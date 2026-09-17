La Sagrada Família obre les seves portes amb 20.000 entrades gratuïtes: descobreix la icona inacabada d’Espanya

La Mercè ja és aquí i, com cada any, Barcelona es transforma en l’epicentre d’una festa que ens connecta amb les nostres tradicions més estimades. Però més enllà dels concerts i els castellers, hi ha un secret molt ben guardat que molts encara no coneixen, i el temps per descobrir-lo s’esgota a la velocitat de la llum.
T’imagines entrar gratis a l’edifici més icònic i, potser, més sorprenent de la ciutat? Aquest somni es fa realitat perquè la Sagrada Família, la joia inacabada del modernisme, sorteja res menys que 20.000 entrades gratuïtes. Sí, has llegit bé, vint mil oportunitats per viure una experiència que et canviarà la percepció d’aquesta obra d’art universal.
Aquesta oportunitat única i imprescindible arriba amb les esperades Jornades de Portes Obertes, una iniciativa ja clàssica que se celebrarà els dies 24, 25, 26 i 27 de setembre. És un gest generós que busca apropar la basílica, un símbol de Barcelona i un dels edificis més impressionants del món, a tota la ciutadania, permetent-nos ser testimonis de la història viva.
Com ja és tradició, aquesta proposta, vinculada a les celebracions de la Mercè, permet a milers de persones explorar l’interior del temple i, el que és més fascinant, ser testimonis directes de l’estat actual de les obres. El recorregut programat inclou la impressionant façana del Naixement, plena de simbolisme i vida, el vast i lluminós interior de la basílica amb les seves columnes arborescents, el Camí de la Litúrgia, l’interessant museu que recull la història de la construcció i la sòbria però impactant façana de la Passió.
Però aquest any porta novetats que et deixaran bocabadat (sí, nosaltres també estem impacients per veure-les). Entre els nous atractius, s’exposaran tres noves escultures que aniran destinades a la capella de l’Assumpció. Podràs admirar les figures de Sant Josep Oriol, Sant Roc i un dels quatre àngels que un dia coronaran la cúpula, sostenint el mantell blau de la Verge Maria, totes elles al pati de materials.
A més, no et perdis l’exposició temporal “La força d’un somni compartit”, inclosa en la programació especial de l’Any Gaudí. És un viatge fotogràfic captivador pels moments clau de la construcció del temple i, el que és més important, per les històries humanes darrere de cada pedra i cada disseny. Una oportunitat d’or per connectar amb l’ànima d’aquesta obra mestra.
Aquestes 20.000 entrades gratuïtes són la teva oportunitat definitiva per veure de prop els progressos d’una obra que defineix una ciutat. No la deixis escapar, el meu consell és que actuïs ara.
Un any clau per a Barcelona i la seva icona
Aquestes jornades de portes obertes no podrien ser més oportunes, ja que se celebren en un any especialment simbòlic per a la Sagrada Família i per a tota la ciutat de Barcelona. Estem commemorant el centenari de la mort de l’arquitecte Antoni Gaudí, amb una programació de més de 1.500 activitats vinculades a l’Any Gaudí i repartides per tot el calendari. Una celebració que posa en valor el llegat d’un geni irrepetible.
Per si no n’hi hagués prou, la capital catalana ostenta aquest any el prestigiós títol de Capital Mundial de l’Arquitectura. Aquest reconeixement, atorgat per la UNESCO i la Unió Internacional d’Arquitectes (UIA), ha convertit la ciutat en la seu del Congrés Mundial de la UIA, trenta anys després d’haver acollit ja aquesta cita el 1996. Un motiu més per sentir-nos orgullosos de la nostra ciutat i la seva capacitat d’inspirar el món.
I la guinda del pastís, una fita que hem vist en directe i que ens omple d’entusiasme, és la recent coronació de la Torre de Jesucrist. Amb ella, el temple ha assolit la seva altura màxima de 172,5 metres. Això la converteix, ni més ni menys, en l’església més alta del món, superant gegants com la catedral d’Ulm, a Alemanya. Un èxit arquitectònic colossal que ens apropa a la finalització d’aquest somni.
La solució per aconseguir la teva entrada (i no caure en l’error fatal)
Però ara ve la part imprescindible per a la nostra butxaca i la nostra curiositat: com aconseguir una d’aquestes entrades que literalment volaran? La solució és senzilla, però has d’actuar ràpid (molt ràpid, de veritat, el temps és el teu pitjor enemic aquí). El secret resideix en la rapidesa i l’organització.
Has d’inscriure’t al formulari habilitat a la web oficial de la Sagrada Família entre el 14 i el 20 de setembre. Atenció: el termini finalitza el dia 20 a les 21h. Un error com oblidar aquesta data i hora límit podria deixar-te sense aquesta oportunitat única de viure el modernisme des de dins. Marca-ho al teu calendari amb un cercle vermell ara mateix.
Els afortunats guanyadors rebran una notificació personal i obtindran quatre entrades no nominals. Això significa que si per algun motiu de força major no pots anar-hi, les pots cedir a un amic o familiar. Però ni se t’acudeixi intentar la revenda: està totalment prohibit i aniria en contra de l’esperit d’aquesta iniciativa que busca apropar la cultura a tothom.
Pel que fa a les franges horàries, seran principalment entre les 16h i les 20h, excepte el dissabte 26, que serà de 15h a 18h. És important que tinguis present que un cop assignada la teva hora, no s’admetran canvis de dia ni d’hora. I sí, un detall que no pots passar per alt: tots els visitants a partir dels tres anys necessiten la seva pròpia entrada per accedir al recinte.
En un any així, amb tantes fites històriques i celebracions que ens connecten amb el llegat de Gaudí i el futur de Barcelona, poder visitar la Sagrada Família des de dins és un regal. No perdis el tren d’aquesta experiència que et connectarà amb la història, l’art i el futur d’una Barcelona que no para de sorprendre. Estàs preparat per formar part d’aquest moment històric?