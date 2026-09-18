Científics sorpresos: mandíbules de peixos de fa 385 milions d’anys funcionaven com «armes medievals»

Els oceans primitius, fa centenars de milions d’anys, eren un escenari de batalla constant on l’evolució jugava les seves cartes més audaces. Abans que els grans rèptils dominaren la terra, els mars del Devonià ja bullien amb una ferotge competició per la supervivència. Allà, els placoderms, uns peixos gegants amb armadures òssies espectaculars, experimentaven amb mandíbules i dents, obrint camins insospitats per a tots els vertebrats que vindrien.
Però, què passava realment dins la boca d’aquests titans acorassats? Quins secrets amagaven les seves mandíbules per processar aliments en un món tan hostil? Un estudi recent ha destapat un mecanisme gairebé increïble, revelant que aquests antics peixos feien servir una enginyeria tan sofisticada que recorda les armes medievals més temibles.
El secret dels depredadors devònics
La notícia ens arriba gràcies a investigadors de la Universitat de Flinders i d’altres institucions australianes. Han aplicat una solució digital, reconstruint amb precisió mil·limètrica les mandíbules inferiors de vuit espècies de placoderms extretes de la Formació Gogo, a Austràlia Occidental. El seu descobriment, publicat a Scientific Reports, és absolutament impactant: desvelen un error conceptual que teníem sobre aquests depredadors i la seva manera de caçar.
Les mandíbules d’aquests peixos, conegudes com a inferognatals, feien entre tres i set centímetres, excepte una que arribava als 71 mil·límetres. L’equip va sotmetre aquestes estructures a càrregues virtuals mitjançant anàlisis d’elements finits, una tècnica d’enginyeria que determina la seva resistència a la deformació. Després, van anar un pas més enllà, utilitzant la tècnica de l’energia normal de Dirichlet (DNE) per analitzar la complexitat de les superfícies de mossegada. Això els va permetre veure no només la robustesa de cada mandíbula, sinó també el tipus d’eina de caça que portaven incorporada. I aquí ve la sorpresa definitiva.
Nosaltres crèiem que una mandíbula per a aliments durs sempre tindria el mateix aspecte. Però la realitat és molt més rica i complexa, una veritable lliçó de la natura.
Un viatge a l’era dels cuirassats
La Formació Gogo és un tresor paleontològic, una finestra imprescindible a l’ecosistema marí del Devonià, fa uns 385 milions d’anys. En aquells esculls extints, els placoderms eren els protagonistes, i els seus fòssils conserven una representació extraordinària de la vida d’aquell període. Estudiar-los és entendre els orígens dels vertebrats amb mandíbula i com van començar a explotar nous nínxols alimentaris. (És com trobar el manual d’instruccions d’una tecnologia alienígena de fa eons).
Els científics van seleccionar vuit espècies amb mandíbules molt diverses, incloent-hi noms que sonen a personatges de videojoc antic: Camuropiscis concinnus, Compagopiscis croucheri, Eastmanosteus calliaspis, Incisoscutum sarahae, Rolfosteus canningensis, Torosteus pulchellus, Bullerichthys fascidens i un exemplar de Kimberleyichthys. L’anàlisi de cadascuna va revelar un secret sobre l’adaptació que ens va deixar a tots bocabadats.
Dues estratègies per un sol objectiu
La revelació és que, fa 385 milions d’anys, els peixos cuirassats ja havien desenvolupat solucions innovadores per menjar preses resistents. Dos dels animals relativament petits, el Camuropiscis concinnus i el Rolfosteus canningensis, tenien mandíbules rígides per la seva mida i superfícies de mossegada especialment planes. Aquesta configuració encaixa amb una estratègia simple però brutalment efectiva: agafar una presa petita, ficar-la dins la boca i sotmetre-la a una compressió intensa, com una premsa hidràulica, fins a trencar la seva protecció. No calien dents enormes si l’aliment podia ser esclafat completament.
Però l’exemple més sorprenent va ser el del Kimberleyichthys. La seva mandíbula era la més gran de totes, amb 71 mil·límetres de llarg, i presentava una combinació extraordinària: una elevada resistència estructural i la superfície dental més complexa de tota la mostra. Aquest peix no només es limitava a aixafar. Disposava d’estructures que concentraven la força en punts molt concrets, de manera letal. Els mateixos investigadors van comparar la seva funció amb armes medievals dissenyades per perforar armadures, com martells de guerra o destrals de petos.
La analogia és clau per entendre-ho. Davant d’una defensa resistent, escampar la pressió per una superfície massa gran és ineficaç. Concentrar-la en una àrea petita facilita iniciar una fractura. Una presa que superava la capacitat de la boca d’aquest peix podia ser perforada i fragmentada en porcions més manejables. És una lliçó de disseny evolutiu que desmenteix la idea intuïtiva que només la mandíbula més gran o poderosa era la millor.
L’enginy de la natura: un llegat antic
Aquest descobriment ens força a revisar la nostra imatge dels ecosistemes prehistòrics. L’avantatge mecànic de les mandíbules va variar menys del que s’esperava, i la mida corporal, juntament amb la relació amb la mida de la presa, va ser imprescindible per interpretar el conjunt. No hi havia una única solució universal. Per exemple, espècies com Compagopiscis croucheri tenien superfícies més tallants associades a mandíbules menys resistents, perfectes per a dietes més generalistes o teixits tous.
La importància d’aquest estudi va molt més enllà de saber què menjava un grapat de peixos extingits. Els placoderms marquen una etapa fonamental en la història dels vertebrats amb mandíbula. Va ser llavors quan diferents arquitectures anatòmiques van obrir noves possibilitats de capturar i processar aliments, creant un ventall d’especialitzacions que donarien forma a la vida animal tal com la coneixem avui. (És l’origen de tot, un autèntic secret de la vida).
Sota les aigües devòniques, la competició no era només per tenir la mandíbula més forta. Hi havia una especialització sofisticada d’eines per explotar recursos diferents, una diversitat sorprenent que ens ensenya que l’evolució és la mestra dels trucs més enginyosos. Un animal petit creava una premsa, un de gran un martell perforador. La natura ens va avançar a la Revolució Industrial per milions d’anys!
Aquestes troballes són un recordatori urgent que la història de la vida a la Terra és plena d’enginy i d’adaptacions increïbles. Cada roca, cada fòssil, guarda un secret que pot transformar el nostre enteniment del món. El passat no deixa de sorprendre’ns amb la seva innovació, i el que creiem conèixer, sovint és només la punta de l’iceberg.
Després de llegir això, veus ara l’evolució amb uns altres ulls? La capacitat de mossegar, que avui donem per feta, va ser un dels primers grans experiments que van canviar per sempre el curs de la vida. Quin llegat més imprescindible, oi?