Theresa Moloney, entrenadora de 58 años, revela cómo fortalecer los muslos internos: «Se pueden esculpir músculos fuertes a cualquier edad»

¿Tienes la sensación de que, a veces, hay partes de tu cuerpo que se ignoran completamente en la rutina de entrenamiento? Esa sensación, ya te lo adelantamos, es muy real. Y casi podemos jurar que los muslos internos están en la cima de esa lista de olvidos. Pero lo que quizás no sabes es que este descuidado común tiene un precio mucho más alto de lo que imaginas para tu salud general, tu movilidad y, sin duda, tu calidad de vida, especialmente a medida que avanzamos en edad. (Sí, nosotros también nos sorprendimos con la cifra de impacto que implica).

De hecho, la debilidad en estos músculos clave esconde una serie de problemas que van mucho más allá de la estética o de una simple cuestión de tonificación superficial. Hablamos de dolor crónico, limitaciones de movimiento y una preocupante pérdida de equilibrio. Afortunadamente, una auténtica experta en fitness, que a sus 58 años luce una vitalidad envidiable, ha descubierto la solución definitiva que rompe con todos los mitos sobre la edad y la capacidad física, y la comparte sin rodeos.

Hablamos de Theresa Moloney, una nutricionista certificada y entrenadora física que, a sus 58 años, es la prueba viviente de que nunca, y repetimos, nunca, es tarde para transformar tu cuerpo y reconquistar tu fuerza. Moloney ha revolucionado las redes sociales revelando su truco oculto para fortalecer y definir esos aductores a menudo olvidados. Su frase se ha convertido en un lema para nuestra tribu: «Se pueden esculpir músculos fuertes y definidos a cualquier edad», asegura con su propia experiencia como el mejor aval.

El verdadero secreto detrás de unos muslos fuertes y un cuerpo resiliente

La parte interna de los muslos, conocida colectivamente como aductores, es un grupo formado por cinco músculos fundamentales: el aductor corto, el aductor largo, el aductor mayor, el grácil y el pectíneo. Su función va mucho más allá de la que la mayoría de nosotros imaginamos, ya que no solo ayudan a acercar las piernas, sino que son el pilar silencioso para nuestra movilidad, estabilidad y la salud de nuestras articulaciones. Un error común y muy extendido es pensar que solo afectan la silueta o que son un grupo muscular secundario; la realidad, sin embargo, es mucho más compleja y, en algunos aspectos, alarmante si no les prestamos atención.

Una musculatura aductora débil o rígida puede desencadenar una cascada de problemas en nuestro cuerpo que afectan directamente nuestra calidad de vida. Hablamos de dolor persistente en la rodilla, la cadera y la parte baja de la espalda, una movilidad reducida del tobillo que limita nuestros movimientos cotidianos y, lo que es más preocupante, un aumento significativo de los problemas de equilibrio y estabilidad, claros factores de riesgo con el paso del tiempo. En otras palabras, tener unos muslos internos fuertes no es una cuestión menor, es imprescindible para un envejecimiento saludable, activo y, sobre todo, independiente. (¿Quién quiere sentirse limitada por su propia movilidad cuando debería estar disfrutando de la vida sin preocupaciones innecesarias?).

Adiós al aislamiento ineficaz, hola al movimiento inteligente y potente

Theresa Moloney confiesa que, como muchas de nosotras que buscamos la mejor forma de tonificar nuestro cuerpo, antes creía firmemente que necesitaba ejercicios de aislamiento específicos para trabajar esta zona tan concreta. Pero fue un cambio de mentalidad, fruto de la experiencia y el conocimiento, lo que le abrió los ojos y transformó completamente su aproximación al entrenamiento. Su descubrimiento clave? Los movimientos compuestos, aquellos ejercicios que activan más de un grupo muscular y una articulación a la vez, son la clave maestra para un entrenamiento mucho más eficaz, funcional y, por supuesto, completo.

