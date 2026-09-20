Theresa Moloney, entrenadora de 58 anys, revela com enfortir les cuixes internes: «Es poden esculpir músculs forts a qualsevol edat»

Tens la sensació que, de vegades, hi ha parts del teu cos que s’ignoren completament a la rutina d’entrenament? Aquesta sensació, ja te l’avancem, és molt real. I gairebé podem jurar que les cuixes internes estan al capdamunt d’aquesta llista d’oblits. Però el que potser no saps és que aquest descuit comú té un preu molt més alt del que imagines per a la teva salut general, la teva mobilitat i, sens dubte, la teva qualitat de vida, sobretot a mesura que avancem en edat. (Sí, nosaltres també ens vam quedar sorpresa amb la xifra d’impacte que implica).
De fet, la debilitat en aquests músculs clau amaga una sèrie de problemes que van molt més enllà de l’estètica o d’una simple qüestió de tonificació superficial. Parlem de dolor crònic, limitacions de moviment i una pèrdua preocupant d’equilibri. Afortunadament, una autèntica experta en fitness, que amb 58 anys llueix una vitalitat envejable, ha descobert la solució definitiva que trenca amb tots els mites sobre l’edat i la capacitat física, i la comparteix sense embuts.
Parlem de Theresa Moloney, una nutricionista certificada i entrenadora física que, als seus 58 anys, és la prova vivent que mai, i repetim, mai, és tard per transformar el teu cos i reconquerir la teva força. Moloney ha revolucionat les xarxes socials revelant el seu truc ocult per enfortir i definir aquests adductors sovint oblidats. La seva frase s’ha convertit en un lema per a la nostra tribu: «Es poden esculpir músculs forts i definits a qualsevol edat», assegura amb la seva pròpia experiència com el millor aval.
El veritable secret darrere d’unes cuixes fortes i un cos resilient
La part interna de les cuixes, coneguda col·lectivament com a adductors, és un grup format per cinc músculs fonamentals: l’aductor curt, l’aductor llarg, l’aductor major, el gràcil i el pectini. La seva funció va molt més enllà de la que la majoria de nosaltres imaginem, ja que no només ajuden a apropar les cames, sinó que són el pilar silenciós per a la nostra mobilitat, estabilitat i la salut de les nostres articulacions. Un error comú i molt estès és pensar que només afecten la silueta o que són un grup muscular secundari; la realitat, però, és molt més complexa i, en alguns aspectes, alarmant si no els hi prestem atenció.
Una musculatura adductora dèbil o rígida pot desencadenar una cascada de problemes al nostre cos que afecten directament la nostra qualitat de vida. Parlem de dolor persistent al genoll, al maluc i a l’esquena baixa, una mobilitat reduïda del turmell que limita els nostres moviments quotidians i, el que és més preocupant, un augment significatiu dels problemes d’equilibri i estabilitat, factors de risc clars amb el pas del temps. En altres paraules, tenir unes cuixes internes fortes no és una qüestió menor, és imprescindible per a un envelliment saludable, actiu i, sobretot, independent. (Qui vol sentir-se limitada per la seva pròpia mobilitat quan hauria d’estar gaudint de la vida sense preocupacions innecessàries?).
Adéu a l’aïllament ineficaç, hola al moviment intel·ligent i potent
Theresa Moloney confessa que, com moltes de nosaltres que busquem la millor forma de tonificar el nostre cos, abans creia fermament que necessitava exercicis d’aïllament específics per treballar aquesta zona tan concreta. Però va ser un canvi de mentalitat, fruit de l’experiència i el coneixement, el que li va obrir els ulls i va transformar completament la seva aproximació a l’entrenament. El seu descobriment clau? Els moviments compostos, aquells exercicis que activen més d’un grup muscular i una articulació alhora, són la clau mestra per un entrenament molt més eficaç, funcional i, per descomptat, complet.
La meva gran lliçó, i el que va canviar radicalment la meva forma d’entrenar, va ser aprendre a utilitzar moviments compostos que treballen les cuixes internes, els malucs i els glutis alhora. Això, per a mi, ho va canviar absolutament tot.
Aquest enfocament, més enllà de ser simplement més eficient en termes de temps i energia, és profundament intel·ligent. No només construeix força de manera integrada, sinó que també replica millor els moviments de la vida real, oferint beneficis funcionals que els exercicis d’aïllament mai podran igualar. Moloney es basa en tres exercicis estrella i superpotents per aconseguir uns adductors definits, forts i uns gluts d’acer als seus 58 anys. Són moviments bàsics, sí, però increïblement potents i versàtils si els incorpores correctament a la teva rutina setmanal.
La seva rutina per enfortir aquesta zona imprescindible és la següent: realitza de 10 a 12 repeticions de sentadillas sumo, que activen de forma brillant tant les cuixes internes com els glutis. Després, passa a fer de 10 a 12 repeticions de zancadas laterals i, per acabar, zancadas amb reverència, treballant cada costat de forma independent. Ella repeteix aquest circuit complet tres vegades, utilitzant manuelles de 3,6 kg. (Un detall clau: és fonamental escollir el pes adequat per a tu, adaptant-lo a la teva pròpia força i condició física. Pots, i de fet hauries, començar sense pes, només amb el teu propi cos, per assegurar la tècnica correcta).
Més enllà de l’estètica: un repte apassionant per a l’envelliment actiu
La història de Theresa Moloney és molt més que un simple truc de fitness; és una prova irrefutable que el concepte d’«envelliment» està canviant radicalment i ja no és, ni de bon tros, una sentència. Més aviat, és un camp de joc on la força, la vitalitat i la definició muscular poden seguir creixent, fins i tot en etapes de la vida tradicionalment associades al declivi. La seva experiència ressona de forma sorprenent amb estudis científics recents que demostren que l’entrenament de força d’alta intensitat pot augmentar la força muscular de manera espectacular, fins i tot en persones de més de 90 anys, millorant dràsticament la seva capacitat de caminar i la seva autonomia. (Un autèntic viral de salut que totes hauríem de conèixer i aplicar a la nostra vida sense dilació!).
Aquesta filosofia ens recorda que l’exercici funcional no és un privilegi exclusiu per a joves atletes o models de fitness, sinó una inversió imprescindible i a l’abast de tothom per a la nostra autonomia futura i el nostre benestar a llarg termini. És una forma d’empoderament que ens permetrà gaudir d’una vida activa, plena i lliure, sense que el dolor, la inestabilitat o la dependència ens posin uns límits que no mereixem. (Un regal incalculable que podem fer-nos a nosaltres mateixes avui mateix, amb cada repetición i cada circuit). Això no és només esculpir el cos, és esculpir el nostre futur.
No esperis a sentir els primers dolors d’esquena, la inestabilitat al caminar o la pèrdua d’equilibri per actuar. Aquest truc definitiu i el mètode provat de Theresa Moloney són una invitació urgent a començar a cuidar una part fonamental del teu cos que té un impacte directe i profund en la teva qualitat de vida present i futura. Les eines i el coneixement ja els tens; només cal que els incorporis amb decisió a la teva rutina. El teu cos i la teva autonomia t’ho agrairan eternament.
Llegir fins aquí ja és un primer pas intel·ligent i valent cap a una vida més forta i sense limitacions. Ara tens el coneixement i la inspiració per prendre el control dels teus adductors i, amb ells, d’una part fonamental del teu benestar integral. Què esperes per sentir la diferència i començar a esculpir la teva millor versió, sense importar l’edat?