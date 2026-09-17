Zygmunt Bauman, el filòsof que va definir el turisme global: «El món és el paradís del turista»

Hi va haver un temps on viatjar era sinònim d’enfrontar-se al desconegut, una aventura de setmanes que traçava mapes amb territoris per descobrir. Avui, la globalització ha transformat radicalment aquesta relació amb l’espai. El món sembla haver-se encongit, i desplaçar-se d’un lloc a un altre s’ha convertit en una part més del nostre dia a dia. Però, realment som lliures de triar cap on anem, o hi ha una veritat oculta darrere d’aquesta mobilitat global?
Aquesta revolució del moviment no va passar desapercebuda per a un dels grans pensadors de la nostra era. El sociòleg i filòsof polonès Zygmunt Bauman va observar amb una lucidesa extraordinària com la mobilitat s’erigia com un dels signes claus del nostre temps. Per a ell, viatjar, escollir on estar i tenir la capacitat de marxar, es va transformar en una nova forma de llibertat, però també en la vara que mesura les desigualtats més crues del planeta.
De fet, Bauman va encunyar una frase que ressona amb una força tremenda en la nostra societat actual, una revelació que t’obrirà els ulls: «El món és el paradís del turista». Aquesta afirmació, extreta de la seva obra imprescindible ‘La globalización: las consecuencias humanas’, ens convida a mirar més enllà de la superficialitat dels nostres viatges, a entendre les complexitats d’un fenomen que defineix la nostra època.
El viatge, una nova forma de llibertat (i desigualtat)
Quan Bauman parla del turista, no es refereix només a qui compra un bitllet d’avió i reserva un hotel. Va molt més enllà; el turista és la figura que representa aquells que tenen el poder de triar on ser, quant de temps quedar-se o quan tornar. La societat global ha multiplicat aquestes possibilitats a l’infinit (i sí, nosaltres també en som part), fent que les distàncies semblin minses i la informació sobre qualsevol racó del món estigui a un clic.
Viatjar s’ha normalitzat fins a l’extrem, amb aeroports, hotels, carreteres i trens que teixeixen una xarxa ininterrompuda, capaç de convertir gairebé qualsevol lloc en una destinació accessible. El planeta es transforma així en un catàleg de possibilitats, on un cap de setmana en una capital europea o unes vacances a una illa llunyana formen part d’una mateixa vida marcada per un moviment constant. És la llibertat definitiva, la de poder marxar.
La veritat és que Bauman ens va deixar una eina mestra per entendre el nostre present. Sense ell, avui seríem cecs davant d’una paradoxa clau de la nostra societat global.
Però aquesta aparent llibertat té una cara oculta. Bauman, amb la seva autoritat inqüestionable, mai va contemplar aquesta realitat sense preguntar-se qui podia gaudir-ne realment. Ens va obligar a mirar el mirall d’aquells que no tenen la mateixa sort, els que es mouen, però no per elecció, sinó per necessitat. Aquí és on la seva anàlisi es torna realment alarmista.
El mirall fosc: turista vs. vagabund
L’altra cara d’aquesta mobilitat, el contrapunt indispensable per entendre el fenomen, és el vagabund. Bauman utilitza aquesta figura per referir-se a aquells que també estan en moviment, però no perquè vulguin conèixer un nou paisatge o explorar cultures fascinants. Ells fan les maletes perquè les circumstàncies els obliguen a abandonar el lloc on es troben, sense alternativa possible. (I aquí és on ens encongim una mica, oi?)
La diferència essencial entre el turista i el vagabund no és que un viatgi i l’altre no; tots dos es desplacen. La clau rau en el control que tenen sobre el seu propi moviment. Per al turista, marxar és una possibilitat, una opció a escollir entre moltes. Per al vagabund, en canvi, pot ser una necessitat ineludible, una obligació imposada que el desposseeix de qualsevol llibertat real.
Aquesta paradoxa és colpidora: mentre el món s’obre de bat a bat per a aquells que es poden desplaçar lliurement, pot tancar-se amb una crueltat implacable per a qui manca d’aquesta possibilitat. Les fronteres no desapareixen per a tothom al mateix temps, no tots els passaports tenen el mateix valor, i no totes les persones poden convertir la mobilitat en una experiència de llibertat autèntica. Això és un error sistèmic que ens ha de preocupar.
La modernitat líquida i la fugacitat dels llocs
Bauman va escriure sobre aquesta transformació abans que el turisme arribés a les dimensions actuals, però la seva anàlisi resulta encara més suggerent i gairebé profètica quan observem com consumim el món avui. Les ciutats esdevenen destinacions, els paisatges es converteixen en experiències i els llocs en records que es poden acumular i oblidar amb la mateixa facilitat.
Viatjar pot significar descobrir una cultura, contemplar un paisatge o caminar sense rumb per una ciutat desconeguda, però també pot transformar-se en una successió de llocs a visitar i abandonar ràpidament. El turista arriba, observa, clica la foto i continua el seu camí. La seva relació amb la destinació és temporal, efímera. És la modernitat líquida en estat pur, un món marcat pel canvi constant, la flexibilitat i la dificultat per mantenir vincles estables.
Aquesta capacitat de marxar, de no quedar-se, és per a Bauman una de les grans formes de poder de la societat global. El món és el paradís del turista precisament perquè el turista pot escollir quina part del món vol conèixer, apropar-se a allò que l’atrau i allunyar-se quan deixa de fer-ho. El seu moviment no està determinat per la necessitat, sinó per la possibilitat.
És urgent que reflexionem sobre aquest secret a veus. En un món on la mobilitat defineix el nostre estatus, entendre la mirada de Bauman no és només un exercici intel·lectual; és una eina imprescindible per comprendre la realitat que ens envolta i les desigualtats silencioses que s’amaguen darrere de cada vol barat i cada oferta turística. La seva solució no era senzilla, però el seu diagnòstic, com has pogut comprovar, és més vigilant que mai.
La propera vegada que facis la maleta, et preguntaràs si ets un turista o si, d’alguna manera, et sents més proper al vagabund? És una pregunta que ens interpel·la a tots.