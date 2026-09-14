Així és la cova que redefineix els denisovans: restes i eines aporten nova llum sobre la seva vida

Durant anys, els denisovans eren poc més que un fantasma. Una ombra antiga i gairebé desconeguda en la nostra història. Sabíem de la seva existència per fragments d’ADN, però gairebé no teníem pistes sòlides sobre qui eren realment.
Ara, una descoberta clau ho canvia tot. Ens revela no només qui eren, sinó com vivien, què menjaven i fins i tot com feien servir les seves pròpies mans. Una veritat oculta que surt a la llum.
Aquesta troballa no és una anècdota. És la peça que faltava al puzle de l’evolució humana. Fins ara, era impossible connectar els pocs fòssils coneguts amb les eines de pedra trobades. El misteri era total.
Però ja no. Per fi, podem enllaçar directament la seva presència amb la seva vida quotidiana, el seu enginy i les seves costums. Penseu-hi: fins fa poc, eren una seqüència genètica. Ara són fòssils, eines i la història de la seva supervivència. Una finestra directa al passat més profund de la nostra espècie.
La cova de Bianfu, a la província de Yunnan, al sud-oest de la Xina, és el cor d’aquesta revolució arqueològica. Aquí, dos equips internacionals de científics han desenterrat veritables tresors, fruit de la sort en una antiga pedrera.
Entre les restes més valuoses hi ha tres ossos denisovans i quatre dents. Però el més impactant? El primer os de l’avantbraç, concretament un fragment del radi, d’un denisovà que s’ha trobat mai. Una joia que redefineix el que sabíem sobre la seva anatomia i força.
També van aparèixer més de 1.360 eines de pedra. Un conjunt que finalment ens permet veure la seva artesania i la seva rutina diària. Hao Li, arqueòleg que va participar en l’estudi, subratlla la importància d’aquesta connexió: saber qui va crear aquestes eines és un pas de gegant. (Sí, nosaltres també estem al·lucinant amb la magnitud de la descoberta).
La força oculta dels nostres parents perduts
Aquestes restes i eines no només són antigues; són un manual d’instruccions complet. Es van trobar al costat de més de 60.000 fragments d’ossos de mamífers, una escena detallada de la vida diària prehistòrica i les seves preses.
Els ossos daten de fa entre 167.000 i 134.000 anys. Les eines, fins i tot, abasten un període més ampli: de fa 190.000 a 70.000 anys. És un arxiu temporal complet del seu pas per la Terra, oferint una perspectiva sense precedents.
La proteïna de col·lagen en els ossos va ser la clau per identificar-los. Sense ADN viable, els científics van examinar la seva composició d’aminoàcids, que varia lleugerament entre homínids. El veredicte va ser clar: denisovans autèntics, tal com va confirmar Frido Welker, expert en anàlisi de proteïnes antigues.
La cova de Bianfu no només ens dona fòssils, ens entrega el manual de com vivien. Ens fa reescriure la història de la nostra evolució.
Un dels detalls més fascinants és el gruix del crani d’aquests fragments. Amb entre 0,3 i 0,4 polzades, recorda més el de l’Homo erectus o els neandertals que el dels humans moderns. Una característica reveladora de la seva fisonomia robusta i la seva complexa relació amb altres espècies antigues.
Però l’os de l’avantbraç és una autèntica revelació sobre la seva força. Aquest fragment del radi mostrava que el punt d’inserció del bíceps estava més enrere que en els humans moderns. Una peculiaritat que suggereix una adaptació física sorprenent.
Significa que, amb la mateixa mida muscular, els denisovans podien generar molta més força en girar els braços fins a col·locar les palmes cap amunt. Svante Pääbo, genetista evolutiu, es mostra fascinat: “És meravellós que per fi estiguem obtenint informació directa sobre com vivien”. Una avantatge evolutiu sense precedents per a la supervivència.
Les seves eines, en canvi, parlen d’una fabricació sorprenentment improvisada. Sembla que simplement desprenien unes quantes ascles afilades d’una pedra, les feien servir ràpidament i després les abandonaven. No hi havia l’obsessió per la forma o la tècnica concreta que veiem en l’Homo sapiens.
Però, per què aquesta simplicitat? La cova tenia abundants restes d’animals com cérvols i búfals. Sembla que aconseguir menjar no era un problema greu. Un entorn relativament temperat feia la vida fàcil, fins i tot durant les glaciacions. Aquesta abundància podria explicar la seva despreocupació per l’elaboració d’eines més complexes. Un paradís prehistòric.
El llegat denisovà: ADN en el nostre present
Aquesta eficiència, però, podria haver estat la seva perdició a llarg termini. Quan l’Homo sapiens va aparèixer, amb eines més sofisticades i una planificació diferent, els denisovans van quedar desplaçats. Una lecció d’evolució sobre la importància de la innovació.
Però no van desaparèixer del tot. El seu ADN viu en moltes persones avui dia. Els tibetans, per exemple, van adquirir un gen denisovà que els ajuda a sobreviure a gran altitud. Un regal genètic de l’antiguitat que encara beneficia milions de persones.
La seva herència és comuna en indígenes de llocs com Filipines, Papua Nova Guinea i Austràlia, però també es troba en moltes altres cultures arreu del món. Som més denisovans del que pensàvem. (El nostre ADN també té secrets que encara estem descobrint).
Aquesta troballa a la Xina canvia radicalment la nostra visió de la seva expansió geogràfica. Ja no són només habitants de les remotes regions del nord de Sibèria. La seva presència s’estenia molt més al sud, fins a la Xina tropical. Això significa que els denisovans i els nostres avantpassats es van trobar i es van barrejar en molts més llocs, ampliant el mapa de la interacció humana.
La presència denisovana s’estenia molt més lluny del que imaginàvem. El mapa de la nostra història de la humanitat s’acaba de fer més gran i complex.
La història humana és més complexa i interconnectada del que ens han explicat mai. Aquesta cova, aquests ossos i aquestes eines són un avís urgent: hem de seguir investigant. Cada nova excavació pot reescriure el passat i desafiar les nostres concepcions. El nostre coneixement evoluciona, i ràpid.
El que creiem saber sobre els nostres orígens canvia constantment. Aquesta nova evidència és imprescindible per entendre qui som realment. I qui vam ser abans que la història comencés a escriure’s.
Acabes de comprendre un gir de guió fonamental en la paleoantropologia. Estàs al dia de la descoberta més fresca i revolucionària sobre els denisovans. Una informació que ens connecta directament amb la profunditat de la nostra pròpia història, a un nivell que mai havíem imaginat. No és poca cosa, oi? Segur que en voldràs saber més.