Aquí está el pueblo de Galicia que Stephen Hawking describió como un paraíso: «Disfruté de mi viaje al fin del mundo»

Hay lugares que parecen sacados de una leyenda, sitios donde la tierra se agota y el mar lo devora todo. Pero, ¿qué sucede cuando una de las mentes más brillantes de la historia, alguien que viajó por el universo sin moverse de su silla, descubre que su propio paraíso terrenal se encuentra precisamente en uno de estos confines? La respuesta es un viaje que va más allá de la geografía, una revelación que redefine el concepto de «el fin del mundo».

¿Quién imaginaría que Stephen Hawking, el físico capaz de descifrar los secretos de los agujeros negros, encontraría la paz y la belleza en un pequeño pueblo de la Costa da Morte gallega? Su experiencia, casi olvidada, es un testimonio imprescindible del poder de un lugar que, para muchos, solo es un punto final en el mapa. Este descubrimiento marcó un hito en su vida y ahora, quizás, en la nuestra.

En el año 2008, el mundo fue testigo de un hecho singular: Stephen Hawking visitó Fisterra, en Galicia. Invitado a recoger la primera edición del prestigioso Premio Fonseca de divulgación científica, el genio británico encontró en este istmo rocoso mucho más que un paisaje. Sus palabras resuenan hoy como un auténtico veredicto: «Disfruté de mi viaje al fin del mundo. ¡Qué lugar tan bonito!». Este hombre, que vivió 55 años con una enfermedad degenerativa, sabía bien lo que significaba enfrentarse a un «final».

El fin del mundo que fascinó a los romanos

Para entender la profunda impresión que Fisterra causó en Hawking, debemos retroceder en el tiempo hasta la época romana. Para ellos, el cabo de Fisterra no era solo un punto geográfico, sino el finis terrae, el auténtico fin del mundo conocido. Más allá de aquel horizonte donde el sol se fundía en el vasto Mare Tenebrosum, solo existía un abismo sin retorno, un lugar que infundía un temor sagrado a los legionarios de Décimo Junio Bruto el Galaico.

Esta legendaria geografía, llena de mitos y misterio, impregnó el imaginario colectivo durante siglos. Los peregrinos del Camino de Santiago todavía hoy alargan su ruta hasta este lugar, buscando una catarsis o una conexión con lo trascendental, un auténtico epílogo de su viaje. No es un destino cualquiera; es un lugar donde la historia, la naturaleza y una sensación de meta definitiva se dan la mano, creando un contexto perfecto para una mente tan curiosa y profunda como la de Hawking.

Nosotros, acostumbrados a un mundo sin fronteras, olvidamos fácilmente la magnitud de un lugar como Fisterra. Pero su esencia, la de ser un umbral de civilización, un punto de no retorno, resonó con la propia lucha de Hawking contra su finis vitae. Él no tenía miedo a la muerte, pero tampoco prisa por morir, como repetía a menudo. Encontrar un «paraíso» en un lugar llamado el fin del mundo es, sin duda, una de sus grandes lecciones.

El impacto de Hawking en la Costa da Morte

La visita de Stephen Hawking a Fisterra fue todo un acontecimiento para los habitantes del pueblo. El físico recorrió el pequeño puerto, sintiendo el olor del mar y el grito de las gaviotas, un escenario que contrasta con las complejas ecuaciones que llenaban su universo mental. En la lonja, aún hoy se puede ver la llegada de la flota pesquera y la subasta diaria, un ritmo de vida que se mantiene inalterable ante la furia del Atlántico.

Durante su paso por Fisterra, Hawking probó la gastronomía local en uno de los restaurantes del Paseo Ribeira, acompañado por personalidades y los físicos Jorge Mira y José Edelstein. Sintió una auténtica devoción por los percebes (sí, nosotros también alucinamos), acompañados de gambas, nécoras y lubinas. Aquella noche descubrió por qué Fisterra es considerado uno de los lugares donde mejor se come de Galicia, otro de sus secretos ocultos.

Si una mente capaz de viajar por el universo encontró la paz aquí, quizás es que la verdadera grandeza de un lugar reside en su capacidad de detener el tiempo, incluso para nosotros.

La presencia de Hawking generó un gran revuelo. Los vecinos, sorprendidos y emocionados, le aplaudieron espontáneamente a su paso, e incluso alguien le regaló un cuadro. Los peregrinos del Camino de Santiago, que ya creían haber visto de todo, no dudaban en pedirle fotografías. Era la prueba del carisma de un hombre que, a pesar de su enfermedad, logró conectar con la gente de manera profunda y memorable.

El legado de una mirada al mar infinito

Uno de los momentos más emotivos de la visita de Hawking fue en la explanada de acceso al faro de Fisterra. Por motivos logísticos y de movilidad, no pudo llegar hasta la punta misma, pero se quedó unos metros antes. Allí, bajo un cielo azul y cálido, sin el viento habitual de esta costa brava, con el inmenso mar de fondo, se tomaron fotografías que dieron la vuelta al mundo. Se dice que vivió un momento de pura libertad.

Sus acompañantes, conscientes de la intensidad de aquel instante, lo dejaron solo contemplando la inmensidad del mar y el Monte Pindo. ¿Qué debió pasar por la mente de aquel hombre atrapado en su silla, pero con una mente libre para recorrer el cosmos? Esta es una de esas preguntas sin una respuesta definitiva, un misterio que perdura en el aire salado de Fisterra.

Como recuerdo de aquel paso y de la profunda impresión que dejó, en 2017 se inauguró una plaza con su nombre en la explanada del faro. En la placa del monolito, se puede leer su propia sentencia: «Disfruté de mi viaje al fin del mundo. ¡Qué lugar tan bonito!». Esta plaza es el primer espacio público en España dedicado al popular físico, un homenaje justo a su sabiduría y a su espíritu indomable. Fisterra, con su historia y su belleza salvaje, ofreció un paraíso a una de las mentes más grandes de todos los tiempos.

Este rincón de Galicia no es solo un punto final; es un punto de inicio para una reflexión. Quizás el verdadero secreto no es llegar al fin del mundo, sino encontrar la belleza en la libertad que se siente en aquel confín. No te pierdas la oportunidad de descubrir este lugar con tus propios ojos y sentir la misma emoción. ¿Qué sensación viral te espera al fin del mundo?