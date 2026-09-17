Pablo Ojeda, nutricionista: «Tindria sempre aquest aliment a la nevera, sobretot després dels 40»

Setembre arriba amb la seva onada de propòsits i la sensació col·lectiva que l’energia no sempre acompanya. Després d’un estiu on el ritme sol ser més relaxat, la tornada a la feina, les classes dels nens i la rutina diària ens atrapen, deixant-nos, massa sovint, sense reserves per arribar amb vitalitat al final del dia. Ho coneixem, oi? (Nosaltres també notem aquesta baixada).
Aquesta pèrdua d’energia és un problema que moltes experimentem, i buscar solucions que siguin a la vegada ràpides i saludables es converteix en una odissea. Però i si et digués que hi ha un truc senzill, avalat per un nutricionista de renom, que podria transformar els teus àpats i la teva vitalitat, sobretot quan la trentena ja queda enrere?
El conegut nutricionista Pablo Ojeda ha parlat clar sobre un aliment secret que, segons ell, hauries de tenir sempre a la nevera. És el seu fons d’armari nutricional particular, una base imprescindible per a la nostra alimentació diària, especialment quan creuem la barrera dels 40 anys. Estem parlant, ni més ni menys, que de l’ou.
L’ou: la solució per als teus àpats post-40
Ojeda no deixa lloc a dubtes: l’ou és un aliment barat, nutritiu i increïblement sacietant, ric en proteïna de qualitat. La seva versatilitat és tal que pot salvar-te qualsevol àpat en segons, especialment aquells dies calorosos o quan, sincerament, no tenim cap ganes de posar-nos a cuinar. Això, per a nosaltres, mares i professionals amb agendes ajustades, és una solució definitiva que mereix tota la nostra atenció.
La seva recomanació no és casual. Després dels 40, el nostre metabolisme comença a canviar, i la necessitat de mantenir la massa muscular i una energia constant es fa més crítica. Molts àpats ràpids, com les amanides o el gaspatxo, són opcions saludables, sí, però sovint fallen en el component proteic essencial que ens manté plenes i amb el cos fort. Aquí és on l’ou emergeix com l’aliat perfecte, compensant aquesta carència de manera eficient i deliciosa.
Aquesta és la clau mestra: un aliment barat, nutritiu i versàtil que et permetrà improvisar un àpat saludable en qüestió de segons, sobretot quan el temps corre en contra i necessites energia real.
Més enllà de la proteïna: el veritable valor de l’ou
Si bé la proteïna de l’ou és excel·lent, els seus beneficis van molt més enllà. Aquest petit gran tresor conté una llista impressionant de micronutrients que el converteixen en un superaliment complet. Entre ells, trobem la colina, vital per al funcionament cerebral i la memòria, la vitamina B12, essencial per a la formació de glòbuls vermells i la salut nerviosa, i el seleni, un potent antioxidant.
Però la cosa no s’atura aquí. L’ou també ens aporta riboflavina (vitamina B2), clau per a la producció d’energia, i dos carotenoides fonamentals: la luteïna i la zeaxantina. Aquests últims són coneguts per la seva funció protectora de la salut ocular, ajudant a prevenir problemes de visió a mesura que envellim (un punt que no hem de subestimar). És a dir, un veritable còctel vitamínic en un sol aliment.
L’ou conté els nou aminoàcids essencials, aquells que el nostre cos no pot produir per si mateix i que ha d’obtenir a través de la dieta. Aquesta característica el converteix en una font de proteïna d’alt valor biològic, ideal per a la recuperació muscular i el manteniment d’un cos resilient. Però Ojeda és clar: un sol ou no és una ració completa per a un àpat principal. Per aconseguir els 19 grams de proteïna que ens donen una bona base, necessitarem combinar-lo, per exemple, amb tres ous.
La saviesa del rovell: per què no hem de prescindir-ne
Durant anys, hem sentit que la clara era la part més saludable per la seva elevada concentració de proteïna. Però, tal com indica el nutricionista, això és un error que cal corregir. De fet, la majoria de micronutrients que he esmentat abans, aquells que afavoreixen un sistema nerviós que funciona com un rellotge, es troben precisament en el rovell. Per tant, descartar-lo és perdre una part fonamental del seu valor nutricional i molts dels seus beneficis. (Sí, nosaltres també vam al·lucinar amb aquest secret).
Aquesta informació és imprescindible, ja que ens permet prendre decisions més informades sobre la nostra alimentació. La yema és una font de greixos saludables i vitamines liposolubles que complementen perfectament la proteïna de la clara. Un ou complet és la millor manera d’aprofitar tot el que aquest superaliment pot oferir-nos per a la nostra salut general i el nostre benestar.
El truc de la nevera: el teu pla B anti-estrès
Un dels grans beneficis que converteixen l’ou en l’opció definitiva per a la nostra nevera és la seva facilitat de preparació i conservació. Pots bullir diversos ous un dia i guardar-los a la nevera, on es mantindran frescos i perfectes per al consum durant tota una setmana. Això és or pur per a la nostra organització setmanal.
Imagina’t arribar a casa esgotada, sense temps ni ganes de pensar en el sopar. Tenir ous bullits a punt significa que en menys de cinc minuts pots tenir una base proteica per a una amanida ràpida, un sandvitx, o simplement menjar-los tal qual amb una mica de sal i pebre. És la solució perfecta per evitar caure en opcions menys saludables per pura mandra o falta de temps. El nostre cos, i el nostre rellotge, t’ho agrairan.
El meu consell clar: no subestimis el poder d’anticipar-te. Tenir ous bullits a punt a la nevera és el teu as a la màniga per no renunciar a una alimentació nutritiva, fins i tot en els dies més caòtics.
El moment de l’acció: no esperis més per incorporar-lo
Pablo Ojeda ens ho deixa clar: l’ou no és només un aliment versàtil i nutritiu, sinó que és una peça clau en la nostra dieta, especialment a partir dels 40 anys, per mantenir la vitalitat i el benestar. La combinació de proteïnes d’alta qualitat, micronutrients essencials i la seva facilitat de preparació el converteixen en un imprescindible a la nostra nevera.
El setembre pot ser un mes dur, però amb petits canvis com aquest, podem afrontar-lo amb una energia renovada i el cos preparat per a qualsevol repte. No deixis que la manca de temps o els vells mites t’impedeixin aprofitar els seus increïbles beneficis. El moment d’actuar és ara, abans que la rutina t’atrapi i t’esgoti per complet.
Què n’opines d’aquesta recomanació? T’animes a incloure aquest poderós aliment en la teva dieta diària i notar la diferència?