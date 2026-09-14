El poble medieval ideal per a bolets i escapades al setembre: joia històrica i natural

El setembre ja és aquí. I amb ell, la promesa d’escapades inoblidables que trenquen amb la massificació de l’estiu i et regalen una dosi de tranquil·litat que necessitem. (Sí, nosaltres també estem cansats de les aglomeracions).
Però atenció: no qualsevol destí serveix. Ara no és només qüestió de paisatge, sinó d’una experiència culinària autèntica i, sobretot, d’una oportunitat que només la tardor incipient pot oferir. El temps s’esgota abans que la paraula corri com la pólvora.
Hi ha un poble medieval, amagat a la falda de la serra d’Ayllón, que s’ha convertit en el nou secret a veus per als paladars més exigents i els amants de la natura. El seu nom és Riaza. I creu-nos, no el voldràs deixar escapar.
La joia històrica que revoluciona els sentits
Riaza, situat a Segòvia, no és un poble qualsevol. Fa més de cinc dècades, va ser declarat Conjunt Històric. Això vol dir que cada carrer, cada pedra, respira història. Però el que realment ens captiva és la seva ubicació estratègica, entre l’altiplà castellà i la vessant nord del Massís d’Ayllón, a uns 1190 metres d’altitud. Una altitud ideal per al que t’explicarem.
El cor d’aquest destí imprescindible és la seva Plaça Major. Dividida per l’edifici de l’Ajuntament, la seva arquitectura a dues altures és una icona. Amb graderies de pedra i barana de ferro forjat, és l’escenari perfecte per contemplar les cases senyorials, els pòrtics de granit i fusta que l’envolten. Una arquitectura única que et transporta directament a l’edat mitjana. No t’ho creus fins que ho veus.
Aquest racó històric és un dels més reconeguts entre els pobles medievals de Segòvia, i de Castella i Lleó en general. I visitar-lo ara, al setembre, és el pla definitiu per començar la tardor. Pensa-hi: temperatures suaus, menys gent i la promesa d’una experiència culinària única.
@turismoprovinciasegovia
🗺️ La Provincia de Segovia, un mundo entero por descubrir | Riaza 🌄 Riaza, en la Sierra de Ayllón, destaca por su entorno natural único y su riqueza histórica, siendo un destino ideal para el turismo rural y cultural ⚔️ Su origen se remonta al siglo XI, cuando fue repoblada tras la conquista cristiana de Toledo. En 1139 pasó a ser señorío del obispo de Segovia y más tarde de varias casas nobiliarias como la de Álvaro de Luna o los duques de Maqueda ✨ Con el tiempo, Riaza consolidó su identidad y hoy ofrece patrimonio, naturaleza y tradición en un entorno lleno de historia viva, ¡ven a descubrirla! #ProvinciadeSegovia #UnMundoEnteroPorDescubrir #NuestrosPueblos #NuestraFortaleza #TurismoporSegovia #Riaza♬ sonido original – Turismo Provincia de Segovia
La capital micològica secreta d’Espanya
Si la gastronomia és la teva passió, prepara’t. Des del 2025, Riaza forma part de la prestigiosa Red de Pueblos Gastronómicos de España. És el primer poble de Castella i Lleó en aconseguir aquest honor. Un senyal clar que aquí es cuida el menjar, i molt. Els rostits de cochinillo i lechazo, fets al forn de llenya, són llegendaris. Però hi ha un altre tresor que fa d’aquest lloc un destí viral al setembre: les setes.
L’entorn muntanyós de Riaza, amb els seus pinedes, rouredes, alzinedes i, sobretot, l’excepcional Hayedo de La Pedrosa, és un hàbitat perfecte per a una varietat increïble de fongs. No estem parlant de qualsevol bolet, sinó de boletus, rovellons, níscalos i caputxines. Una autèntica solució per als amants de la micologia, tant experts com principiants.
El setembre marca l’inici d’una temporada on el bosc ens regala els seus millors fruits. No deixis passar l’oportunitat de ser dels primers a descobrir aquest secret que aviat serà a totes les converses.
És cert que l’aparició de les setes depèn molt de les pluges. Però el setembre és, sens dubte, el mes que dona el tret de sortida oficial a la temporada. Això significa que és el moment ideal per anar-hi, abans que s’ompli de buscadors i la tranquil·litat es converteixi en una simple anècdota. Una oportunitat que podria estalviar-te frustracions més endavant.
Una escapada que no et pots permetre el luxe de perdre
Aquest no és només un viatge més. És una inversió en experiències, en sabors autèntics i en la tranquil·litat que necessites per desconnectar de la rutina. Combinar la història viva amb la gastronomia d’excel·lència i la recerca de tresors naturals com les setes, és un pla definitiu que ningú hauria d’ignorar.
No esperis que les xarxes socials s’inundin de fotos de Riaza recollint setes o gaudint dels seus rostits llegendaris. Actua ara. Aquest error podria costar-te perdre’t una de les millors escapades del que queda d’any. La urgència és real: el bosc espera, i la taula també.
Has llegit bé. Acabes de descobrir un destí ocult que promet ser la teva pròxima gran aventura. Una decisió intel·ligent que et situa al capdavant de les tendències de viatge. Quina millor manera de començar la tardor que amb un pla tan perfecte?