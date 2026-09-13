Ikea estrena la prestatgeria d’edició limitada que exhaurirà existències: per menys de 18 € per al teu saló

Però, admetem-ho, de vegades ens mirem al voltant i sentim una punxada. Tot és tan… harmoniós. Tan correcte. I, en secret, somiem amb un esclat. Una interrupció que ens faci somriure.
Els experts en interiorisme coneixen aquest secret. Saben que el minimalisme no ha de ser sinònim d’avorriment. I han descobert un truc per injectar vida, energia i personalitat sense buidar la cartera.
La revolució en verd viu que ho canviarà tot
Preparades? Perquè Ikea acaba de llançar la solució a aquest dilema. Una peça que promet exhaurir existències en setmanes i que farà que la teva llar sembli treta d’una revista.
Parlem de la prestatgeria BAGGEBO. No una BAGGEBO qualsevol, sinó la seva versió d’edició limitada tenyida d’un verd viu que captiva la mirada. I el millor? Tot això per menys de 18 euros.
El meu truc per a la llar és sempre buscar peces que facin un “pop” de color. Aquesta és imprescindible.
Mentre que la tardor ens crida als tons terra i a la calidesa, el disseny d’interiors ens recorda que les regles estan per trencar-les. I que si no volem confondre la simplicitat amb la sosor, necessitem un toc atrevit.
Aquesta prestatgeria és la resposta definitiva per a aquelles de nosaltres que vivim en espais compactes o que simplement no volem gastar una fortuna en decoració. (Sí, parlo de nosaltres i del nostre estalvi).
Una peça clau que s’adapta a la teva vida
Amb unes mesures compactes de 60 x 30 x 80 cm, la BAGGEBO verda no és només una cara bonica. És una declaració de disseny que cap en qualsevol racó. Des del passadís més estret fins al saló o, per què no, el teu despatx.
Imagina-la com el punt focal. Aquesta injecció de color vibrant que trenca la monotonia de qualsevol habitació. És el truc que els interioristes fan servir per donar un “subidón” instantani a l’energia de l’estança.
La seva estructura metàl·lica de reixeta permet que l’espai respiri, però el seu verd viu li dona una personalitat inconfusible. A més, pots afegir-hi caixes d’emmagatzematge de diferents acabats –pensa en fibres naturals o en altres colors– per crear un joc de textures únic.
És la solució perfecta per organitzar els teus llibres, les teves plantes o aquells objectes de disseny que vols destacar. Un estalvi intel·ligent per una peça totalment funcional i estèticament potent.
L’oportunitat que no tornarà
Entenc l’escepticisme. Un dissenyador a preu d’ganga? Sembla massa bo per ser cert. Però és la realitat. Ikea ha tornat a fer de les seves, i ha creat un objecte de desig que està destinat a ser un èxit viral.
Aquesta prestatgeria no és una més. És una edició limitada. Això vol dir que, un cop s’exhaureixi l’estoc, no es reposarà. Definitiu. S’haurà acabat.
No ho dic per alarmar, però aquesta peça té tots els números per volar. El que no aconsegueixis avui, serà un lament futur.
És una autèntica declaració contra l’avorriment, una petita revolució de color que transformarà el teu espai per només 17,99 euros. Un truc d’interiorista a l’abast de totes nosaltres.
T’has decidit a donar-li aquest “subidón” de color a casa teva abans que sigui massa tard? Perquè, sincerament, és una oportunitat que poques vegades es presenta. Valdrà la pena perdre-la?