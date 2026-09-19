Leticia Martín Enjuto, psicóloga: «Detrás de este ‘muchísimas gracias’ hay más que educación o gratitud»

Todas conocemos a alguien que, cuando le haces un pequeño favor, te lo agradece como si le hubieras salvado la vida. Ese «muchísimas gracias» que resuena con una intensidad desproporcionada por algo tan simple como abrir una puerta o pasar un bolígrafo. Intuimos que hay algo más allá de la buena educación, ¿verdad? Pues tenemos la solución al misterio y la verdad es que nos ha dejado sin palabras.

De repente, un gesto cotidiano se convierte en un espectáculo de gratitud desbordante. Pero, ¿por qué algunas personas reaccionan así, como si recibir ayuda fuera una carga o algo extraordinario? La respuesta nos la da una experta y cambiará para siempre la manera en que interpretamos estas muestras de afecto (y no tanto de afecto).

El secreto detrás del «muchísimas gracias»

La psicóloga Leticia Martín Enjuto, una de las voces más autorizadas en bienestar emocional, nos destapa el secreto que se esconde detrás de este agradecimiento excesivo. Según ella, no siempre es simple educación o una gran gratitud. A menudo, es una emoción mucho más profunda y, sinceramente, mucho más compleja.

Para ciertas personas, recibir ayuda se transforma en una sensación incómoda, casi como si estuvieran adquiriendo una deuda invisible. Estas personas sienten una necesidad imperiosa de compensar inmediatamente el gesto, como si cada favor llevase asociada una factura pendiente. Por eso, un acto de generosidad totalmente natural para una persona puede generar un auténtico terremoto emocional para la otra.

Nuestro entorno nos educa, nos modela. Pero no siempre es de la manera más sana. Entender estos patrones es la clave para descifrar por qué somos como somos.

Experiencias pasadas: el código oculto

Nuestra historia personal es el mapa que guía nuestras reacciones, y el exceso de agradecimiento no es una excepción. Muchas personas han aprendido desde pequeñas a valerse por sí mismas, a no pedir nada y a solucionarlo todo solas. La independencia, para ellas, era su armadura. Cuando alguien les ofrece ayuda, se sienten desubicadas, fuera de lugar (y sí, nosotros también alucinamos con este mecanismo de defensa).

Si has crecido en un entorno donde los favores siempre tenían un precio, donde la generosidad venía con letra pequeña, es comprensible que desarrolles una desconfianza innata. Este aprendizaje del pasado puede persistir en la edad adulta, incluso cuando la persona que te ayuda no espera absolutamente nada a cambio. El cerebro, a veces, es una máquina de repetir patrones que ya no tienen sentido.

El miedo a molestar: una emoción traidora

Otra razón que explica esta gratitud desmesurada es el miedo a molestar. Esta idea, aparentemente absurda, es mucho más habitual de lo que pensamos. Cuando nos ofrecen ayuda, la voz interior nos susurra: «No quiero dar trabajo», «seguro que estoy abusando«, o «quizá debería haberlo hecho yo sola». Estos pensamientos son un error de base, pero nuestra cabeza los acepta como verdades absolutas.

En este contexto, el agradecimiento excesivo se convierte en un mecanismo para calmar esta ansiedad y asegurarse de que la otra persona entiende que su ayuda no se da por sentada. Es una manera de decir: «No soy una carga, no soy un aprovechado». Un intento desesperado de no ser percibido como un problema, de reafirmar que su aportación es valorada al máximo. (Y aquí ya se empieza a ver la solución, ¿no os parece?)

Inseguridad personal: el factor oculto

Finalmente, hay otro factor imprescindible que debemos tener en cuenta: la inseguridad personal. Cuando alguien no confía en sus propias capacidades, necesitar ayuda puede reforzar la idea de que no es lo suficientemente válido. El favor, en lugar de ser un gesto normal de interacción, se convierte en una prueba de sus limitaciones.

Esta percepción distorsionada de la realidad explica por qué alguien puede sentir la necesidad de agradecer tanto algo que, objetivamente, era un gesto insignificante. Es una reacción al miedo interno de no ser lo suficientemente bueno, de no poder con todo. Una señal de alerta que nos dice que esta persona necesita mucha más validación de la que aparenta.

No todo es un problema: la clave es lo que sentimos

Es importante no caer en el error de pensar que todo el que agradece mucho tiene un problema psicológico. La psicóloga nos recuerda que hay muchos factores en juego. Puede ser simplemente una persona educada, afectuosa o acostumbrada a expresar su agradecimiento con mucha efusividad. Aquí radica la clave para discernir entre una cosa y otra: cómo se siente la persona por dentro.

Si aceptar ayuda genera culpa, ansiedad, vergüenza o una necesidad constante de compensar al otro, entonces sí que puede haber algo más profundo que trabajar. Entender estas dinámicas es vital para nuestras relaciones y nuestro bienestar emocional. Descifrar el verdadero significado detrás de este «muchísimas gracias» nos permitirá ser más empáticas y, sobre todo, más conscientes. ¿Lo habíais imaginado alguna vez?