Científics graven un forat negre disparant plasma 13 vegades més ràpid que la llum: la física segueix intacta

L’univers és un llibre obert, però les seves pàgines estan plenes de secrets. Sempre pensem que coneixem les seves lleis, les seves regles inquebrantables. Però, què passa si un dia tot això salta pels aires?
Una nova revelació còsmica acaba de posar a prova els nostres coneixements. Ha generat una alarma silenciós en la comunitat científica. Sembla que l’impossible acaba de passar.
El límit de velocitat còsmic sota escrutini
Durant segles, la velocitat de la llum ha estat el nostre límit definitiu. Cap objecte conegut, cap partícula, pot superar-la. És un pilar fonamental de la física.
Ara, imagineu-vos observar un esdeveniment que sembla trencar aquesta norma. Un fenòmen que, a primera vista, ens faria qüestionar tot el que sabem. Nosaltres també ens vam quedar sense paraules.
Però la realitat és més complexa. I la física, per sort, segueix intacta. El que hem vist és un truc, una il·lusió òptica que la nostra perspectiva terrestre ens juga.
La revelació que desafia la lògica (a primera vista)
Científics d’elit han aconseguit una fita històrica. Han gravat amb una precisió sense precedents un forat negre supermassiu. Aquest tità còsmic dispara jets de plasma a velocitats al·lucinants.
La dada més sorprenent? Mesurat des de la Terra, aquests raigs de material semblen viatjar a una velocitat entre 9 i 13 vegades superior a la de la llum. Una xifra que, d’entrada, sembla un error de càlcul o una ruptura de la realitat.
No és cap dels dos. És una demostració de com la nostra visió limitada de l’univers en dues dimensions pot distorsionar la veritat en un espai de tres dimensions. És un recordatori potent de la nostra humilitat davant el cosmos.
El que veiem com una velocitat superior a la de la llum és, en realitat, un efecte òptic fascinant. La nostra perspectiva ens enganya, però la física resisteix.
El secret darrere la il·lusió
Aquesta proesa ha estat possible gràcies a l’algoritme Kine. Es tracta d’una eina d’intel·ligència artificial. Ha processat 116 imatges preses entre el 1995 i el 2022. Parlem de gairebé 30 anys de dades compilades en un sol vídeo.
L’objectiu d’estudi ha estat el forat negre de la galàxia 3C 345. Aquesta galàxia és extremadament activa. El seu nucli allibera un potent doll de material, incloent gas i plasma, a gairebé la velocitat de la llum.
La solució a l’enigma de la “supervelocitat” rau en la profunditat de l’espai. Quan un jet de llum s’emet cap a nosaltres, des de la Terra, veiem tots els fotons com si estiguessin a la mateixa distància. Però no és així.
Els fotons del punt de sortida estan més lluny. Els del punt d’arribada, més a prop. Els nostres detectors capten els fotons propers més ràpidament. Això crea la sensació enganyosa que han recorregut molta distància en poc temps. És un fenomen visual, no físic.
Aquesta reconstrucció no només ha permès “mesurar” aquestes velocitats. Ha incrementat la resolució de la imatge quatre vegades. Ha millorat el contrast en 140 vegades respecte als mètodes estàndard. És una finestra sense precedents a la dinàmica dels forats negres.
Revolucionant velles teories sobre el plasma
Aquesta observació té implicacions que van més enllà de la velocitat. Sempre s’havia cregut que les zones més brillants dels jets eren el resultat de fronts de xoc. Això passa quan el plasma més ràpid topa amb el més lent, alliberant una gran quantitat d’energia.
Però el nou vídeo de 3C 345 revela una cosa sorprenent. Les parts més brillants del jet no es mouen substancialment més de pressa que la resta. Aquesta observació posa en dubte la teoria dels xocs com a única explicació del seu brillantor.
A més, els xocs en capes de plasma alteren el camp magnètic, deixant picos de polarització. Quan els científics van mesurar la polarització del jet de 3C 345, no es va detectar res d’això. Això ens indica que el seu brillantor deu tenir un altre origen ocult que encara no coneixem. Un nou misteri per resoldre.
La urgència de mirar més enllà
Aquest descobriment no trenca la física. La reafirma. Però canvia radicalment la nostra manera d’observar i interpretar els fenòmens còsmics. Ens obliga a anar més enllà de les primeres impressions. Aquesta és la solució definitiva per avançar en el coneixement de l’univers.
Tècniques com l’algoritme Kine són la clau per desvetllar els secrets més profunds de l’espai. Ens permeten veure allò que abans era invisible. Gràcies a la intel·ligència artificial, la nostra visió del cosmos s’expandeix a un ritme vertiginós.
Estem en un moment imprescindible per a l’astronomia. Cada nou descobriment és una peça del trencaclosques. Ens apropa a entendre la majestuositat de l’univers. No podem permetre’ns perdre aquest moment.
Entendre aquests nous fenòmens còsmics és una inversió en el nostre futur. Ens proporciona una nova perspectiva sobre la nostra existència. Creus que el proper forat negre ens depararà més sorpreses?