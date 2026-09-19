Aquest és el poble de Galícia que Stephen Hawking va descriure com un paradís: «Vaig gaudir del meu viatge a la fi del món»

Hi ha llocs que semblen extrets d’una llegenda, indrets on la terra s’esgota i el mar ho devora tot. Però, què passa quan una de les ments més brillants de la història, algú que va viatjar per l’univers sense moure’s de la seva cadira, descobreix que el seu propi paradís terrenal es troba precisament en un d’aquests confins? La resposta és un viatge que va més enllà de la geografia, una revelació que redefineix el concepte de “la fi del món”.
Qui s’imaginaria que Stephen Hawking, el físic capaç de desxifrar els secrets dels forats negres, trobaria la pau i la bellesa en un petit poble de la Costa da Morte gallega? La seva experiència, gairebé oblidada, és un testimoni imprescindible del poder d’un lloc que, per a molts, només és un punt final al mapa. Aquest descobriment va marcar una fita en la seva vida i ara, potser, en la nostra.
L’any 2008, el món va ser testimoni d’un fet singular: Stephen Hawking va visitar Fisterra, a Galícia. Convidat a recollir la primera edició del prestigiós Premi Fonseca de divulgació científica, el geni britànic va trobar en aquest istme rocós molt més que un paisatge. Les seves paraules ressonen avui com un autèntic veredicte: “Vaig gaudir del meu viatge a la fi del món. Quin lloc tan bonic!”. Aquest home, que va viure 55 anys amb una malaltia degenerativa, sabia bé el que significava enfrontar-se a un “final”.
La fi del món que va fascinar els romans
Per entendre la profunda impressió que Fisterra va causar en Hawking, hem de retrocedir en el temps fins a l’època romana. Per a ells, el cap de Fisterra no era només un punt geogràfic, sinó el finis terrae, l’autèntica fi del món conegut. Més enllà d’aquell horitzó on el sol es fonia en el vast Mare Tenebrosum, només existia un abisme sense retorn, un lloc que infonia un temor sagrat als legionaris de Dècim Juni Brutus el Galaic.
Aquesta llegendària geografía, plena de mites i de misteri, va impregnar l’imaginari col·lectiu durant segles. Els pelegrins del Camí de Santiago encara avui allarguen la seva ruta fins a aquest indret, buscant una catarsi o una connexió amb allò transcendental, un autèntic epíleg del seu viatge. No és un destí qualsevol; és un lloc on la història, la natura i una sensació de fita definitiva es donen la mà, creant un context perfecte per a una ment tan curiosa i profunda com la de Hawking.
Nosaltres, acostumats a un món sense fronteres, oblidem fàcilment la magnitud d’un lloc com Fisterra. Però la seva essència, la de ser un llindar de civilització, un punt de no retorn, va ressonar amb la pròpia lluita de Hawking contra el seu finis vitae. Ell no tenia por a la mort, però tampoc pressa per morir, com repetia sovint. Trobar un “paradís” en un lloc anomenat la fi del món és, sens dubte, una de les seves grans lliçons.
@gallegoviajero 🌅 ¡Descubre el verdadero fin del mundo en Fisterra! 🌅 . . . Spoiler: no necesitas pasaporte… solo ganas de sentirte pequeño frente a lo inmenso. Hace unos días recorrí hice una ruta mágica en Galicia durante la cual pude disfrutar de: 🚶♂️La Ruta Monte Facho ⛯ El Faro de Finisterre 🏖️ La Playa de Mar de Fora Y no exagero cuando digo que… me explotó la cabeza con las vistas, la energía del lugar y la historia que se respira en cada paso. 🔥 ¿Te atreves a Caminar hasta el fin del mundo? Dale like, comenta cuál de estos lugares visitarías primero y suscríbete para más exploraciones épicas. 🌍✨ 👇 ¡Te leo en los comentarios! 🖤 🔹La Playa de Mar de Fora tiene unas corrientes muy fuertes. ¡Mejor solo contemplarla! 🔹Al atardecer el faro se llena, pero vale cada segundo. . . . 📍 Finisterre, Galicia. . . . #travel #instatravel #travelling #travelblogger #traveller #naturaleza #turismogalicia #playa #GaliciaSecreta ♬ See You Again (feat. Charlie Puth) – Wiz Khalifa
L’impacte de Hawking a la Costa da Morte
La visita de Stephen Hawking a Fisterra va ser tot un esdeveniment per als habitants del poble. El físic va recórrer el petit port, sentint l’olor de la mar i el crit de les gavines, un escenari que contrasta amb les complexes equacions que omplien el seu univers mental. A la llotja, encara avui s’hi pot veure l’arribada de la flota pesquera i la subhasta diària, un ritme de vida que es manté inalterable davant la fúria de l’Atlàntic.
