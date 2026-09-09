Aurelio Rojas, cardiólogo: «Hacer dieta en septiembre puede ser tu mayor error: no es lo más importante»

Septiembre ha llegado, y con él, la temida lista de ‘nuevos propósitos’. Después del verano, millones de nosotros sentimos la urgencia de ‘ponernos en forma’ y recuperar los hábitos perdidos.

El asalto a la nevera parece inevitable, el primer paso para muchos es una dieta estricta. Pero, ¿y si ese impulso fuera, en realidad, tu mayor error? Una voz experta nos advierte.

La revelación del cardiólogo: el error de la dieta

Aurelio Rojas, un cardiólogo con una autoridad indiscutible, lanza una alerta que lo cambia todo. Afirma sin rodeos que comenzar una dieta en septiembre puede ser la peor decisión.

(Sí, nosotros también nos quedamos perplejos). No es lo más importante para tu salud ni para tu longevidad. Esto rompe con todas nuestras expectativas, ¿verdad?

El doctor Rojas nos dice que la clave no es la dieta. Es un cambio de mentalidad que debemos interiorizar para una vida más larga y plena.

El secreto oculto detrás de la longevidad

Su afirmación no es una opinión cualquiera. Está avalada por un estudio colosal, publicado en la prestigiosa American Journal of Clinical Nutrition.

Esta investigación, con más de 700.000 participantes, se propuso descifrar los hábitos comunes de las personas que vivían más tiempo. Los resultados son un golpe de realidad.

La dieta, sorprendentemente, no ocupó el primer lugar. Ni el segundo, ni el tercero. El hábito más importante, el que realmente marca la diferencia, es hacer ejercicio físico de forma regular.

El músculo: tu escudo protector y quema calorías

Esta es la pieza clave que muchos olvidamos en nuestra carrera por adelgazar. El músculo no es solo para lucir bíceps. Es un verdadero órgano protector, un motor silencioso de tu salud.

El Dr. Rojas lo explica de forma brillante: el músculo quema calorías, sí, pero hace mucho más. Actúa como una auténtica esponja, captando glucosa de la sangre.

Mejora de forma radical tu sensibilidad a la insulina. Este proceso hace que tu cuerpo gestione mucho mejor la energía. Es una auténtica solución definitiva para el metabolismo.

Por eso, los médicos lo tienen claro. El músculo es el órgano que más protección ofrece a tu salud y, atención, a tu longevidad. Cuanta más edad, más vital se vuelve esta protección.

Es lógico, si lo pensamos bien. Un cuerpo fuerte, con una musculatura bien trabajada, es un cuerpo con más capacidad de resistencia. Un cuerpo preparado para afrontar los retos del tiempo.

No se trata de ser perfecto: pequeños cambios constantes

El estudio también destacó otro punto fundamental que todas deberíamos interiorizar. Cuantos más hábitos saludables acumulan las personas, menor es su riesgo de morir.

Esto significa que no hay que hacer una sola cosa perfectamente. La clave es incorporar pequeños cambios y mantenerlos de forma constante. La perseverancia es el truco secreto.

Si buscas mejorar tu salud, olvida las dietas imposibles. Esas que nos prometen resultados rápidos, pero que al final solo nos generan frustración y el efecto rebote.

(A todas nos ha pasado, no nos engañemos). El objetivo es la sostenibilidad, no la perfección efímera.

El mensaje es claro: no intentes cambiarlo todo de golpe. Elige un hábito, hazlo fácil y conviértelo en parte de tu rutina. Después, añade el siguiente.

El plan de acción: cómo empezar hoy mismo

El Dr. Rojas nos da una serie de consejos prácticos e inmediatos. Auténticas micromigas de dopamina informativa para iniciar el cambio sin morir en el intento.

El primero, y más imprescindible: empieza a hacer ejercicio. Camina 30 minutos al día. Parece sencillo, pero el impacto es gigante. Apúntate al gimnasio si te gusta el ambiente colectivo.

Si no te convence el gimnasio, no hay problema. Puedes hacer ejercicio de fuerza en casa con unas pesas o unas bandas elásticas. Lo importante es mover tu cuerpo, activar tu musculatura.

Dos o tres veces por semana es suficiente para notar los beneficios. Y recuerda: cuanto más mayor te hagas, más vital se vuelve el ejercicio de fuerza para nuestro bienestar.

Hábitos que alargan la vida (y mejoran la calidad)

Hay otros ajustes que el cardiólogo considera esenciales para una vida más larga y saludable. Algunos son obvios, otros quizás nos sorprendan un poco.

Si fumas, déjalo. Esta es la decisión más importante que puedes tomar para tu cuerpo. No hay ningún otro cambio con un impacto tan positivo en tu salud general.

Gestiona el estrés. Reserva unos minutos cada día para ti. Caminar, respirar profundamente, desconectar o simplemente estar con alguien que te aporte calma. Tu cerebro lo agradecerá.

Come mejor. Pero no empieces prohibiendo alimentos. Añade. Incorpora más verdura, fruta, legumbres, frutos secos y comida poco procesada a tu dieta diaria.

Reduce los ultraprocesados. Y cuanto menos alcohol, mejor. No necesitas beber para estar más sano, es un error común pensarlo.

Finalmente, duerme. Intenta dormir entre 7 y 9 horas cada noche. Y, sobre todo, mantén unos horarios regulares para el sueño. La consistencia es clave para tu ritmo circadiano.

Tu inversión en salud comienza hoy

No intentes cambiar todo mañana mismo. Este es el camino rápido hacia el fracaso y la frustración, un círculo vicioso que debemos romper. Elige un hábito, el que te parezca más accesible.

Hazlo lo suficientemente fácil como para poder repetirlo cada día sin esfuerzo. Cuando ese hábito ya forme parte de tu rutina sin pensarlo, añade el siguiente. Es una estrategia infalible.

Tu salud no mejora por lo que haces perfectamente durante diez días. Mejora por lo que logras seguir haciendo de aquí a diez años. Esta es la verdadera regla de oro.

Así que, cuando te plantees tus propósitos de septiembre, piensa en ello. Has descubierto el secreto para una vida más larga y saludable. ¿Qué decisión tomarás hoy?