Ana Arrechea, entrenadora: «Caminar está infravalorado para perder grasa: eleva muchísimo el gasto energético»

La rutina nos atrapa con sus redes invisibles. Nos promete resultados rápidos, soluciones casi mágicas para la pérdida de grasa que tanto deseamos. Nos esforzamos al máximo en el gimnasio, seguimos dietas que nos llevan al límite. Pero, a menudo, el espejo no refleja el esfuerzo ni las expectativas que ponemos en ello.

Nos hemos obsesionado con el entrenamiento intenso, con disciplinas que suenan a un idioma extraño. Con nombres exóticos y rutinas espartanas que nos exprimen hasta la última gota de energía. Olvidamos que la clave, quizás, es tan sorprendentemente sencilla que la hemos tenido siempre delante de nosotros. Un auténtico secreto, infravalorado por la gran mayoría, que puede cambiar tu cuerpo sin que lo parezca.

Esta revelación llega de la mano de Ana Arrechea, una entrenadora que desafía con vehemencia lo que creemos saber sobre el ejercicio y la pérdida de peso. Ella es categórica y directa: «Caminar está infravalorado para perder grasa: eleva muchísimo el gasto energético». Esta afirmación, tan sencilla como potente, puede transformar completamente tu estrategia.

El gran error: ¿solo una hora de entrenamiento al día?

Ana Arrechea nos abre los ojos a una realidad incómoda que casi nadie quiere admitir. Muchas pensamos que con esa hora diaria en el gimnasio ya hemos cumplido con nuestra cuota de movimiento. Nuestro cuerpo, sin embargo, es una máquina diseñada para moverse constantemente, y necesita mucho más movimiento a lo largo del día. Si pasas el resto del tiempo sentada, pegada a la pantalla o al sofá, el esfuerzo del entrenamiento no compensa lo que tu metabolismo exige.

El entrenamiento de fuerza es, sin duda, imprescindible. Esto nadie lo discute, y es un pilar fundamental. Ayuda a mantener la masa muscular mientras pierdes grasa, una parte vital para un cuerpo sano y funcional. Es la base sobre la cual construimos un chasis resistente y lleno de energía. Pero, después de esa hora de ejercicio puro y duro, ¿qué hacemos con las otras dieciséis o dieciocho horas que estamos despiertas? Aquí, precisamente, radica la clave oculta que la mayoría ignora.

Mi alerta roja es clara: el movimiento diario, el que hacemos sin darnos cuenta entre tarea y tarea, entre el café y la cena, cuenta mucho más que el entrenamiento en términos de gasto energético total.

Nuestro estilo de vida moderno es una auténtica trampa. Conocemos perfectamente qué es una buena alimentación, tenemos acceso a información inagotable. Pero, al mismo tiempo, estamos rodeadas de productos ultraprocesados, sabrosos y de fácil acceso, que sabotean nuestros esfuerzos. Podemos ser «deportistas de élite» en el gimnasio y, al mismo tiempo, campeonas del sedentarismo más estricto el resto del día. Esta paradoja, brutal y constante, nos está pasando una factura que nos cuesta mucho entender.

El poder del movimiento sencillo: la solución al sedentarismo que nadie te explica

Caminar no es un ejercicio mágico ni la última tendencia viral que promete milagros. Su poder reside en su accesibilidad universal y su sostenibilidad a largo plazo. Ana Arrechea subraya una verdad que nos empodera: «nos permite aumentar muchísimo nuestro gasto energético diario sin generar una fatiga excesiva». Esto es fundamental. Como no nos agota, es un hábito que podemos mantener de forma constante, día tras día, sin excusas.

No necesitamos equipamiento sofisticado, ni ropa de marca, ni inscripciones caras en gimnasios exclusivos. Solo hay que poner un pie delante del otro. Es la democratización del movimiento para la pérdida de grasa, a nuestro alcance. Un truco definitivo y discreto que tenemos en nuestro bolsillo, listo para ser utilizado.

Cómo maximizar tus pasos: más que un simple paseo relajado

Caminar no tiene que ser aburrido ni monótono. La misma entrenadora nos da ideas geniales para elevar la intensidad sin mucho esfuerzo extra. Podemos jugar con diferentes ritmos, añadir pendientes si el terreno lo permite o introducir intervalos de marcha rápida. La marcha interválica, por ejemplo, es una opción brillante y eficaz si dispones de poco tiempo. Consiste en alternar períodos de caminar rápido con otros de ritmo más moderado. Esto eleva el pulso y hace que el músculo capte más glucosa, aumentando el gasto.

Aprovecha esa calle con una pequeña pendiente que siempre evitas para no esforzarte. Acelera el paso cuando vayas de camino a tu próxima reunión o a hacer la compra. Estos pequeños cambios, casi imperceptibles, suman una cantidad de movimiento que puede marcar la diferencia. Si tu trabajo te obliga a estar sentada durante horas, rompe la rutina del sedentarismo. Levántate y camina un par de minutos cada hora o, como mínimo, cada noventa minutos. (Sí, es tan sencillo como parece, y sorprendentemente efectivo).

No se trata de sufrir, sino de integrar el movimiento de forma orgánica en tu vida. El cuerpo no busca la violencia de un castigo diario; agradece la fluidez de un hábito que se infiltra en la rutina sin alterar tu paz mental. Los resultados sólidos y duraderos llegan con la constancia inteligente, no con la agonía de un esfuerzo puntual e insostenible.

Por qué este «truco» es tu mejor inversión de tiempo y energía

Hemos dedicado horas y horas a buscar la fórmula secreta. Hemos probado de todo, desde dietas extremas hasta entrenamientos imposibles. Ahora sabemos que el gasto energético diario que generamos fuera del entrenamiento, ese movimiento sutil, es absolutamente crucial para la pérdida de grasa. Caminar no solo quema calorías; mejora nuestra circulación, eleva nuestro estado de ánimo y nos aporta una claridad mental impresionante (el filósofo Nietzsche, que no tenía algoritmos de qué preocuparse, ya lo sabía y confiaba en sus paseos!).

Es una solución inteligente que nos evita malgastar tiempo, dinero y energía en estrategias menos efectivas y a menudo frustrantes. Este conocimiento nos da un poder inmenso. Nos permite tomar las riendas de nuestro cuerpo, y de nuestra salud, con un gesto tan simple como potente. Es tu nuevo as en la manga para combatir la grasa.

No dejes que este secreto, tan accesible y efectivo, se quede en el olvido. Tu cuerpo te lo agradecerá profundamente, y tu espejo, también. ¿Qué haces, entonces, para incorporar más de esta «arquitectura del movimiento» en tu día a día?