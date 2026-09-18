Experts en psicologia aclareixen: la soledat funcional apareix fins i tot en vides socialment actives

Viure en una societat hiperconnectada hauria de significar dir adeu a la solitud, oi? Doncs sembla que no. Els experts en psicologia estan destapant una realitat sorprenent: la solitud pot créixer en silenci, fins i tot amb una agenda social a rebentar.
Què passa quan estàs envoltat de gent, però et sents invisible, sense ningú amb qui compartir el que realment et passa? Aquesta és la pregunta que ens porta a la soledat funcional, una desconnexió íntima que pot esgotar-nos sense que ens n’adonem.
La soledat funcional es defineix per relacions que compleixen un paper pràctic, però sense una connexió emocional profunda. El sociòleg Eric Klinenberg ja advertia que “no hi ha res més solitari que estar en una mala relació”, remarcant que la solitud sovint es viu enmig del soroll, no en aïllament.
La psicòloga Denise Orellano apunta que estem hiperconnectats, però desvinculats emocionalment. Compartim molt, sí, però poques vegades parlem de vulnerabilitats. Això porta a vincles instrumentalitzats, on quedem per fer coses però sense intimitat, com explica la psicòloga Silvia Álava Sordo.
El nostre cervell necessita reconeixement i empatia per sentir-se segur. Els vincles genuïns alliberen oxitocina i redueixen l’estrès; les relacions superficials, per molta activitat que generin, ens deixen una sensació de buit emocional.
La invisibilitat emocional en un món ple de contactes
Nosaltres també al·lucinem amb la facilitat amb què aquesta invisibilitat pot passar desapercebuda. Per fora, tot sembla anar bé amb una activitat social frenètica, però aquell espai intern on es comparteixen pors o fragilitats roman tancat. La pregunta és clara: quantes de les persones que ens envolten ens coneixen de veritat?
Pensa en la Roxana, una especialista en tecnologia que, malgrat una vida social activa, es va adonar que no sabia a qui trucar si li passava alguna cosa important. Tenia molta gent, però cap lloc per mostrar la seva vulnerabilitat.
La meva alerta no és només per la solitud, sinó per la qualitat dels nostres vincles. No es tracta de tenir molts contactes, sinó d’uns quants que de veritat ens donin suport.
El Harvard Grant Study, una investigació extensa, ha demostrat que el benestar i la longevitat depenen de la qualitat dels vincles personals. La psicòloga Lucía Argibay subratlla que “les relacions properes són les que ens mantenen feliços al llarg de la vida”, creant una “base segura” emocional.
L’impacte de la soledat funcional en la nostra salut
L’Organització Mundial de la Salut ha alertat que l’aïllament i la solitud són un desafiament global per a la salut pública, amb efectes comparables al tabaquisme. La qualitat dels nostres vincles és, per tant, més important del que pensem per al nostre benestar.
Les neurociències confirmen que una connexió genuïna calma el sistema nerviós, reduint l’estrès i fomentant la seguretat. La soledat funcional, en canvi, porta a la fatiga emocional i el desànim, com va experimentar l’entrenador personal Maximiliano G., que se sentia invisible tot i estar envoltat de persones.
Estar acompanyat i sentir-se acompanyat són coses diferents. Molts relaten interacció constant, però sense espai per expressar preocupacions reals. Això pot derivar en una sensació de desconexió persistent, dificultat per confiar i un cansament mental associat a la interacció superficial.
La influència de les xarxes socials i el camí cap a vincles autèntics
El context digital actual pot crear una il·lusió de proximitat sense enfortir l’empatia. Psicòlegs de Harvard van observar que la tecnologia prioritza la rapidesa sobre la reflexió. La comparació amb vides idealitzades a les xarxes pot fer-nos sentir inferiors, augmentant la distància interior.
Per construir vincles que de veritat ens nodreixin, hem d’apostar per la profunditat. La psicòloga Álava Sordo insisteix que les relacions significatives es construeixen lentament, amb converses prolongades i experiències compartides autèntiques, anant més enllà dels rols quotidians.
La reciprocitat és clau: amb interès genuí per la vida de l’altre i la llibertat de mostrar-nos tal com som. Això crea una xarxa de suport que ens fa més resilients davant les crisis, les pèrdues i les malalties.
És imprescindible revisar les nostres expectatives, prioritzant la qualitat sobre la quantitat de contactes. Hem d’elegir la presència plena per damunt de la pressa, l’escolta per damunt de la distracció, i l’autenticitat per damunt de l’aparença.
Perquè, com recorda Klinenberg, la solitud no es mesura per la quantitat de persones que ens envolten, sinó per l’absència d’aquells pocs vincles capaços d’acompanyar-nos quan la vida es torna veritablement humana. T’has aturat a pensar si els teus vincles són funcionals o autèntics?