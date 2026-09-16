A només 80 km de Lisboa: el fascinant paradís termal de Portugal, balneari de reina i joia de rajoles UNESCO

Cansat de les rutes que tots coneixen? Del bullici previsible i les aglomeracions que prometen desconnexió però només generen més estrès? El nostre instint de viatger ens crida a descobrir quelcom nou.
I si et digués que un simple gest de bondat, fa més de cinc segles, va obrir la porta a un dels tresors més ocults de Portugal? Una decisió reial que va transformar un paratge de dolències en un epicentre de cultura, art i benestar.
A només 80 quilòmetres de Lisboa, allà on la història es respira amb cada rajola, t’espera Caldas da Rainha. Un nom que ja et xiuxiueja el seu origen: les aigües calentes de la reina. Però aquest poble és molt més que un nom; és un balneari amb l’essència d’una monarca i un paradís de ceràmica reconegut per la UNESCO des del 2019.
Quan la història brolla de la terra
Imagina l’any 1484. La reina Leonor de Viseu, travessant la regió, va trobar pagesos banyant-se en aigües fangoses per alleujar els seus mals. (Sí, nosaltres també ens emocionem amb aquestes històries.) Sensibilitzada per la seva situació, un any després va prendre una decisió que canviaria per sempre el lloc.
El 1485, va fundar l’Hospital Termal, el primer del món d’aquestes característiques. Un gest d’empatia que no només va oferir una solució mèdica, sinó que va ser el germen d’una ciutat que creixeria al voltant d’aquesta cura, adoptant el nom que avui coneixem.
L’edifici que veiem avui, amb la seva elegant arquitectura balneària del segle XIX, testimonia aquella època daurada. Una època on els balnearis eren el refugi de la noblesa i l’aristocràcia. Un lloc on la salut i el luxe es donaven la mà.
Aquest viatge no és un simple desvio; és una declaració d’intencions per al viatger que vol anar més enllà del que és obvi i buscar la veritable ànima dels llocs.
Més que aigües, un art de cinc segles
Si les aigües curatives són el cor de Caldas da Rainha, la ceràmica és sens dubte la seva ànima. La vila presumeix de cinc segles de tradició terrissaire, un llegat que es va fer viral al segle XIX de la mà de Rafael Bordalo Pinheiro.
Aquest il·lustrador i caricaturista va fundar una cèlebre fàbrica de vaixella que va popularitzar peces amb formes de fulla de col, paelles de paret i una infinitat de motius vegetals. Una joia que ha perdurat fins als nostres dies, convertint-se en un distintiu internacional.
Per endinsar-nos en aquest món, és imprescindible visitar la Casa-Museu São Rafael, amb les seves peces històriques i motlles originals. O el Museu de Ceràmica, situat en un palauet neoclàssic, que guarda col·leccions de rajoles portugueses, hispanomusulmanes i holandeses del segle XVII al XX.
@foodie_n_traveller 🇵🇹Caldas da Rainha, uma cidade termal encantadora, conhecida pelas suas águas curativas, arte e cerâmica tradicional. Passeie pelo Parque D. Carlos I, explore o Hospital Termal, encante-se com as peças de Bordallo Pinheiro e não deixe de visitar a Praça da Fruta! 📍 A apenas 1h de Lisboa — perfeita para um bate e volta cheio de história e charme. ‼️O Hospital Termal, fundado no século XV, é considerado o mais antigo hospital termal do mundo ainda em funcionamento! As águas termais que hoje alimentam as Termas das Caldas da Rainha são naturais e muito antigas — com cerca de 2000 anos de existência. Elas circulam no subsolo durante séculos, aquecendo-se em profundidade e absorvendo minerais como enxofre, cálcio e sódio, o que lhes confere propriedades altamente terapêuticas. #caldasdarainha #visitportugal #portugal #aguatermal #vanlife ♬ Pure Love (Instrumental) – MAICO
El Parc D. Carlos I: un pulmó d’història i art
Molt a prop de l’hospital termal, trobem el Parc D. Carlos I, un preciós jardí romàntic que originàriament estava lligat al conjunt termal. És el lloc ideal per passejar sota l’ombra d’arbrades avingudes i gaudir d’una pau que les grans ciutats ja no ofereixen.
Aquest parc amaga un altre tresor cultural: el Museu José Malhoa. Dedicat a un dels grans mestres de la pintura naturalista portuguesa, les seves sales exhibeixen llenços d’època, escultura i, de nou, una mostra de ceràmica local on brilla Bordalo Pinheiro.
La ciutat segueix sent un bullidor creatiu. Gràcies a la prestigiosa Escola Superior d’Arts i Disseny (ESAD), Caldas da Rainha s’omple de galeries i art urbà. Una connexió amb la modernitat que manté viu el seu esperit artesanal.
@richard.in.lisbon En el corazón de Caldas da Rainha se encuentra el Parque Dom Carlos I, un oasis de historia y naturaleza que combina romanticismo, arte y arquitectura. Su origen se remonta a 1799, cuando se creó el “Passeio da Copa” para los pacientes del Hospital Termal. Entre 1889 y 1891, el arquitecto Rodrigo Berquó transformó este espacio en un parque romántico, añadiendo un lago artificial, senderos arbolados y zonas de recreo. Con una extensión de aproximadamente 11 hectáreas, alberga más de 150 especies de árboles y arbustos, esculturas, el Museo José Malhoa y la Casa dos Barcos. Es un lugar emblemático que refleja la evolución del termalismo en Portugal y la importancia del bienestar en contacto con la naturaleza. No coração das Caldas da Rainha encontra-se o Parque D. Carlos I, um refúgio de história e natureza que combina romantismo, arte e arquitetura. A sua origem remonta a 1799, com a criação do “Passeio da Copa” para os pacientes do Hospital Termal. Entre 1889 e 1891, o arquiteto Rodrigo Berquó transformou este espaço num parque romântico, adicionando um lago artificial, caminhos arborizados e zonas de lazer. Com cerca de 11 hectares, alberga mais de 150 espécies de árvores e arbustos, esculturas, o Museu José Malhoa e a Casa dos Barcos. É um local emblemático que reflete a evolução do termalismo em Portugal e a importância do bem-estar em contacto com a natureza. #CaldasDaRainha #ParqueDomCarlosI #PatrimónioTermal #JardimRomântico #HistóriaViva #MuseuJoséMalhoa #NaturezaUrbana #ArquiteturaHistórica #TurismoCultural #PortugalDesconhecido ♬ sonido original – richard.in.lisbon
El teu pròxim gran descobriment t’espera
Caldas da Rainha no és un substitut de Lisboa o Porto. És un viatge a part. Un lloc per als qui busquen un destí autèntic i tranquil. Un truc per gaudir de Portugal d’una manera diferent, sense presses ni multituds. Aquí podràs esmorzar amb vistes als mercats de fruita o comprar ceràmica icònica directament dels seus creadors. És un pla definitiu per a una escapada.
@kikapimienta Cerámica Portuguesa, soy toda una señora 😜#ceramica #ceramicaportuguesa #portugal #portugal🇵🇹 #barcelos ♬ sonido original – kika Pimienta 🍪
Però atenció: el Museu de Ceràmica estava en procés de reforma. Confirma’n l’obertura abans d’anar-hi per no perdre’t cap detall d’aquesta joia. Un secret així no es manté amagat per sempre i seria un error perdre’s l’oportunitat de viure-ho abans que es faci massa popular.
Acabes de descobrir una solució brillant per al teu pròxim viatge. Estem segurs que la reina Leonor estaria orgullosa de la teva elecció. A què esperes per submergir-te en les “aigües de la reina”?