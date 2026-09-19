Paúl Lucín, expert en treure panxes: «Per començar a perdre panxa, el teu esmorzar ha de portar ous, proteïna, fruita i iogurt»

Et lleves a les set del matí, amb la sensació d’haver dormit poc, i saps que t’esperen tres reunions abans de poder menjar de nou. Sí, estàs de viatge de feina. Baixes al bufet de l’hotel i, gairebé sense pensar, et prepares un plat ben ple: ous, pa, embotits, brioixeria, suc, cafè i aquell dolç extra “per tenir energia”. El raonament és comú: «Com que estic fora, ja prou feina tinc amb la feina». O la frase que sentim sovint: «Viatjant és impossible cuidar-se».
Aquest pensament, però, no s’atura a l’esmorzar. Apareix després de cinc hores de reunions, durant un dinar amb un client que s’allarga massa, quan t’ofereixen una altra copa o quan arribes a l’hotel a les onze de la nit, sense ganes de prendre cap decisió més. Aquest patró es repeteix, transformant un viatge de pocs dies en una setmana sencera de caos alimentari i de desgast físic i mental. El problema real no és el viatge en si mateix, sinó la manca d’un sistema. (I això és el que ningú et diu).
El secret per trencar el cicle del caos
La teva rutina i el teu sistema per mantenir-te en forma sovint es queden a casa, i quan l’agenda es complica, sents que tot depèn de la teva força de voluntat. Però després d’una matinada, cinc reunions i un dinar extens, la força de voluntat sol haver fet el check-out abans que tu. Un expert en nutrició i entrenador personal, Paúl Lucín, ha observat de prop aquest fenomen. La seva recomanació és clara i directa, una solució definitiva per a un dels moments clau del dia.
Segons Paúl Lucín, l’expert que ha ajudat a molts a dir adeu a la panxa, per iniciar un canvi significatiu i començar a perdre greix abdominal, la clau està en el primer àpat del dia. El seu consell és simple però potent: «Per començar a perdre panxa, el teu esmorzar ha de portar ous, proteïna, fruita i iogurt».
El meu truc és entendre que el viatge no és una “recompensa” que justifica qualsevol cosa. És un repte que ens obliga a ser més intel·ligents amb les nostres eleccions.
Lucín va veure el problema durant anys quan treballava en hotels de luxe a Barcelona, abans de dedicar-se a ajudar empresaris i directius. Observava homes de negocis esgotats, que arribaven tard i devoraven el bufet al matí sense saber quan tornarien a menjar. Passaven de l’ascensor al taxi, del taxi a una reunió, i d’una reunió a una altra taula. A mitja tarda, la imatge era la mateixa: ulls cansats, cafè a la mà, la panxa inflada i la sensació de funcionar per inèrcia.
Per fora, semblaven tenir-ho tot sota control, però per dins només volien arribar a l’habitació i deixar de prendre decisions. Viatjar per feina sol implicar menjar pitjor, dormir menys, moure’s poc i acumular estrès, deixant-nos sense energia per escollir amb criteri al final del dia. Aquesta concessió inicial porta a una mentalitat de «ja que hi som, perduts al riu», on un dia no perfecte es converteix en una excusa per abandonar tots els intents de cuidar-se.
La fórmula oculta d’un viatge sense chaos
El veritable luxe avui no és viatjar més o allotjar-se en una suite de cinc estrelles, sinó que el teu èxit professional no es manifesti en forma de desgast físic o mental. El viatge no acaba en tornar a casa; sovint, la tornada comporta inflor, pujada de pes i frustració. Això ens porta a la clàssica trampa de compensar: dejunar, passar gana, fer hores extra de cardio o prometre ser «perfectes».
El viatge dura tres o quatre dies, però entre el descontrol i el càstig posterior, en perdem deu més. Arribem al cap de setmana cansades, amb gana i frustrades, confirmant la història que ens expliquem a nosaltres mateixes: «Viatjant no puc estar bé». L’error fatal és intentar improvisar quan ja estem esgotades, en lloc de tenir una estructura que puguem mantenir.
