María Pérez Espín, nutricionista: «El desayuno perfecto no son tostadas, sino esta receta con kiwi y plátano»

Cada mañana, nos enfrentamos al mismo dilema: cómo comenzar el día con energía, sin caer en la rutina de opciones que, quizás, no son las más saludables. Muchas de nosotras buscamos alternativas rápidas y nutritivas que nos ayuden a mantener la línea y a cuidar nuestro cuerpo desde la primera hora de la mañana. Pero, ¿qué pasa si te digo que tu desayuno «perfecto» hasta ahora, quizás no lo es tanto?

Dejemos atrás las tradicionales tostadas y los cereales azucarados que nos han acompañado toda la vida. Hay una solución oculta que una experta en nutrición ha revelado, y que podría cambiar para siempre tu percepción del primer alimento del día. Estamos hablando de una receta que no solo es deliciosa, sino que también es increíblemente fácil de preparar y llena de beneficios.

La nutricionista María Pérez Espín ha lanzado una propuesta definitiva para revolucionar nuestros desayunos: unas tortitas caseras elaboradas con solo cuatro ingredientes básicos. Esta alternativa promete saciarnos, aportar nutrientes esenciales y, lo mejor de todo, es apta tanto para adultos como para los más pequeños de la casa. ¿El secreto? Una combinación magistral de fruta, huevo y avena.

La preparación es sorprendentemente sencilla y rápida. Primero, debes machacar con un tenedor medio kiwi y medio plátano en un plato hasta obtener una pasta homogénea y sin grumos. Esta base de fruta, dulce y refrescante, es el punto de partida ideal para este desayuno que rompe esquemas y que, estoy segura, querrás incorporar a tu rutina diaria. (¡Nosotras ya estamos enganchadas!).

Una vez tengas la mezcla de fruta, es el momento de incorporar un huevo entero y mezclarlo todo bien, asegurándote de que quede perfectamente integrado. Finalmente, añade una cucharada grande de avena integral molida. Este ingrediente es clave, ya que no solo aporta cuerpo a la masa de las tortitas, sino que también suma un valor nutricional incalculable que nuestro organismo agradecerá enormemente.

Cuando la preparación tenga la textura adecuada, solo hará falta pulverizar un poco de aceite en una sartén caliente e ir añadiendo pequeñas cucharadas de masa. Cocina las tortitas vuelta y vuelta hasta que estén bien hechas y doradas. El resultado es una pila de tortitas esponjosas, perfectas para disfrutar por la mañana y olvidarte del hambre hasta la hora del almuerzo.

El kiwi: el ingrediente estrella con beneficios sorprendentes

La clave de estas tortitas reside en el kiwi, un superalimento que a menudo subestimamos. Esta fruta se caracteriza por su bajo contenido calórico, con solo 55 kilocalorías por cada cien gramos, lo que lo convierte en un aliado imprescindible para aquellas que buscan mantener o perder peso. Pero sus beneficios van mucho más allá de las calorías.

El kiwi es una fuente excepcional de fibra, con casi dos gramos por cada cien gramos de fruta. Esta fibra soluble es la responsable de su potente efecto saciante, ayudándonos a sentirnos llenas durante más tiempo y a evitar picar entre horas. Además, contribuye activamente a la salud digestiva, mejorando el tránsito intestinal y previniendo molestias. (¡Un auténtico secreto para nuestro bienestar!).

Pero si hay un nutriente que hace brillar al kiwi, es su altísima concentración de vitamina C. Esta vitamina es fundamental para nuestra función inmunológica, ayudando a nuestro cuerpo a defenderse contra infecciones y enfermedades. Consumir uno o dos kiwis en el desayuno puede asegurar la saturación de vitamina C que nuestro cuerpo necesita para funcionar al máximo.

Varios estudios han asociado el consumo de dos kiwis diarios con una mejora notable del estado de ánimo y una mayor sensación de bienestar general. (¡Sí, nosotras también alucinamos con el poder de una simple fruta!). Además, la vitamina C del kiwi juega un papel vital en la absorción del hierro procedente de alimentos vegetales, pudiendo incluso duplicarla. Esto es una noticia excelente para las personas que siguen dietas vegetarianas o veganas.

Más allá de la vitamina C: un perfil nutricional completo

El kiwi también contiene una enzima llamada actinidina, que tiene la capacidad de descomponer proteínas, favoreciendo así una digestión más eficiente. Este aspecto es particularmente interesante, ya que muchos de nuestros problemas digestivos derivan de una mala asimilación de los alimentos. Con este truco, nuestro cuerpo trabajará con más fluidez.

Esta fruta extraordinaria también nos aporta antioxidantes potentes, que combaten el estrés oxidativo y contribuyen a la salud celular. Se ha estudiado su relación con una mejor función pulmonar, una presión arterial más controlada y cambios favorables en varios parámetros sanguíneos. Estamos hablando de un auténtico tesoro nutricional que nuestro organismo no puede dejar de aprovechar.

Tu nuevo hábito para cumplir las recomendaciones

Las recomendaciones nutricionales actuales insisten en la importancia de consumir hasta cinco porciones diarias de frutas y verduras. Sin embargo, muchas de nosotras, especialmente en los países occidentales, no alcanzamos estas cantidades. Esta receta de tortitas con kiwi y plátano es una manera efectiva y deliciosa de incorporar una parte significativa de esta recomendación a nuestro día a día, sin esfuerzo.

Hacer este pequeño cambio en nuestro desayuno no solo mejorará nuestra salud a corto plazo, sino que establecerá las bases para un estilo de vida más equilibrado y lleno de energía. Dejar atrás las opciones menos saludables es el primer paso para cuidar nuestro cuerpo y nuestra mente. No esperes más para transformar tu rutina matinal con esta solución viral.

A veces, el cambio más grande comienza con un pequeño ingrediente en nuestro plato. Priorizar nuestra salud es una de las mejores inversiones que podemos hacer.

Incorporar el kiwi a tu desayuno, de esta manera tan ingeniosa, es una decisión inteligente para tu bienestar. Así que, la próxima vez que te preguntes qué preparar para desayunar, recuerda la receta de María Pérez Espín. ¿Estás preparada para notar la diferencia y sentirte llena de vitalidad?