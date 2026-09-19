Sin el ruido de la NASA: la misión Hayabusa 2 de Japón entrena en silencio para defender la Tierra de asteroides

Cuando pensamos en la defensa de nuestro planeta contra asteroides potencialmente peligrosos, la imagen que nos viene a la mente suele ser la de la NASA, con misiones espectaculares como la DART. La retórica de Hollywood nos ha acostumbrado a ver a los Estados Unidos como el único escudo de la Tierra. Pero, ¿qué pasa si otro actor, con una discreción casi monacal, lleva años trabajando en la misma línea, afinando técnicas que podrían ser la clave para nuestra supervivencia?

¿Y si te dijera que, mientras el mundo miraba hacia América, una agencia espacial ha estado diseñando una experiencia de defensa planetaria en modo sigilo? Japón, con una misión que ya debería estar jubilada, ha puesto en marcha un segundo viaje que es un auténtico ensayo general para protegernos de lo que pueda venir del espacio. Es un secreto a voces que ahora destapamos.

Hablamos de la sonda Hayabusa 2. Esta nave japonesa, una vez finalizada con éxito la recolección de muestras del asteroide Ryugu en diciembre de 2020, tenía su misión principal cumplida. Pero la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA) decidió darle una segunda vida, transformándola en una pieza clave para la defensa planetaria. Sin grandes anuncios, sin la fanfarria habitual, Hayabusa 2 puso rumbo a nuevos horizontes, y lo que ha logrado hasta ahora es, simplemente, imprescindible.

La tecnología que cambia las reglas del juego

El primer objetivo de esta misión extendida fue el asteroide Torifune. El 5 de julio de 2026, Hayabusa 2 se acercó como nunca antes se había hecho, no para recoger muestras, sino para realizar una medida crucial. Empleó la tecnología LiDAR (Light Detection and Ranging), que consiste en lanzar rayos láser sobre la superficie del objeto y analizar su reflexión para calcular con precisión la distancia y el tamaño. Una proeza técnica que nadie había logrado antes con un asteroide en el espacio.

Esta precisión es una solución definitiva para un problema crítico: en el inmenso vacío espacial, es terriblemente difícil distinguir un objeto pequeño y cercano de uno grande y lejano.

Poder calcular distancias con esta exactitud es un cambio de paradigma. Saber con total certeza si un asteroide supone un riesgo real para la Tierra, y cuál es su verdadero potencial de impacto, es una información de un valor incalculable. La capacidad de LiDAR para cortar la niebla de la distancia y la confusión visual es lo que hace de este hito un avance tan importante para nuestra seguridad.

El próximo gran reto: un asteroide sin igual

Después de su encuentro con Torifune, donde impactó con láser en dos ocasiones, Hayabusa 2 ya está en camino hacia su próximo destino: el asteroide 1998 KY26. Y este es un objeto realmente peculiar, lo que lo convierte en un campo de entrenamiento perfecto para futuras misiones de defensa planetaria. En 2024 ya se descubrió que es mucho más pequeño de lo que se pensaba, con solo 11 metros de diámetro, y con una rotación el doble de rápida de lo esperado.

Este tipo de asteroides pequeños y de rotación veloz son, con diferencia, los más difíciles de detectar y caracterizar con los telescopios terrestres, por muy potentes que sean (incluso usando el VLT o el Gran Telescopio de Canarias). La misión de Hayabusa 2 es crucial porque permitirá un acercamiento sin precedentes, revelando datos que desde la Tierra serían imposibles de obtener. Esta información es un tesoro para la investigación en defensa planetaria.

La preparación en silencio continúa

La llegada de Hayabusa 2 al asteroide 1998 KY26 está prevista para julio de 2031, y una vez allí, la nave japonesa permanecerá aproximadamente un año para estudiar su superficie y el regolito. Incluso se podría intentar un nuevo «touchdown» similar al que hizo en Ryugu, para liberar polvo e intentar recoger muestras. (Sí, nosotros también alucinamos con la longevidad y versatilidad de esta nave).

Mientras la NASA y la ESA también hacen sus movimientos, con misiones como DART o Hera, Japón, con su estilo metódico y silencioso, está sentando las bases para una defensa planetaria más robusta e inteligente. No se trata de hacer el máximo ruido, sino de reunir el máximo de conocimiento. Y en el fondo, estos datos son nuestra verdadera póliza para cuando lo que es oculto se haga visible.

Hayabusa 2 no está pensada para jubilarse, sino para seguir trabajando, misión tras misión, para proteger nuestro cielo. Realmente, ¿no es una decisión inteligente estar al tanto de quién nos protege en segundo plano?