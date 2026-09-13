La jaqueta de Lidl per 19,99 euros: el clon estil Barbour que serà el teu bàsic de tardor

Arriba la tardor i amb ella, el dilema de cada any: trobar aquella peça d’abric que et salvi els matins frescos sense pesar-te al migdia. Aquella jaqueta perfecta per l’entretemps, que s’adapti a tot. I si a més, no ens buida la butxaca, millor que millor (sí, nosaltres també som de números).
Perquè davant l’augment dels preus i les tendències que pugen com l’escuma, l’oportunitat de vestir-se a la moda sense fer un forat al nostre compte bancari és gairebé un somni. Però avui, aquest somni es fa realitat amb un secret que totes hauríem de conèixer.
El clon definitiu que trenca el mercat
Prepareu-vos. Lidl ha llançat la jaqueta d’entretemps que ho té tot per convertir-se en el vostre bàsic de tardor. Parlem de la jaqueta per a dona de la seva marca Esmara, un clon estil Barbour que ja està fent furor. I el millor? El seu preu és de només 19,99 euros.
És la solució que esperàvem per a les tres xifres que costa l’original o els 50 euros de marques com Mango o Zara. Un autèntic estalvi que no compromet l’estil ni la qualitat que busquem cada dia.
La jaqueta que totes voldrem aquesta tardor
Aquesta peça d’Esmara reuneix tots els requisits per ser la protagonista del vostre armari. El seu color, un verd oliva que és el fetitxe de la temporada, la fa versàtil i fàcil de combinar amb tot. Des dels vostres vaquers preferits fins a un vestit de punt.
És la peça imprescindible que ens salvarà qualsevol dia de la setmana.
El disseny incorpora el clàssic coll Kent de pana en contrast negre, que li dona aquest toc heritage tan elegant. També trobareu una solapa amb botons de pressió ocults i unes butxaques de pegat funcionals, perfectes per a tot el que necessitem portar a mà. Està lleugerament folrada, la qual cosa la converteix en l’aliada ideal per als matins fresquets de camí a l’oficina, sense resultar gens pesada. És la comoditat, la pulcritud i l’abric que busquem en una sola peça.
Rural chic: la tendència que ha tornat per quedar-se
Aquest tardor de 2026, l’estètica utilitària ens porta de tornada el look “cottage britànic” amb aires rurals chic. La jaqueta estil Barbour ha tornat amb força i aquesta proposta de Lidl encaixa a la perfecció en aquesta tendència. És una aposta segura per anar a la última sense haver de fer malabars amb el pressupost.
Si bé és cert que altres marques, com Lefties, també tenen les seves versions (amb una jaqueta encerada repel·lent a l’aigua d’estil similar i coll de pana per 39,99 euros), el preu de Lidl és una oportunitat que no es pot deixar escapar. El seu disseny és la clau per a un look polit i casual alhora, combinant-la amb un jersei de punt fi, uns pantalons texans rectes i unes esportives retro.
No et quedis sense ella: l’esgotament és imminent
Amb un preu tan irresistible i un disseny tan de moda, la jaqueta Esmara de Lidl promet esgotar-se en temps rècord. Aquest tipus de joies volen dels lineals en un sospir, i no hi ha per a tothom. És una peça que es convertirà en un bàsic i que veurem per tot arreu. Però només si som ràpides.
Aquesta és la teva oportunitat per fer-te amb l’abric definitiu de la temporada, un que et permetrà anar a la moda, estalviar i sentir-te còmoda alhora. Val la pena estar atenta i fer la vostra compra ara mateix, abans que sigui massa tard. De veritat que val la pena deixar-la escapar?