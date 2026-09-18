Si vas néixer entre el 1956 i el 1966: el teu silenci en envellir podria ser un signe de problemes físics ignorats

Totes hem vist aquesta escena, oi? Aquella persona de la família, la que sempre ho animava tot, la que tenia opinió per a cada tema i mai es tallava a l’hora de parlar, comença a callar. Segueix sent-hi, somriu quan toca, però aquelles discussions que s’allargaven fins ben entrada la matinada s’han esvaït. La família ho nota, i gairebé sempre ho interpreta de la mateixa manera: o bé depressió o bé soledat, explicacions que, sens dubte, són reals i importants de considerar.
Però atenció, perquè la ciència ens obre la porta a una tercera via, una possibilitat sorprenent i molt menys alarmant del que sembla a primera vista. Existeix un secret ocult darrere d’aquest silenci, especialment per a aquells que van néixer entre el 1956 i el 1966, que podria estar passant totalment desapercebut i que té una solució molt més senzilla del que pensem. És una realitat que molts ignoren, però que un cop desvetllada pot canviar radicalment la manera com entenem l’envelliment.
No estem parlant només de canvis emocionals o socials, sinó d’una realitat física que, sense ser visible, impacta profundament en la interacció diària. Abans de caure en suposicions sobre la tristesa o el distanciament, hi ha un factor imprescindible a descartar: la pèrdua auditiva. Sí, aquesta condició tan comuna en l’edat avançada podria ser el veritable motiu darrere d’aquest silenci que tant ens preocupa.
La “selectivitat socioemocional”: un canvi conscient
Durant dècades, els psicòlegs han estudiat la “selectivitat socioemocional”, un concepte acadèmic que descriu un fenomen prou intuïtiu. A mesura que la gent percep que el temps disponible és més limitat, la manera com l’inverteix canvia. I això inclou també les persones amb qui el passa.
Investigadors de la Universitat de Stanford van analitzar les xarxes socials de molts individus al llarg del temps i van trobar un patró consistent. Mentre creixen durant la joventut, comencen a reduir-se a partir de la mitjana edat. Però el detall clau és qui desapareix d’aquest cercle: no són les persones més properes, sinó les perifèriques, aquelles amb qui la connexió és menys profunda.
La meva conclusió és clara: un cercle d’amistats més petit no vol dir una vida més petita. Si els vincles importants es mantenen intactes, el silenci pot ser una elecció de qualitat, no de renúncia.
Aquesta reducció selectiva no és automàticament un signe de soledat, sinó una estratègia per centrar-se en les relacions que veritablement aporten. Qui presentava menys emocions negatives en el seu entorn reportava una millor qualitat de vida emocional en el dia a dia. En aquest context, el silenci no és una absència, sinó una priorització.
Quan el silenci esdevé una estratègia vital
Hi ha una diferència notable en com joves i grans afronten els conflictes familiars. Un estudi publicat a The Journals of Gerontology va comparar les estratègies en problemes relacionals. Els adults més joves tendien a afrontar-los de manera proactiva, buscant debatre i resoldre’ls. Els més grans, en canvi, optaven més sovint per deixar-los passar.
Des de fora, això pot semblar resignació. Però els investigadors van analitzar els resultats i van trobar que les estratègies passives eren, en molts casos, més eficaces per gestionar els conflictes interpersonals. Encara més sorprenent va ser descobrir que quan joves i grans usaven la mateixa tàctica d’evitar una discussió, només els més grans reportaven sentir-se menys afectats després. El mateix gest, amb un resultat emocional completament diferent.
Això sí, una revisió de 2022 adverteix que la idea que els adults grans gestionen millor les seves emocions de manera universal té més excepcions del que es reconeix. És una tendència, no una regla que s’apliqui a tothom. Però ens mostra una realitat complexa on el silenci pot ser una eina de gestió emocional. (Sí, nosaltres també vam al·lucinar amb aquestes dades).
La clau: soledat escollida vs. soledat imposada
Una de les confusions més freqüents és assumir que la quietud d’algú gran amaga sempre malestar. Investigadors a Viena van seguir participants d’entre 19 i 88 anys, registrant com se sentien en temps real estant sols. Els de més edat van descriure aquests moments de solitud de forma més positiva que els joves: millor estat d’ànim, més autoestima i una sensació de connexió més alta, tot estant sols.
La clau no era l’edat, sinó l’elecció. Quan la soledat era voluntària, l’experiència era satisfactòria. Però quan era imposada, no ho era. Un pare que apaga el mòbil per llegir en pau i un pare el mòbil del qual no sona mai poden semblar idèntics des de fora, però la realitat emocional és totalment diferent. (El secret és saber distingir).
L’error que ens impedeix avançar: la pèrdua auditiva
Abans de buscar explicacions psicològiques a aquest silenci, la investigació ens recorda una causa concreta i tractable que s’ignora amb una freqüència massa alta: la pèrdua auditiva. En un sopar amb diverses converses superposades i música de fons, algú amb dificultats auditives té dues opcions: demanar que li repeteixin tot durant hores, amb el cost social que això implica, o assentir i callar.
La majoria escull la segona, perquè és menys exposat. I des de fora, això s’interpreta com distància o tristesa, fins i tot depressió. Un metaanàlisi que va incloure 35 estudis i més de 147.000 persones majors de 60 anys va trobar que la pèrdua auditiva s’associava amb un risc aproximadament un 47% més alt de presentar símptomes de depressió.
Els propis autors van assenyalar que aquesta estimació s’ha de prendre com un senyal i no com una conclusió definitiva, però el consell pràctic és clar: abans d’assumir que algú s’ha distanciat, val la pena descartar primer un problema d’audició. És un truc senzill per evitar malentesos i una possible solució a un problema que ens pot estar afectant, sobretot a aquells nascuts entre el 1956 i el 1966.
Com diferenciar un silenci sa d’un que alarma
Res de l’anterior justifica ignorar senyals que sí mereixen atenció. La depressió en la tercera edat és freqüent, tractable i passa desapercebuda amb massa facilitat. En part, perquè l’excusa que “simplement s’ha calmat amb els anys” resulta còmoda per a qui prefereix evitar una conversa difícil.
La diferència entre una tranquil·litat serena i una que amaga malestar té algunes pistes concretes. Qui ha reduït el seu cercle de forma selectiva manté les relacions més properes intactes i conserva aficions i petits plaers quotidians. Qui es deteriora tendeix a buidar-se de tot, incloses les persones que més vol, i deixa el calendari completament en blanc.
També importa el ritme del canvi: si es va produir de forma gradual al llarg d’anys o si va ocórrer en qüestió de mesos. El son, la gana i l’energia són indicadors més fiables de l’estat d’ànim que el volum de conversa en una sobretaula. I si hi ha dubtes, la millor eina continua sent la més senzilla: preguntar directament, sense embuts i sense tractar el silenci com un diagnòstic abans d’hora.
Entendre aquests matisos és imprescindible per oferir el millor suport als nostres éssers estimats, especialment a la generació del 1956 al 1966. No perdem l’oportunitat de fer les preguntes adequades i trobar la veritable causa del silenci. Perquè al final, el que volem és una vida plena, no només una vida tranquil·la, oi?