacuna interior o prefereixes desafiar les onades de la mar oberta en aquest racó únic del Mediterrani?