Durant el seu pas per Fisterra, Hawking va tastar la gastronomia local en un dels restaurants del Passeig Ribeira, acompanyat per personalitats i els físics Jorge Mira i José Edelstein. Va sentir una autèntica devoció pels percebes (sí, nosaltres també al·lucinem), acompanyats de gambes, castanyetes i llobarros. Aquell vespre va descobrir per què Fisterra és considerat un dels llocs on millor es menja de Galícia, un altre dels seus secrets ocults.
Si una ment capaç de viatjar per l’univers va trobar la pau aquí, potser és que la veritable grandesa d’un lloc rau en la seva capacitat d’aturar el temps, fins i tot per a nosaltres.
La presència de Hawking va generar un gran enrenou. Els veïns, sorpresos i emocionats, el van aplaudir espontàniament al seu pas, i fins i tot algú li va regalar un quadre. Els pelegrins del Camí de Santiago, que ja creien haver vist de tot, no dubtaven a demanar-li fotografies. Era la prova del carisma d’un home que, malgrat la seva malaltia, va aconseguir connectar amb la gent de manera profunda i memorable.
@galidrone FISTERRA ES MÁGICA⬇️ ¡Apunta! Tienes que venir a visitar y sentir la magia de este lugar. ¿Ya lo conoces? Cuéntanos! 💡Es conocido como el fin del mundo, antiguamente los romanos pensaban que lo era. Pero hoy en día sabemos que no es el punto más occidental de Europa ni tan siquiera de España. 💡Cada año recibe miles de visitantes,siendo el segundo lugar más visitado de Galicia. 💡Es una ruta del Camino de Santiago,muchos peregrinos después de pasar por Santiago terminan aquí su camino. 📍Fisterra (A Coruña, Galicia) ✍️¿Te animas a visitarlo? Te leemos! #findelmundo #fisterra #acoruña #caminosantiago #peregrino #dac #visitSpain #spain #coruña #galicia #viajar #travel ♬ Life Gets Hard – NORRA & NIIMO
El llegat d’una mirada al mar infinit
Un dels moments més emotius de la visita de Hawking va ser a l’esplanada d’accés al far de Fisterra. Per motius logístics i de mobilitat, no va poder arribar fins a la punta mateixa, però es va quedar uns metres abans. Allà, sota un cel blau i càlid, sense el vent habitual d’aquesta costa brava, amb l’immens mar de fons, es van prendre fotografies que van fer la volta al món. Es diu que va viure un moment de pura llibertat.
Els seus acompanyants, conscients de la intensitat d’aquell instant, el van deixar sol contemplant la immensitat del mar i el Monte Pindo. Què devia passar pel cap d’aquell home atrapat en la seva cadira, però amb una ment lliure per recórrer el cosmos? Aquesta és una d’aquelles preguntes sense una resposta definitiva, un misteri que perdura en l’aire salat de Fisterra.
Com a record d’aquell pas i de la profunda impressió que va deixar, l’any 2017 es va inaugurar una plaça amb el seu nom a l’esplanada del far. A la placa del monòlit, s’hi pot llegir la seva pròpia sentència: “Vaig gaudir del meu viatge al fin del món. Quin lloc tan bonic!”. Aquesta plaça és el primer espai públic a Espanya dedicat al popular físic, un homenatge just a la seva saviesa i al seu esperit indomable. Fisterra, amb la seva història i la seva bellesa salvatge, va oferir un paradís a una de les ments més grans de tots els temps.
Aquest racó de Galícia no és només un punt final; és un punt d’inici per a una reflexió. Potser el veritable secret no és arribar al final del món, sinó trobar la bellesa en la llibertat que se sent en aquell confí. No et perdis l’oportunitat de descobrir aquest lloc amb els teus propis ulls i sentir la mateixa emoció. Quina sensació viral t’espera a la fi del món?