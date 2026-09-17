María Pérez Espín, nutricionista: «L’esmorzar perfecte no són torrades, sinó aquesta recepta amb kiwi i plàtan»

Cada matí, ens enfrontem al mateix dilema: com començar el dia amb energia, sense caure en la rutina d’opcions que, potser, no són les més saludables. Moltes de nosaltres busquem alternatives ràpides i nutritives que ens ajudin a mantenir la línia i a cuidar el nostre cos des de la primera hora del matí. Però, què passa si et dic que el teu esmorzar “perfecte” fins ara, potser no ho és tant?
Deixem enrere les tradicionals torrades i els cereals ensucrats que ens han acompanyat tota la vida. Hi ha una solució oculta que una experta en nutrició ha revelat, i que podria canviar per sempre la teva percepció del primer àpat del dia. Estem parlant d’una recepta que no només és deliciosa, sinó que també és increïblement fàcil de preparar i plena de beneficis.
La nutricionista María Pérez Espín ha llançat una proposta definitiva per revolucionar els nostres esmorzars: unes tortites casolanes elaborades amb només quatre ingredients bàsics. Aquesta alternativa promet saciar-nos, aportar nutrients essencials i, el millor de tot, és apta tant per a adults com per als més petits de la casa. El secret? Una combinació magistral de fruita, ou i civada.
La preparació és sorprenentment senzilla i ràpida. Primer, has d’aixafar amb una forquilla mig kiwi i mig plàtan en un plat fins a obtenir una pasta homogènia i sense grumolls. Aquesta base de fruita, dolça i refrescant, és el punt de partida ideal per a aquest esmorzar que trenca esquemes i que, estic segura, voldràs incorporar a la teva rutina diària. (Nosaltres ja estem enganxades!).
Un cop tinguis la mescla de fruita, és el moment d’incorporar un ou sencer i barrejar-ho tot bé, assegurant-te que quedi perfectament integrat. Finalment, afegeix una cullerada gran de civada integral molta. Aquest ingredient és clau, ja que no només aporta cos a la massa de les tortites, sinó que també suma un valor nutricional incalculable que el nostre organisme agrairà enormement.
Quan la preparació tingui la textura adequada, només caldrà pulveritzar una mica d’oli en una paella calenta i anar afegint petites cullerades de massa. Cuina les tortites volta i volta fins que estiguin ben fetes i daurades. El resultat és una pila de tortites esponjoses, perfectes per gaudir al matí i oblidar-te de la fam fins a l’hora de dinar.
El kiwi: l’ingredient estrella amb beneficis sorprenents
La clau d’aquestes tortites resideix en el kiwi, un superaliment que sovint subestimem. Aquesta fruita es caracteritza pel seu baix contingut calòric, amb només 55 quilocalories per cada cent grams, la qual cosa el converteix en un aliat imprescindible per a aquelles que busquen mantenir o perdre pes. Però els seus beneficis van molt més enllà de les calories.
El kiwi és una font excepcional de fibra, amb gairebé dos grams per cada cent grams de fruita. Aquesta fibra soluble és la responsable del seu potent efecte saciant, ajudant-nos a sentir-nos plenes durant més temps i a evitar picar entre hores. A més, contribueix activament a la salut digestiva, millorant el trànsit intestinal i prevenint molèsties. (Un autèntic secret per al nostre benestar!).
Però si hi ha un nutrient que fa brillar el kiwi, és la seva altíssima concentració de vitamina C. Aquesta vitamina és fonamental per a la nostra funció immunològica, ajudant el nostre cos a defensar-se contra infeccions i malalties. Consumir un o dos kiwis a l’esmorzar pot assegurar la saturació de vitamina C que el nostre cos necessita per funcionar al màxim.
Diversos estudis han associat el consum de dos kiwis diaris amb una millora notable de l’estat d’ànim i una major sensació de benestar general. (Sí, nosaltres també al·lucinem amb el poder d’una simple fruita!). A més, la vitamina C del kiwi juga un paper vital en l’absorció del ferro procedent d’aliments vegetals, podent fins i tot duplicar-la. Això és una notícia excel·lent per a les persones que segueixen dietes vegetarianes o veganes.
Més enllà de la vitamina C: un perfil nutricional complet
El kiwi també conté una enzima anomenada actinidina, que té la capacitat de descompondre proteïnes, afavorint així una digestió més eficient. Aquest aspecte és particularment interessant, ja que molts dels nostres problemes digestius deriven d’una mala assimilació dels aliments. Amb aquest truc, el nostre cos treballarà amb més fluïdesa.
Aquesta fruita extraordinària també ens aporta antioxidants potents, que combaten l’estrès oxidatiu i contribueixen a la salut cel·lular. S’ha estudiat la seva relació amb una millor funció pulmonar, una pressió arterial més controlada i canvis favorables en diversos paràmetres sanguinis. Estem parlant d’un autèntic tresor nutricional que el nostre organisme no pot deixar d’aprofitar.
El teu nou hàbit per complir les recomanacions
Les recomanacions nutricionals actuals insisteixen en la importància de consumir fins a cinc porcions diàries de fruites i verdures. Tanmateix, moltes de nosaltres, especialment als països occidentals, no arribem a aquestes quantitats. Aquesta recepta de tortites amb kiwi i plàtan és una manera efectiva i deliciosa d’incorporar una part significativa d’aquesta recomanació al nostre dia a dia, sense esforç.
Fer aquest petit canvi en el nostre esmorzar no només millorarà la nostra salut a curt termini, sinó que establirà les bases per a un estil de vida més equilibrat i ple d’energia. Deixar enrere les opcions menys saludables és el primer pas per cuidar el nostre cos i la nostra ment. No esperis més per transformar la teva rutina matinal amb aquesta solució viral.
A vegades, el canvi més gran comença amb un petit ingredient al nostre plat. Prioritzar la nostra salut és una de les millors inversions que podem fer.
Incorporar el kiwi al teu esmorzar, d’aquesta manera tan enginyosa, és una decisió intel·ligent per al teu benestar. Així que, la propera vegada que et preguntis què preparar per esmorzar, recorda la recepta de la María Pérez Espín. Estàs preparada per notar la diferència i sentir-te plena de vitalitat?