El balneario más buscado por todos para el otoño: «descansar el cuerpo y serenar el espíritu»

El verano se acaba, y con él, la promesa de la desconexión total y los días sin preocupaciones. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que el verdadero secreto para prolongar esa sensación de calma no depende del sol, sino de un redescubrimiento personal que el otoño nos brinda? Prepárate, porque la nueva estación llega con una propuesta que cambiará tus planes y la manera de entender el bienestar.

Existe un santuario de bienestar oculto que todos quieren visitar estos meses, una especie de paraíso al alcance de casa que casi nadie conocía hasta ahora. Después de semanas de vuelta a la rutina, el cuerpo y la mente nos piden una pausa, una transición suave que nos permita enfrentar los próximos meses con una energía renovada.

Hablamos del Balneario de la Hermida, escondido en el corazón de los Picos de Europa, en Peñarrubia, Cantabria. Un lugar donde, según su propio lema, se puede «descansar el cuerpo y serenar el espíritu», convirtiéndose en la opción imprescindible para una escapada en pareja o con amigos. Este paraíso termal no es solo un nombre; es un destino que promete transformar tu transición estacional.

Un tesoro con siglos de historia

Sus aguas, que brotan directamente del manantial con una temperatura que alcanza los 40 grados, se han utilizado con fines terapéuticos y medicinales desde el siglo XVIII. Incluso los romanos ya disfrutaban de los beneficios de este tipo de fuentes, pero de la Hermida tenemos constancia desde hace tres siglos, cuando su fama ya era una realidad palpable.

El manantial permaneció a la intemperie, sufriendo inundaciones e inclemencias del tiempo, hasta el año 1841. Después de muchas reformas y pasando de mano en mano, se convirtió en lo que es hoy. Pero no fue hasta principios de este siglo que se rehabilitó y se abrió al público general, haciendo accesible para todos un auténtico tesoro natural e histórico. (Nosotros también alucinamos con la paciencia necesaria para un proyecto así).

Más que un balneario: una experiencia total

Considerado uno de los mejores balnearios de España, no solo por las propiedades micromedicinales de sus aguas, sino también por su ubicación estratégica en la comarca de Liébana. Por un precio que no supera los 30 euros para una experiencia básica, el balneario de la Hermida ofrece múltiples piscinas abiertas a familias, parejas o amigos, en un ambiente que invita a la calma, la introspección y el bienestar.

La Cueva Termal es un espacio tan único, que te encontrarás ante el placer más puro, el descanso absoluto y una paz que solo la naturaleza puede ofrecer. Es una experiencia que, sinceramente, nadie debería perderse.

Pero lo que realmente marca la diferencia es su Cueva Termal, un espacio absolutamente único en el país. Aquí, uno puede encontrarse de frente con el placer, el descanso, la paz y el bienestar. Está enmarcada entre montañas de más de mil metros de altitud, dejando a cualquiera impresionado con las vistas y una cascada espectacular de donde brotan aguas directamente del manantial. Una auténtica maravilla que nos roba el aliento (y no, no es una exageración).

Y si buscas la solución definitiva para desconectar, el Circuito Termolúdico es tu aliado. Incluye una ducha de limpieza, la terma húmeda, un pediluvio bitérmico para la marcha, la sauna finlandesa, un baño de inmersión fría para contrastar, el baño Hermida, la nebulización fría, un vaporario de manantial con jacuzzi, una ducha bitérmica y, por supuesto, la piscina termal dinámica. Todo un viaje de sensaciones pensado para tu cuerpo y tu mente.

Para completar esta vivencia de lujo, el balneario también dispone de un exclusivo hotel donde podrás relajarte plenamente. Además, ofrece un restaurante con los platos típicos de la zona, asegurando que tu escapada sea una experiencia completa para todos los sentidos. No hay error posible si el objetivo es el bienestar.

Un punto de partida ideal para explorar Cantabria

Su ubicación privilegiada en la comarca de Liébana no es casualidad, ya que se presenta como la base perfecta para el turismo activo. Tomar el Balneario de la Hermida como punto de partida es una manera inteligente de adentrarse en Liébana desde la curiosidad y la calma. Porque no hay nada como relajarse en un spa después de un largo día descubriendo lugares nuevos, o redescubriéndolos, ya que Cantabria siempre se presta a la sorpresa.

Desde aquí, podrás visitar lugares icónicos como Fuente Dé en los Picos de Europa, el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, las misteriosas Cuevas de Altamira, o recorrer el Camino Lebaniego. Incluso puedes perderte en el Bosque de Secuoyas de Cabezón de la Sal o disfrutar de las vistas desde el Mirador de Santa Catalina. (Nosotros ya estamos haciendo planes para nuestro próximo puente, si te digo la verdad). La combinación de naturaleza salvaje y bienestar termal es una fórmula casi mágica que pocas veces encontramos tan cerca.

No dejes que se te escape esta oportunidad

El otoño ya está aquí, y con él, la necesidad de encontrar esos oasis de calma y reflexión. No dejes que el frío te pille desprevenido o que la rutina te absorba sin darte un merecido respiro. Estos lugares se llenan rápidamente, especialmente cuando el boca a boca viral comienza a hacer su trabajo y todos descubren el truco para la desconexión.

Saber dónde ir para «descansar el cuerpo y serenar el espíritu» no es una cuestión menor. Es la clave definitiva para enfrentar los próximos meses con una energía renovada y una mente clara. Así que ya lo sabes, tu próxima escapada para el ahorro de tu bienestar te espera.