Un viatge saludable comença abans de tancar la maleta. No necessites planificar cada gram de menjar, però sí prendre decisions estratègiques prèvies. Cal investigar l’hotel, si té gimnàs i quins dies pots entrenar. Considera quantes àpats tindràs amb clients i quines opcions saludables hi ha a prop. Com menys decisions hagis de prendre cansada en un aeroport o a l’hotel, millor per al nostre estalvi energètic.
El teu pla B alimentari d’emergència
L’objectiu és mantenir un sistema simple. Per a viatges de dos a cinc dies, necessitem mínims clars: dues sessions d’entrenament ajustades al viatge, caminar uns 10.000 passos com a referència, proteïna en els tres àpats, afegir fruita i verdura de forma habitual, aigua com a beguda principal i un màxim d’una copa d’alcohol al dia, intentant dormir set o vuit hores. No es tracta de suspendre el viatge si un dia fas 7.000 passos en lloc de 10.000, sinó que una reunió llarga no es converteixi en una excusa per abandonar-ho tot.
Al VIP Lounge de l’aeroport o al bufet de l’hotel, la solució també és la simplicitat. Busca ous o alguna font de proteïna, fruita, aigua i iogurt natural, si és possible. L’objectiu no és un esmorzar perfecte, sinó un esmorzar que et nodreixi i t’aporti energia sense inflar-te. El problema del bufet, on tot està inclòs, és que sembla que l’hem d’amortitzar, menjant més que en un diumenge de vacances.
Comença sempre per la proteïna: ous, iogurt natural, peix, marisc, carn magra o pollastre. Després, afegeix fruita, aigua i cafè. Pots incloure una mica de pa, una truita o una porció d’arròs, però evita omplir tres plats per la incertesa de quan tornaràs a menjar. Si saps que el matí serà llarg, prepara una opció senzilla per més tard. Per als àpats principals, busca una estructura senzilla: proteïna, verdures, i segons el context, llegums, patata, moniato, arròs o pasta. I aigua, sempre.
Una truita pot ser un bon dinar, i uns macarrons també poden encaixar. El parany és començar amb pa, seguir amb entrants, beure diverses copes, demanar un plat contundent i acabar amb postres i una altra beguda amb la mentalitat de «ja que hi som». A les onze de la nit, amb un dia esgotador a l’esquena, la carta del servei d’habitacions pot semblar una invitació a la pitjor decisió. No et castiguis, però busca un sopar senzill: pollastre, gall dindi, ous, marisc, peix o carn vermella. Acompanya-ho amb verdures, si estan disponibles, aigua i una petita ració de moniato, patata o pasta si tens gana. Anar a dormir amb l’estómac buit després d’un dia llarg no és una estratègia intel·ligent.
La clau definitiva per no tirar la tovallola
Pel que fa a l’exercici, no pensis: «Com que no hi ha gimnàs, aquesta setmana no faig res». Tampoc et llevis a les cinc del matí després de quatre hores de son per fer burpees al costat del llit. L’estratègia depèn de la durada del viatge, el descans i la càrrega de treball. En alguns viatges, serà raonable entrenar. En altres, serà més intel·ligent mantenir els passos, menjar amb estructura, descansar i reprendre la força en tornar. I en tornar, és imprescindible no començar de zero. No dejunis per compensar, ni facis dues hores de cardio. No intentis pagar el que has menjat. Fes un àpat normal, beu aigua, inclou proteïna, fruita i verdura. Camina i dorm.
Torna a la següent sessió d’entrenament que et corresponia. Reprendre la rutina amb normalitat té molt més valor que intentar ser perfecte cada dia, un objectiu inabastable que només ens porta a la frustració. No deixis de viatjar, només aplica sentit comú al teu dia a dia i veuràs com el teu cos i la nostra salut mental t’ho agrairan. Aquest és el nostre secret per un benestar durador. Com ho faràs en el teu pròxim desplaçament?