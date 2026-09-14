Així es va sentir la primera vegada davant la tomba de Tutankamon després de la seva obertura

La història està plena de moments que et deixen sense alè. Pocs són tan intensos com la revelació d’una tomba reial. Imagina’t ser allà, a l’Egipte més profund, just a l’epicentre d’un descobriment sense precedents.
No parlem només d’arqueologia. És la crònica d’una espera angoixant, una lluita contra el temps i la calor asfixiant. Una experiència que va canviar per sempre la nostra visió de l’antic Egipte. Prepárat per sentir-ho.
Quan el passat va trencar el silenci
Parlem de la primera entrada oficial a la tomba de Tutankamon. El febrer de 1922, el periodista Maynard Owen Williams va ser un dels pocs a sentir la tensió. Ell va viure la màgia d’aquell moment definitiu.
El Vall dels Reis és un lloc únic al món. Penya-segats escarpats, un paisatge que muta amb cada raig de sol. Aquí, la natura es mostra salvatge i misteriosa. Durant segles, va ser el refugi de faraons i el camp de caça de lladres de tombes.
Lord Carnarvon i Howard Carter hi van dedicar setze anys de la seva vida. Una persistència que finalment va tenir la seva recompensa. Tutankamon, el rei que va restaurar la glòria del déu Amon a Tebes. La seva tomba, tot i ser petita, amagava un tresor incalculable.
Vaig sentir aquell sol de setembre que ens assotava mentre pujàvem el cim. Ens vam desplomar a l’ombra d’un temple antic per beure a glopades l’aigua del Nil. Aquest cop, l’espera era diferent.
Objectes funeraris únics i valuosos. Meravelles que l’home modern no havia vist mai. Una micro-dosi de dopamina històrica per a qualsevol que hi fos present. (Sí, nosaltres també al·lucinem amb la magnitud d’això).
L’obertura que va paralitzar el món
Williams va arribar a Luxor el 17 de febrer. Va travessar el riu i va caminar cap al Vall dels Reis. No va tenir pressa, volia sentir el sol africà a l’esquena. Observava els camells anar i venir dels camps de canya de sucre.
Allà, al cor d’aquell “infern als turons”, va veure una petita tenda. Un refugi improvisat per a la guàrdia armada. Les eines desordenades dels arqueòlegs. I el nou mur de pedres irregulars que ocultava l’entrada al mausoleu.
Corresponsals de tot el món hi esperaven pacientment. Setmanes sota el sol ardent. Més detectius que periodistes, obligats per les circumstàncies. De sobte, un tresor meravellós sortia en una ambulància improvisada. Rumors filtrafets de l’interior. Una tensió palpable.
Aquell cementiri sobreescalfat es va convertir en silenci. Els periodistes xiuxiuejaven, temorosos de trencar la màgia del lloc. Com si els secrets antics poguessin ser violats per una conversa en veu alta. El misteri planava amb una intensitat increïble, fins i tot a plena llum del dia.
El diumenge al matí va ser el dia de l’obertura oficial. Pocs visitants al principi, però tot a punt per al gran esdeveniment. La multitud no va superar les dues-centes persones. Cap festivitat popular, només la gravetat de l’esdeveniment.
Al migdia, una caravana de camells va arribar carregada. Menjar i beguda per als distingits convidats. Un dels camells suava de manera inusual. Era gel, una solució vital en aquell clima. Lord Allenby va arribar. Esperava la Reina.
Un cotxe es va aturar lentament. Una figura vestida de blanc va baixar. Presentacions ràpides i protocol·làries. La Reina va entrar al portal. El senyor Carter obrint pas. Lord Carnarvon a la seva esquerra. La filla de Carnarvon just darrere.
En un instant, Sa Majestat va desaparèixer a la penombra de la tomba. Darrere d’ella, Tutankamon esperava en silenci. Si la mòmia era sota aquell enorme dosser daurat, la seva arribada estava sent presenciada. La revelació era imminent.