Mi gran lección, y lo que cambió radicalmente mi forma de entrenar, fue aprender a utilizar movimientos compuestos que trabajan los muslos internos, las caderas y los glúteos al mismo tiempo. Esto, para mí, lo cambió absolutamente todo.

Este enfoque, más allá de ser simplemente más eficiente en términos de tiempo y energía, es profundamente inteligente. No solo construye fuerza de manera integrada, sino que también replica mejor los movimientos de la vida real, ofreciendo beneficios funcionales que los ejercicios de aislamiento nunca podrán igualar. Moloney se basa en tres ejercicios estrella y superpoderosos para lograr unos aductores definidos, fuertes y unos glúteos de acero a sus 58 años. Son movimientos básicos, sí, pero increíblemente poderosos y versátiles si los incorporas correctamente a tu rutina semanal.

Su rutina para fortalecer esta zona imprescindible es la siguiente: realiza de 10 a 12 repeticiones de sentadillas sumo, que activan de forma brillante tanto los muslos internos como los glúteos. Después, pasa a hacer de 10 a 12 repeticiones de zancadas laterales y, para terminar, zancadas con reverencia, trabajando cada lado de forma independiente. Ella repite este circuito completo tres veces, utilizando mancuernas de 3,6 kg. (Un detalle clave: es fundamental elegir el peso adecuado para ti, adaptándolo a tu propia fuerza y condición física. Puedes, y de hecho deberías, comenzar sin peso, solo con tu propio cuerpo, para asegurar la técnica correcta).

Más allá de la estética: un reto apasionante para el envejecimiento activo

La historia de Theresa Moloney es mucho más que un simple truco de fitness; es una prueba irrefutable de que el concepto de «envejecimiento» está cambiando radicalmente y ya no es, ni de lejos, una sentencia. Más bien, es un campo de juego donde la fuerza, la vitalidad y la definición muscular pueden seguir creciendo, incluso en etapas de la vida tradicionalmente asociadas al declive. Su experiencia resuena de forma sorprendente con estudios científicos recientes que demuestran que el entrenamiento de fuerza de alta intensidad puede aumentar la fuerza muscular de manera espectacular, incluso en personas de más de 90 años, mejorando drásticamente su capacidad de caminar y su autonomía. (Un auténtico viral de salud que todas deberíamos conocer y aplicar en nuestra vida sin dilación!).

Esta filosofía nos recuerda que el ejercicio funcional no es un privilegio exclusivo para jóvenes atletas o modelos de fitness, sino una inversión imprescindible y al alcance de todos para nuestra autonomía futura y nuestro bienestar a largo plazo. Es una forma de empoderamiento que nos permitirá disfrutar de una vida activa, plena y libre, sin que el dolor, la inestabilidad o la dependencia nos pongan unos límites que no merecemos. (Un regalo incalculable que podemos hacernos a nosotras mismas hoy mismo, con cada repetición y cada circuito). Esto no es solo esculpir el cuerpo, es esculpir nuestro futuro.

No esperes a sentir los primeros dolores de espalda, la inestabilidad al caminar o la pérdida de equilibrio para actuar. Este truco definitivo y el método probado de Theresa Moloney son una invitación urgente a comenzar a cuidar una parte fundamental de tu cuerpo que tiene un impacto directo y profundo en tu calidad de vida presente y futura. Las herramientas y el conocimiento ya los tienes; solo hace falta que los incorpores con decisión a tu rutina. Tu cuerpo y tu autonomía te lo agradecerán eternamente.

Leer hasta aquí ya es un primer paso inteligente y valiente hacia una vida más fuerte y sin limitaciones. Ahora tienes el conocimiento y la inspiración para tomar el control de tus aductores y, con ellos, de una parte fundamental de tu bienestar integral. ¿Qué esperas para sentir la diferencia y comenzar a esculpir tu mejor versión, sin importar la edad?