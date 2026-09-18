Una dent fòssil revela el secret del T. rex: era de sang calenta com un humà?

Ens han explicat milers d’històries sobre el T. rex, el depredador més temut de la prehistòria, però sempre ha quedat un gran misteri: era de sang freda, com els rèptils actuals, o de sang calenta, com nosaltres? La ciència ha treballat durant dècades amb conjectures, però ara, una descoberta monumental podria canviar-ho tot, revelant un secret que ningú esperava.
Imagina que la clau per entendre un dels animals més impressionants que ha trepitjat la Terra resideix en un fragment minúscul, una relíquia que va romandre oculta durant milions d’anys. Avui, podem anunciar que una dent fòssil ha donat la resposta definitiva a aquesta qüestió, i és absolutament sorprenent: el T. rex tenia una temperatura corporal gairebé idèntica a la nostra, d’uns 36 °C.
Aquesta revelació no és fruit d’una conjectura qualsevol. Un estudi imprescindible, publicat recentment a la prestigiosa revista Science Advances, presenta la primera estimació directa de la temperatura del cos del T. rex. Es tracta d’una proesa científica que ha requerit més d’una dècada de perfeccionament i que obre una nova finestra al passat més profund del nostre planeta.
La química de l’esmalt va registrar la temperatura a la qual es va formar i, 66 milions d’anys després, la podem llegir. És un autèntic termòmetre del passat.
El professor Robert Eagle, geobiòleg de la Universitat de Califòrnia a Los Angeles i coautor de l’estudi, ho ha deixat clar: aquesta és la limitació més directa i menys complicada que s’ha pogut establir fins ara sobre la temperatura corporal real d’un T. rex. Per arribar a aquesta conclusió, els investigadors van utilitzar dos fragments de dents de Thomas, el T. rex, un esquelet gairebé complet que es conserva al Museu d’Història Natural del Comtat de Los Angeles.
La tècnica és tan innovadora com precisa: analitzen senyals químiques conservades a l’esmalt dental. Aquesta joia de la paleontologia moderna utilitza els isòtops de carboni i oxigen que es troben a l’esmalt, els quals formen enllaços que varien segons la temperatura. Perforant i extraient només uns pocs mil·ligrams, els científics van poder llegir la temperatura exacta a la qual es va formar aquella dent. Una autèntica solució a un enigma mil·lenari.
Aquesta temperatura inusualment alta per a un rèptil, si ens fixem en els seus “cosins” moderns, no hauria de sorprendre’ns del tot. Els dinosaures, de fet, comparteixen un vincle evolutiu amb els ocells, els animals més clarament de sang calenta que coneixem. El T. rex se situa, doncs, en un punt intermedi, més calent que els rèptils però lleugerament més fred que la majoria d’ocells actuals. (Sí, nosaltres també al·lucinem amb la precisió).
La vida del T. rex: un nou paradigma
Tenir una estimació tan precisa de la temperatura corporal del T. rex obre un univers de noves hipòtesis sobre la seva vida fa entre 69 i 66 milions d’anys. Com va remarcar el professor Eagle, era un organisme de cos calent, i això imposa noves limitacions al que sabíem sobre el seu comportament, fisiologia i, sobretot, quant menjar necessitava per mantenir un metabolisme tan actiu.
Un T. rex de sang calenta és un depredador amb un metabolisme ràpid, capaç de mantenir un rendiment enèrgic durant períodes més llargs del que podria fer un animal de sang freda. Pensem, per exemple, en els cocodrils: poden córrer distàncies curtes, però no mantenen el ritme. El nostre gegant prehistòric, en canvi, podria haver estat actiu fins i tot en climes gèlids, com els que s’han trobat a les empremtes fòssils d’Alaska.
Aquesta capacitat de regular la seva temperatura li hauria permès habitar una àmplia franja de Nord-amèrica, des del que avui és Mèxic fins a l’Àrtic. Això el converteix en un animal molt diferent d’un rèptil que pren el sol per escalfar-se, i el situa com un depredador sense igual en la seva època, capaç de prosperar en gairebé qualsevol ambient.
Una tècnica amb futur per al nostre coneixement
Aquesta mateixa tècnica ja s’ha utilitzat en altres espècies antigues, incloent altres dinosaures, mamuts llanuts i megalodons, donant-nos una imatge més clara de com aquests animals extints regulaven la seva temperatura. El pròxim pas, segons Eagle, és explorar els avantpassats dels mamífers, per descobrir quan va sorgir realment la sang calenta en la seva evolució. Seria un nou capítol impactant en el nostre llibre de la vida.
La troballa de la dent fòssil de Thomas, el T. rex, és un pas de gegant en la paleontologia i reforça la idea que aquests dinosaures eren depredadors actius i dinàmics. De sobte, una de les nostres criatures més fascinants es torna encara més complexa i fascinant. Aquesta informació és imprescindible per a qualsevol que vulgui entendre els secrets més profunds del nostre passat.
Ara, la pròxima vegada que pensem en el T. rex, ja no el veurem com un rèptil lent i de sang freda, sinó com un gegant actiu, amb un cor que bategava a una temperatura sorprenentment familiar. Quants altres misteris ens queden per descobrir?