Zygmunt Bauman, el filósofo que definió el turismo global: «El mundo es el paraíso del turista»

Hubo un tiempo en que viajar era sinónimo de enfrentarse a lo desconocido, una aventura de semanas que trazaba mapas con territorios por descubrir. Hoy, la globalización ha transformado radicalmente esta relación con el espacio. El mundo parece haberse encogido, y desplazarse de un lugar a otro se ha convertido en una parte más de nuestro día a día. Pero, ¿realmente somos libres de elegir hacia dónde vamos, o hay una verdad oculta detrás de esta movilidad global?

Esta revolución del movimiento no pasó desapercibida para uno de los grandes pensadores de nuestra era. El sociólogo y filósofo polaco Zygmunt Bauman observó con una lucidez extraordinaria cómo la movilidad se erigía como uno de los signos clave de nuestro tiempo. Para él, viajar, elegir dónde estar y tener la capacidad de marcharse, se transformó en una nueva forma de libertad, pero también en la vara que mide las desigualdades más crudas del planeta.

De hecho, Bauman acuñó una frase que resuena con una fuerza tremenda en nuestra sociedad actual, una revelación que te abrirá los ojos: «El mundo es el paraíso del turista». Esta afirmación, extraída de su obra imprescindible ‘La globalización: las consecuencias humanas’, nos invita a mirar más allá de la superficialidad de nuestros viajes, a entender las complejidades de un fenómeno que define nuestra época.

El viaje, una nueva forma de libertad (y desigualdad)

Cuando Bauman habla del turista, no se refiere solo a quien compra un billete de avión y reserva un hotel. Va mucho más allá; el turista es la figura que representa a aquellos que tienen el poder de elegir dónde estar, cuánto tiempo quedarse o cuándo volver. La sociedad global ha multiplicado estas posibilidades al infinito (y sí, nosotros también somos parte), haciendo que las distancias parezcan mínimas y la información sobre cualquier rincón del mundo esté a un clic.

Viajar se ha normalizado hasta el extremo, con aeropuertos, hoteles, carreteras y trenes que tejen una red ininterrumpida, capaz de convertir casi cualquier lugar en un destino accesible. El planeta se transforma así en un catálogo de posibilidades, donde un fin de semana en una capital europea o unas vacaciones en una isla lejana forman parte de una misma vida marcada por un movimiento constante. Es la libertad definitiva, la de poder marcharse.

La verdad es que Bauman nos dejó una herramienta maestra para entender nuestro presente. Sin él, hoy seríamos ciegos ante una paradoja clave de nuestra sociedad global.

Pero esta aparente libertad tiene una cara oculta. Bauman, con su autoridad incuestionable, nunca contempló esta realidad sin preguntarse quién podía disfrutarla realmente. Nos obligó a mirar el espejo de aquellos que no tienen la misma suerte, los que se mueven, pero no por elección, sino por necesidad. Aquí es donde su análisis se vuelve realmente alarmante.

El espejo oscuro: turista vs. vagabundo

La otra cara de esta movilidad, el contrapunto indispensable para entender el fenómeno, es el vagabundo. Bauman utiliza esta figura para referirse a aquellos que también están en movimiento, pero no porque quieran conocer un nuevo paisaje o explorar culturas fascinantes. Ellos hacen las maletas porque las circunstancias les obligan a abandonar el lugar donde se encuentran, sin alternativa posible. (Y aquí es donde nos encogemos un poco, ¿verdad?)

La diferencia esencial entre el turista y el vagabundo no es que uno viaje y el otro no; ambos se desplazan. La clave radica en el control que tienen sobre su propio movimiento. Para el turista, marcharse es una posibilidad, una opción a elegir entre muchas. Para el vagabundo, en cambio, puede ser una necesidad ineludible, una obligación impuesta que lo despoja de cualquier libertad real.

Esta paradoja es impactante: mientras el mundo se abre de par en par para aquellos que se pueden desplazar libremente, puede cerrarse con una crueldad implacable para quienes carecen de esa posibilidad. Las fronteras no desaparecen para todos al mismo tiempo, no todos los pasaportes tienen el mismo valor, y no todas las personas pueden convertir la movilidad en una experiencia de libertad auténtica. Esto es un error sistémico que nos debe preocupar.

La modernidad líquida y la fugacidad de los lugares

Bauman escribió sobre esta transformación antes de que el turismo alcanzara las dimensiones actuales, pero su análisis resulta aún más sugerente y casi profético cuando observamos cómo consumimos el mundo hoy. Las ciudades se convierten en destinos, los paisajes se transforman en experiencias y los lugares en recuerdos que se pueden acumular y olvidar con la misma facilidad.

Viajar puede significar descubrir una cultura, contemplar un paisaje o caminar sin rumbo por una ciudad desconocida, pero también puede transformarse en una sucesión de lugares a visitar y abandonar rápidamente. El turista llega, observa, hace clic para la foto y continúa su camino. Su relación con el destino es temporal, efímera. Es la modernidad líquida en estado puro, un mundo marcado por el cambio constante, la flexibilidad y la dificultad para mantener vínculos estables.

Esta capacidad de marcharse, de no quedarse, es para Bauman una de las grandes formas de poder de la sociedad global. El mundo es el paraíso del turista precisamente porque el turista puede elegir qué parte del mundo quiere conocer, acercarse a aquello que le atrae y alejarse cuando deja de hacerlo. Su movimiento no está determinado por la necesidad, sino por la posibilidad.

Es urgente que reflexionemos sobre este secreto a voces. En un mundo donde la movilidad define nuestro estatus, entender la mirada de Bauman no es solo un ejercicio intelectual; es una herramienta imprescindible para comprender la realidad que nos rodea y las desigualdades silenciosas que se esconden detrás de cada vuelo barato y cada oferta turística. Su solución no era sencilla, pero su diagnóstico, como has podido comprobar, es más vigilante que nunca.

La próxima vez que hagas la maleta, ¿te preguntarás si eres un turista o si, de alguna manera, te sientes más cercano al vagabundo? Es una pregunta que nos interpela a todos.