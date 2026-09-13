David J. Gross, Nobel de Física: «La ciència ja no és cosa de genis solitaris, sinó d’esforços col·laboratius»

Tots hem imaginat el científic solitari, tancat al seu laboratori, tenint una revelació que canvia el món. És una imatge poderosa. Però i si aquesta visió fos un error? I si el veritable motor del progrés ja no fos la inspiració individual?
Un premi Nobel de Física acaba de posar aquesta idea romàntica potes enlaire. La seva afirmació és un toc d’atenció urgent. Canvia tot el que creiem saber sobre la descoberta i la innovació.
El protagonista és David J. Gross, distingit amb el Premi Nobel de Física l’any 2004. Durant el banquet de lliurament, en nom dels seus companys, va llançar una bomba dialèctica.
«Les exploracions científiques de la realitat fonamental ja no són terreny del geni solitari […], sinó un esforç col·laboratiu d’una comunitat de científics», va declarar. (Sí, nosaltres també vam al·lucinar amb aquesta paradoxa)
Desmuntant el mite del geni solitari
Aquesta frase, venint d’un Nobel, és gairebé subversiva. Els premis celebren l’individu. Però Gross volia recordar que darrere de cada gran nom hi ha una multitud invisible. Estudiants, col·laboradors, teòrics, experimentadors i tècnics.
Generacions senceres d’investigadors van construir les preguntes. Van obrir els camins perquè algú trobés la solució. El secret del progrés és aquesta xarxa oculta.
La seva pròpia història és un exemple perfecte. El seu descobriment, la llibertat asimptòtica, va ser un esforç conjunt. Gross va treballar amb un estudiant jove, Frank Wilczek. De manera independent, H. David Politzer va arribar a conclusions equivalents. No va ser una epifania aïllada.
La ciència ja no es conquereix amb un sol cervell, per brillant que sigui. Necessitem tots els cervells en perfecta sincronia.
Aquesta propietat de la matèria és fascinant. Quants més s’aproximen els quarks, més feble es torna la interacció entre ells. Una idea gairebé contraintuïtiva. Imagineu una goma elàstica subatòmica: com més la separeu, més força fa.
Aquest fenomen va ser fonamental per construir la cromodinàmica quàntica (QCD). La QCD és la teoria que descriu la força nuclear forta. Una de les forces bàsiques del nostre univers.
L’autèntica revolució dels quarks
El descobriment de 1973 va canviar la nostra imatge de la matèria. Protons i neutrons estan fets de quarks. La interacció entre ells, la força forta, no es comporta com esperaríem. Quan els quarks estan molt a prop, interactuen poc. Es mouen gairebé com partícules lliures.
Gross i Wilczek van demostrar aquesta propietat en les teories de camps gauge no abelianes. Politzer va arribar als mateixos resultats de forma independent. Van trobar la “llibertat asimptòtica”. Una peça imprescindible per al Model Estàndard de la física de partícules.
Aquesta peculiaritat explica per què els quarks romanen confinats dins de partícules. Com a l’interior dels protons i neutrons. Mai els veiem sols. (El nostre coneixement del món va canviar per sempre).
Però Gross, el Nobel, no va presentar aquest descobriment com la il·luminació d’un cervell privilegiat. En la seva conferència va recordar que el progrés científic és desordenat. Ple de pistes falses. D’idees equivocades. De camins que no porten enlloc.
El futur ja és col·laboratiu: per què ens importa
Quan la Reial Acadèmia Sueca de Ciències va anunciar el premi, ho va fer de manera conjunta. Gross, Politzer i Wilczek. Els tres van rebre una tercera part del guardó. Una decisió que reforçava la idea de la col·laboració.
Gross va aprofitar l’ocasió per desviar el focus. Va dir que el seu Nobel reconeixia no només la feina dels tres premiats. També la de tota la comunitat de física d’altes energies. Aquí és on va mencionar Galileu, Newton i Einstein.
El seu argument era molt més que un gest de modèstia. Centenars de físics experimentals dels grans acceleradors havien dissenyat els experiments. Van proporcionar indicis. Van permetre contrastar les prediccions de la teoria.
La ciència contemporània encara necessita intuïcions extraordinàries. Però les fronteres del coneixement són massa complexes. No es poden conquerir en solitari. Els nostres avenços depenen d’aquest canvi de paradigma.
Telescopis gegants, detectors massius, acceleradors de partícules. Superordinadors i observatoris. Tot plegat produeix quantitats ingents d’informació. Planteja reptes tècnics que requereixen equips especialitzats. Impliquen cooperació entre institucions i països.
David Gross, que de jove volia ser físic teòric, va acumular reconeixements. La beca MacArthur, la Medalla Dirac, la Oskar Klein Medal. Però una de les seves facetes més imprescindibles és el seu consell als joves investigadors. Mantingueu sempre a la vista els grans problemes. Observeu atentament què intenta dir-nos la naturalesa.
Els descobriments rarament neixen acabats. Una teoria necessita càlculs. Els càlculs s’han de contrastar. Els experiments necessiten instruments. Els instruments requereixen enginyers i tècnics. Els resultats s’han de reproduir, discutir. Han de ser sotmesos a l’escrutini d’altres especialistes.
És una ciència feta per tots. Una solució global. Ignorar aquesta realitat seria un error. El futur ja és aquí, i és un esforç comú.
Potser la pròxima gran idea no tindrà un sol nom darrere, sinó centenars. Entendre això ens fa més llestos, oi?