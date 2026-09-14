Así se sintió la primera vez frente a la tumba de Tutankamón tras su apertura

La historia está llena de momentos que te dejan sin aliento. Pocos son tan intensos como la revelación de una tumba real. Imagínate estar allí, en el Egipto más profundo, justo en el epicentro de un descubrimiento sin precedentes.

No hablamos solo de arqueología. Es la crónica de una espera angustiante, una lucha contra el tiempo y el calor asfixiante. Una experiencia que cambió para siempre nuestra visión del antiguo Egipto. Prepárate para sentirlo.

Cuando el pasado rompió el silencio

Hablamos de la primera entrada oficial a la tumba de Tutankamón. En febrero de 1922, el periodista Maynard Owen Williams fue uno de los pocos en sentir la tensión. Él vivió la magia de aquel momento definitivo.

El Valle de los Reyes es un lugar único en el mundo. Acantilados escarpados, un paisaje que muta con cada rayo de sol. Aquí, la naturaleza se muestra salvaje y misteriosa. Durante siglos, fue el refugio de faraones y el campo de caza de ladrones de tumbas.

Lord Carnarvon y Howard Carter dedicaron dieciséis años de su vida aquí. Una persistencia que finalmente tuvo su recompensa. Tutankamón, el rey que restauró la gloria del dios Amón en Tebas. Su tumba, aunque pequeña, escondía un tesoro incalculable.

Sentí aquel sol de septiembre que nos azotaba mientras subíamos la cima. Nos desplomamos a la sombra de un templo antiguo para beber a sorbos el agua del Nilo. Esta vez, la espera era diferente.

Objetos funerarios únicos y valiosos. Maravillas que el hombre moderno nunca había visto. Una microdosis de dopamina histórica para cualquiera que estuviera presente. (Sí, nosotros también alucinamos con la magnitud de esto).

La apertura que paralizó el mundo

Williams llegó a Luxor el 17 de febrero. Cruzó el río y caminó hacia el Valle de los Reyes. No tuvo prisa, quería sentir el sol africano en la espalda. Observaba los camellos ir y venir de los campos de caña de azúcar.

Allí, en el corazón de aquel «infierno en las colinas», vio una pequeña tienda. Un refugio improvisado para la guardia armada. Las herramientas desordenadas de los arqueólogos. Y el nuevo muro de piedras irregulares que ocultaba la entrada al mausoleo.

Corresponsales de todo el mundo esperaban pacientemente. Semanas bajo el sol ardiente. Más detectives que periodistas, obligados por las circunstancias. De repente, un tesoro maravilloso salía en una ambulancia improvisada. Rumores filtrados desde el interior. Una tensión palpable.

Aquel cementerio sobrecalentado se convirtió en silencio. Los periodistas susurraban, temerosos de romper la magia del lugar. Como si los secretos antiguos pudieran ser violados por una conversación en voz alta. El misterio flotaba con una intensidad increíble, incluso a plena luz del día.

El domingo por la mañana fue el día de la apertura oficial. Pocos visitantes al principio, pero todo listo para el gran evento. La multitud no superó las doscientas personas. Ninguna festividad popular, solo la gravedad del evento.

Al mediodía, una caravana de camellos llegó cargada. Comida y bebida para los distinguidos invitados. Uno de los camellos sudaba de manera inusual. Era hielo, una solución vital en aquel clima. Lord Allenby llegó. Esperaba a la Reina.

Un coche se detuvo lentamente. Una figura vestida de blanco bajó. Presentaciones rápidas y protocolarias. La Reina entró en el portal. El señor Carter abriendo paso. Lord Carnarvon a su izquierda. La hija de Carnarvon justo detrás.

En un instante, Su Majestad desapareció en la penumbra de la tumba. Detrás de ella, Tutankamón esperaba en silencio. Si la momia estaba bajo aquel enorme dosel dorado, su llegada estaba siendo presenciada. La revelación era inminente.

