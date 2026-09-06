Filippo Ongaro, el reputado experto en longevidad: «Dormir poco y mal nos deprime; urge respetar los ritmos circadianos»

Nos movemos por la vida como autómatas. En el trabajo, con los niños, entre pantallas y más pantallas. Parece que hay un precio a pagar por este ritmo infernal. Y ese precio, muchas veces, lo pagamos con nuestro sueño. Lo hacemos cada noche.

La mayoría de nosotros sabemos que dormir poco es malo. Pero, ¿realmente entendemos la magnitud del daño? ¿El impacto silencioso que tiene en nuestra salud y, sobre todo, en nuestra felicidad?

Mi conclusión es clara: si no priorizamos el descanso, nuestro cuerpo y nuestra mente lo pagarán. No hay escapatoria.

Filippo Ongaro, una autoridad mundial en longevidad, lo ha dicho bien claro. Este médico, que incluso ha cuidado la salud de astronautas de la Agencia Espacial Europea, ha lanzado una advertencia masiva. Somos una sociedad, según él, profundamente deprimida por una razón que nos afecta a todos: dormimos poco y, además, dormimos mal. La alarma se ha activado.

Las cifras lo corroboran sin miramientos. Aquí, en nuestro país, la Sociedad Española de Neurología (SEN) ya dio la voz de alarma. Más de la mitad de los adultos, un 54% escalofriante, no cumple con las horas de sueño necesarias. El promedio se estanca entre 6,5 y 7,1 horas. Estamos por debajo del mínimo recomendado. (Sí, nosotros también nos preguntamos si alguna vez cumplimos).

Ongaro es tajante. El sueño debería ser una prioridad indiscutible en nuestra rutina. Se sitúa justo después de la nutrición, el ejercicio y la gestión del estrés. No es un lujo, es una necesidad biológica urgente. Y su visión es radical: no debemos esperar que la enfermedad toque a la puerta. La prevención es el único camino. Hay que actuar ahora mismo.

La verdad incómoda de nuestra salud diaria

El problema central es nuestra propia actitud. Somos banales con la salud, explica Ongaro. Solo la valoramos de verdad cuando ya la hemos perdido. No la cuidamos en el día a día con pequeños gestos. Beber poca agua, consumir poca proteína, no hacer suficiente actividad física. Todos conocemos el valor de la salud, pero pocos lo traducimos en acciones reales. Aquí radica la gran anomalía de nuestra sociedad.

Esta negligencia tiene un coste inmenso. Los sistemas de salud están colapsando por todas partes. Tanta mala salud ya es totalmente insostenible. Tenemos una responsabilidad colectiva de cuidarnos. Por nosotros y por los que nos rodean. Este es su aviso. Una verdad que nos golpea directamente en nuestro día a día y en nuestro futuro.

El engaño de la esperanza de vida: ¿qué está pasando realmente?

Cuando hablamos de esperanza de vida, los datos nos pueden confundir. Sí, vivimos más años, pero hay que matizar. En España, por ejemplo, se habla de 83-84 años. Pero la mayor parte de este incremento viene de la reducción de la mortalidad infantil. No de un mejor tratamiento de la edad avanzada. Esto es un secreto a voces que pocos explican con esta claridad.

La realidad es que la expectativa de vida no está aumentando como creíamos. Y, lo más preocupante, es que la expectativa de salud está empeorando. La gente se enferma antes. (Y sí, este es un dato que debería alarmarnos a todos). Debemos preguntarnos por qué sucede esto. La respuesta, según el experto, está en nuestro día a día.

El sueño es, pues, la pieza clave en este rompecabezas. Durante el descanso nocturno, el cuerpo realiza un trabajo vital. Repara tejidos dañados. Regula hormonas esenciales para la vida. Consolida la memoria. Recupera el equilibrio físico y mental. Es un taller de reparación que no podemos permitirnos tener cerrado.

Mi mayor alerta es esta: el cuerpo nos envía señales constantes. Ignorarlas es jugar con fuego.

Filippo Ongaro nos lo dice sin rodeos:

Dormir es absolutamente fundamental, somos una sociedad deprimida por dormir poco y mal. La mayoría de las personas no duermen lo suficiente, y esto impide la producción de hormonas. Hay ciertas hormonas que se producen solamente durante la noche cuando duermes. Y hay que respetar los ritmos circadianos, es decir, dormirse cuando se pone el sol y levantarse cuando sale.

El poder oculto de los ritmos circadianos: tu reloj interno

Esta es la clave. Los ritmos circadianos son nuestro reloj biológico interno. Regulan funciones vitales durante aproximadamente 24 horas. Cuando se acerca la noche, nuestro organismo se prepara. Aumenta la producción de melatonina, la hormona del sueño. Con la luz del día, disminuye y aumenta el estado de alerta. Es un ciclo perfecto que hemos aprendido a ignorar. (Un error definitivo para nuestra salud).

Estos ritmos ayudan a nuestro cuerpo a saber cuándo estar activo y cuándo descansar. Pero nosotros, con nuestra vida moderna y nuestras pantallas, los desregulamos constantemente. Esto tiene un impacto devastador. Nos cuesta dormirnos. Nos despertamos cansados. El círculo vicioso se retroalimenta noche tras noche.

La solución, sin embargo, está en nuestras manos. Crear una rutina de higiene del sueño es imprescindible. Mantén un horario regular. Duerme las horas recomendadas. Evita las pantallas antes de ir a la cama. Limita la cafeína y los estimulantes. Prepara un ambiente adecuado en el dormitorio. Haz ejercicio de forma habitual. Y crea una rutina relajante antes de dormir: lee, medita, estírate. Son pequeños cambios, un truco sencillo, con un impacto gigante.

La inversión definitiva en tu futuro

Dormir bien no es un gasto de tiempo. Es una inversión estratégica en tu salud. Un descanso suficiente y de calidad permite a tu organismo recuperarse por completo. Esto te permitirá afrontar mejor el día a día. Y, en definitiva, el paso de los años. Llegar a edades avanzadas con la mayor autonomía y bienestar posible. Sin dependencias. Con tu mente clara. Tu cuerpo preparado.

La verdad es esta: puedes cambiar tu futuro. Puedes evitar el colapso de tu propio cuerpo. La información ya la tienes. ¿Qué harás con ella esta noche? Es el momento de tomar las riendas.