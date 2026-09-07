Marcos Vázquez, divulgador: «Si levantas pesas, el cardio es tu aliado para maximizar la ganancia muscular»

Durante años, el mundo del fitness nos ha vendido una batalla: fuerza contra resistencia. Cada uno en su rincón. Los que levantan pesas mirando con recelo a los que corren maratones, y viceversa. Y en medio, nosotros, confundidos, pensando que debemos elegir un bando.

Pero ¿qué pasaría si te dijéramos que esta idea de «todo o nada» es el mayor error que puedes cometer con tu entrenamiento? Que hay un secreto para desbloquear no solo tu potencial muscular, sino también una vida más larga y plena? (Sí, nosotros también queríamos saberlo todo).

Ha llegado el momento de desmontar este mito. El divulgador de fitness Marcos Vázquez, el cerebro detrás de Fitness Revolucionario, lo tiene claro: si levantas pesas y tu objetivo es la máxima ganancia muscular, el cardio no es tu enemigo. Es tu aliado más potente y un truco imprescindible.

La vieja creencia era simple: correr te haría perder músculo, levantar pesas te haría lento. Era una elección. Una dicotomía. Pero la ciencia ha evolucionado, y hoy nos ofrece una solución definitiva que lo cambia todo. La verdad es que mezclar fuerza y resistencia no es solo una buena idea; es una necesidad biológica.

Personas como el médico de la Clínica Mayo, Michael Joyner, con 68 años y entrenando casi todos los días, ya nos daban pistas. O el pionero Jack LaLanne, con su insistencia en el movimiento constante. Porque nuestro cuerpo está diseñado para la sinergia. Un corazón fuerte y unos músculos robustos van de la mano para alargar nuestros años de vida.

La sinergia oculta que tu cuerpo demanda

Marcos Vázquez lo explica sin rodeos: las personas que combinan una buena capacidad cardiovascular con una buena fuerza tienen un riesgo menor de enfermedad, menos probabilidades de sufrir discapacidad y un riesgo reducido de muerte prematura. Mucho más que aquellas que solo destacan en una de las dos.

Mi plan es claro: no debemos elegir. La resistencia mejora el corazón, los pulmones y la salud metabólica. La fuerza protege el músculo, los huesos y tu independencia física. Son capacidades totalmente complementarias.

Esto significa que la resistencia trabaja en el interior de tu cuerpo, optimizando los sistemas vitales, mientras que la fuerza construye la estructura que te permitirá moverte con libertad y poder. Es un escudo de doble capa contra el envejecimiento y la pérdida de calidad de vida.

Para nosotros, los que levantamos pesas, la noticia es revolucionaria. Si quieres optimizar la ganancia muscular, el cardio hará que te recuperes más rápido entre series. Y, por tanto, podrás progresar mucho mejor en tus entrenamientos. Menos fatiga, más volumen, más músculo. Un truco que muchos tenían oculto.

Y si eres corredor o corredora, el beneficio es igualmente sorprendente: entrenar la fuerza reducirá drásticamente tu riesgo de lesión y mejorará tu economía de carrera. Podrás correr más rápido y durante más tiempo con menos esfuerzo. Es una inversión inteligente en tu salud y tu rendimiento.

La era del atleta híbrido ha llegado

Esta tendencia hacia el entrenamiento combinado no es nueva para la comunidad. Disciplinas como el CrossFit o, más recientemente, Hyrox, ya demuestran que los atletas más exitosos son aquellos fuertes y resistentes a la vez. Son la prueba viviente de que la sinergia es el camino a seguir. Es la puerta al concepto de atleta híbrido.

La mejor estrategia para integrarlo? Separar las sesiones. Lo ideal es hacer las sesiones de fuerza y las aeróbicas en días diferentes. Así maximizas la recuperación y la adaptación de tu cuerpo. Pero sabemos que nuestra vida no siempre es ideal (¡quién lo diría!).

Si tu agenda es un caos, intenta dejar al menos 6 horas entre una sesión y otra si las haces el mismo día. Es un pequeño sacrificio de tiempo con un beneficio definitivo para tu progreso. Y si la limitación de tiempo es extrema, el entrenamiento cruzado es tu mejor amigo.

Por ejemplo, puedes entrenar la fuerza de la parte superior del cuerpo y luego hacer bicicleta o correr. O trabajar el tren inferior y remar. La clave es no renunciar a ninguna de las dos, buscando siempre un punto intermedio, una «escala de grises» que se adapte a ti. El pensamiento de «todo o nada» es lo que nos frena.

No hay excusas para no comenzar a integrar estos entrenamientos. Cada día que pasa sin esta combinación es un día en el que no estás maximizando tu potencial, ni tu salud a largo plazo. La urgencia es real: tu cuerpo te lo agradecerá en el futuro.

¿Sabías que esta simple integración podía cambiar tanto el juego? El futuro de tu entrenamiento acaba de reescribirse. ¿Cómo lo aplicarás a tu rutina?