Lord Allenby salió media hora después. Su espalda, cubierta de polvo. Un hombre con un clavel fresco en la solapa no se ensuciaba así por accidente. El sarcófago ocupaba la cámara interior. Él había tenido que rozar la pared para pasar. Era un espacio sorprendentemente estrecho.

En la cámara del faraón

El lunes, Williams entró en la tumba. Formaba parte del primer pequeño grupo de corresponsales. Un filatelista de Beirut le hizo entender las precauciones extremas. Williams tomó un tesoro con las manos desnudas. El filatelista casi gritó de dolor.

Pinzas delicadas para examinar el sello, una lección inolvidable. Esto es lo que vio. Unos escalones empinados. Una rampa que terminaba en una nueva reja de hierro. Más allá, una luz intensa. El Valle de los Reyes con «todas las comodidades modernas», incluso electricidad.

Bombillas eléctricas de alta potencia. La primera cámara estaba tan iluminada como a plena luz del día, sin sombras. Justo detrás de la luz, dos figuras casi a tamaño real. Esculturas rígidas del rey. Imponentes guardianes con mazas y bastones dorados.

Nos observaban desde el siglo XIV a.C., con una mirada distante y serena. Entre ellas, la entrada a la cámara interior. Bloqueada por vigas nuevas. El espacio entre el enorme sarcófago y las paredes era mínimo. Había que pasar con mucho cuidado, sin tocar nada.

Después del incidente con Lord Allenby, se habían tomado más precauciones. Proteger esta reliquia incomparable del pasado. Las palabras no pueden transmitir la impresión. Las decoraciones de aquel gran cofre. Solo se podía ver una esquina.

Ojos secretos miraban reprobadoramente desde el borde. Una serpiente vibraba con sus anillos, impotente. La estructura parecía de madera, recubierta de pan de oro. O quizás una capa más gruesa de oro, brillante y espectacular.

Un friso fino de lapislázuli o esmalte rodeaba el cofre. Unos nueve pies de altura. Unos dieciocho o veinte de largo. Once pies de anchura. La gran cantidad de tesoros que había llenado la cámara había sido retirada. Casi vacía ahora, un silencio elocuente.

A la derecha, las dos estatuas guardianas. Ya no podían proteger el cuerpo marchito del faraón. A la izquierda, pocos tesoros. Dos jarrones de alabastro que le parecieron más bellos que los ya retirados. Una pequeña barrera de mesas delgadas. Ocultaba la cámara de atrás.

Se rumoreaba que aquella cámara estaba llena hasta el techo de ofrendas. Williams escuchó dos comentarios mientras se marchaba. Un periodista sobre las decoraciones del sarcófago: «Es un estilo terriblemente Art Nouveau.»

El superintendente respondió con calma: «Sí, muy al estilo de Luis XIV.» Una señora preguntó si la momia llevaría joyas de gran valor. La respuesta fue contundente: «Si está intacto, irá vestido como un maldito maharajá.»

La momia de Tutankamón, si es que está allí esperando, con la mirada perdida en la tapa que pronto se levantará, aún no se ha liberado de la prisión de la tumba. Allí la llevaron sus amigos para preservar su cuerpo y protegerlo del mundo.

El legado que perdurará

Este hallazgo no fue solo un hecho histórico. Fue un fenómeno cultural global que marcó una época. Inspiró películas, libros. Y una pasión renovada por la egiptología. Un secreto revelado al mundo que aún hoy nos cautiva.

Hoy, la fascinación por Tutankamón continúa. Pero el acceso a estos tesoros insuperables es limitado y controlado. Preservar este legado es una tarea que no admite demoras ni errores. La responsabilidad es nuestra.

Entender esta historia es conectar con el pasado de una manera profunda y emocionante. Una lectura que te hace sentir parte de un secreto milenario. Una decisión inteligente para tu tiempo. ¿No lo crees?