Pablo Ojeda, nutricionista: «Tendría siempre este alimento en la nevera, sobre todo después de los 40»

Septiembre llega con su ola de propósitos y la sensación colectiva de que la energía no siempre acompaña. Después de un verano donde el ritmo suele ser más relajado, la vuelta al trabajo, las clases de los niños y la rutina diaria nos atrapan, dejándonos, muy a menudo, sin reservas para llegar con vitalidad al final del día. Lo conocemos, ¿verdad? (Nosotros también notamos esta bajada).

Esta pérdida de energía es un problema que muchas experimentamos, y buscar soluciones que sean a la vez rápidas y saludables se convierte en una odisea. Pero ¿y si te dijera que hay un truco sencillo, avalado por un nutricionista de renombre, que podría transformar tus comidas y tu vitalidad, sobre todo cuando los treinta ya quedan atrás?

El conocido nutricionista Pablo Ojeda ha hablado claro sobre un alimento secreto que, según él, deberías tener siempre en la nevera. Es su fondo de armario nutricional particular, una base imprescindible para nuestra alimentación diaria, especialmente cuando cruzamos la barrera de los 40 años. Estamos hablando, ni más ni menos, que del huevo.

El huevo: la solución para tus comidas post-40

Ojeda no deja lugar a dudas: el huevo es un alimento barato, nutritivo e increíblemente saciante, rico en proteína de calidad. Su versatilidad es tal que puede salvarte cualquier comida en segundos, especialmente esos días calurosos o cuando, sinceramente, no tenemos ganas de ponernos a cocinar. Esto, para nosotros, madres y profesionales con agendas ajustadas, es una solución definitiva que merece toda nuestra atención.

Su recomendación no es casual. Después de los 40, nuestro metabolismo comienza a cambiar, y la necesidad de mantener la masa muscular y una energía constante se hace más crítica. Muchas comidas rápidas, como las ensaladas o el gazpacho, son opciones saludables, sí, pero a menudo fallan en el componente proteico esencial que nos mantiene llenas y con el cuerpo fuerte. Aquí es donde el huevo emerge como el aliado perfecto, compensando esta carencia de manera eficiente y deliciosa.

Esta es la clave maestra: un alimento barato, nutritivo y versátil que te permitirá improvisar una comida saludable en cuestión de segundos, sobre todo cuando el tiempo corre en contra y necesitas energía real.

Más allá de la proteína: el verdadero valor del huevo

Si bien la proteína del huevo es excelente, sus beneficios van mucho más allá. Este pequeño gran tesoro contiene una lista impresionante de micronutrientes que lo convierten en un superalimento completo. Entre ellos, encontramos la colina, vital para el funcionamiento cerebral y la memoria, la vitamina B12, esencial para la formación de glóbulos rojos y la salud nerviosa, y el selenio, un potente antioxidante.

Pero la cosa no se detiene ahí. El huevo también nos aporta riboflavina (vitamina B2), clave para la producción de energía, y dos carotenoides fundamentales: la luteína y la zeaxantina. Estos últimos son conocidos por su función protectora de la salud ocular, ayudando a prevenir problemas de visión a medida que envejecemos (un punto que no debemos subestimar). Es decir, un verdadero cóctel vitamínico en un solo alimento.

El huevo contiene los nueve aminoácidos esenciales, aquellos que nuestro cuerpo no puede producir por sí mismo y que debe obtener a través de la dieta. Esta característica lo convierte en una fuente de proteína de alto valor biológico, ideal para la recuperación muscular y el mantenimiento de un cuerpo resiliente. Pero Ojeda es claro: un solo huevo no es una ración completa para una comida principal. Para lograr los 19 gramos de proteína que nos dan una buena base, necesitaremos combinarlo, por ejemplo, con tres huevos.

La sabiduría de la yema: por qué no debemos prescindir de ella

Durante años, hemos oído que la clara era la parte más saludable por su elevada concentración de proteína. Pero, tal como indica el nutricionista, eso es un error que hay que corregir. De hecho, la mayoría de micronutrientes que he mencionado antes, aquellos que favorecen un sistema nervioso que funciona como un reloj, se encuentran precisamente en la yema. Por lo tanto, descartarla es perder una parte fundamental de su valor nutricional y muchos de sus beneficios. (Sí, nosotros también alucinamos con este secreto).

Esta información es imprescindible, ya que nos permite tomar decisiones más informadas sobre nuestra alimentación. La yema es una fuente de grasas saludables y vitaminas liposolubles que complementan perfectamente la proteína de la clara. Un huevo completo es la mejor manera de aprovechar todo lo que este superalimento puede ofrecernos para nuestra salud general y nuestro bienestar.

El truco de la nevera: tu plan B anti-estrés

Uno de los grandes beneficios que convierten el huevo en la opción definitiva para nuestra nevera es su facilidad de preparación y conservación. Puedes hervir varios huevos un día y guardarlos en la nevera, donde se mantendrán frescos y perfectos para el consumo durante toda una semana. Esto es oro puro para nuestra organización semanal.

Imagínate llegar a casa agotada, sin tiempo ni ganas de pensar en la cena. Tener huevos cocidos listos significa que en menos de cinco minutos puedes tener una base proteica para una ensalada rápida, un sándwich, o simplemente comerlos tal cual con un poco de sal y pimienta. Es la solución perfecta para evitar caer en opciones menos saludables por pura pereza o falta de tiempo. Nuestro cuerpo, y nuestro reloj, te lo agradecerán.

Mi consejo claro: no subestimes el poder de anticiparte. Tener huevos cocidos listos en la nevera es tu as en la manga para no renunciar a una alimentación nutritiva, incluso en los días más caóticos.

El momento de la acción: no esperes más para incorporarlo

Pablo Ojeda nos lo deja claro: el huevo no es solo un alimento versátil y nutritivo, sino que es una pieza clave en nuestra dieta, especialmente a partir de los 40 años, para mantener la vitalidad y el bienestar. La combinación de proteínas de alta calidad, micronutrientes esenciales y su facilidad de preparación lo convierten en un imprescindible en nuestra nevera.

Septiembre puede ser un mes duro, pero con pequeños cambios como este, podemos afrontarlo con una energía renovada y el cuerpo preparado para cualquier reto. No dejes que la falta de tiempo o los viejos mitos te impidan aprovechar sus increíbles beneficios. El momento de actuar es ahora, antes de que la rutina te atrape y te agote por completo.

¿Qué opinas de esta recomendación? ¿Te animas a incluir este poderoso alimento en tu dieta diaria y notar la diferencia?