Lord Allenby va sortir mitja hora després. La seva esquena, coberta de pols. Un home amb un clavell fresc a la solapa no s’embrutava així per accident. El sarcòfag ocupava la cambra interior. Ell havia hagut de fregar la paret per passar. Era un espai sorprenentment estret.
Dins la cambra del faraó
El dilluns, Williams va entrar a la tomba. Formava part del primer petit grup de corresponsals. Un filatelista de Beirut li va fer entendre les precaucions extremes. Williams va agafar un tresor amb les mans nues. El filatelista gairebé va cridar de dolor.
Pinces delicades per examinar el segell, una lliçó inoblidable. Això és el que va veure. Uns graons empinats. Una rampa que acabava en una nova reixa de ferro. Més enllà, una llum intensa. El Vall dels Reis amb “totes les comoditats modernes”, fins i tot electricitat.
Bombetes elèctriques d’alta potència. La primera cambra estava tan il·luminada com a ple dia, sense ombres. Just darrere la llum, dues figures gairebé a mida real. Escultures rígides del rei. Imponents guardians amb maces i bastons daurats.
Ens observaven des del segle XIV a.C., amb una mirada distant i serena. Entre elles, l’entrada a la cambra interior. Bloquejada per bigues noves. L’espai entre l’enorme sarcòfag i les parets era mínim. Calia passar amb molta cura, sense tocar res.
Després de l’incident amb Lord Allenby, més precaucions s’havien pres. Protegir aquesta relíquia incomparable del passat. Les paraules no poden transmetre la impressió. Les decoracions d’aquell gran cofre. Només se’n podia veure una cantonada.
Ulls secrets miraven reprovadorament des de la vora. Una serp vibrava amb els seus anells, impotent. L’estructura semblava de fusta, recoberta de pa d’or. O potser una capa més gruixuda d’or, brillant i espectacular.
Un fris fi de lapislàtzuli o esmalt envoltava el cofre. Uns nou peus d’alçada. Uns divuit o vint de llarg. Onze peus d’amplada. La gran quantitat de tresors que havia omplert la cambra havia estat retirada. Gairebé buida ara, un silenci eloqüent.
A la dreta, les dues estàtues guardians. Ja no podien protegir el cos marcit del faraó. A l’esquerra, pocs tresors. Dos gerros d’alabastre que li van semblar més bells que els ja retirats. Una petita barrera de taules primes. Amagava la cambra del darrere.
Es rumorejava que aquella cambra estava plena fins al sostre d’ofrenes. Williams va sentir dos comentaris mentre marxava. Un periodista sobre les decoracions del sarcòfag: “És un estil terriblement Art Nouveau.”
El superintendent va respondre amb calma: “Sí, molt a l’estil de Lluís XIV.” Una senyora va preguntar si la mòmia portaria joies de gran valor. La resposta va ser contundent: “Si està intacte, anirà abillat com un maleït maharajà.”
La mòmia de Tutankamon, si és que hi és esperant, amb la mirada perduda a la tapa que aviat s’aixecarà, encara no s’ha alliberat de la presó de la tomba. Allà la van portar els seus amics per preservar el seu cos i protegir-lo del món.
El llegat que perdurarà
Aquesta troballa no va ser només un fet històric. Va ser un fenomen cultural global que va marcar una època. Va inspirar pel·lícules, llibres. I una passió renovada per l’egiptologia. Un secret revelat al món que encara avui ens captiva.
Avui, la fascinació per Tutankamon continua. Però l’accés a aquests tresors insuperables és limitat i controlat. Preservar aquest llegat és una tasca que no admet demores ni errors. La responsabilitat és nostra.
Entendre aquesta història és connectar amb el passat d’una manera profunda i emocionant. Una lectura que et fa sentir part d’un secret mil·lenari. Una decisió intel·ligent per al teu temps. No ho creus?