Marcos Flórez, entrenador: «Es un error para mujeres de 50 a 60 años hacer 30 minutos de bicicleta estática sin resistencia; deben sentir esfuerzo»

Muchas de nosotras nos subimos a la bicicleta estática con la mejor de las intenciones. Programamos treinta minutos, comenzamos a pedalear y creemos que estamos haciendo lo correcto. Pero, ¿qué pasaría si te dijéramos que, sin querer, podrías estar cometiendo un error que hace que todo ese esfuerzo no sirva casi de nada? (Sí, nosotras también alucinamos con la cantidad de detalles que pasamos por alto en nuestro día a día).

Hay un secreto detrás de un pedaleo efectivo, especialmente si ya has pasado los cincuenta o sesenta. No se trata solo de mover las piernas rápidamente. El problema es que esta inercia puede engañarnos y hacernos creer que estamos trabajando a fondo, cuando la realidad es que apenas estamos generando ningún esfuerzo muscular.

Marcos Flórez, un experto y director de Estarenforma.com, es clarísimo al respecto: es un error fatal para las mujeres de 50 a 60 años hacer 30 minutos de bicicleta estática sin resistencia. Él insiste en que debemos sentir el esfuerzo, que cada pedalada sea un desafío, no un simple giro. El truco está en entender que sin vencer una carga, los músculos no reciben el estímulo necesario para crecer y mantenerse fuertes.

Cuando la resistencia es tan baja que los pedales giran prácticamente solos, el trabajo real que estamos haciendo es mínimo. Podemos acabar con la respiración acelerada solo por la velocidad, pero sin haber tenido que hacer fuerza realmente contra los pedales. Flórez destaca que el esfuerzo muscular necesita resistencia y, independientemente de la velocidad, siempre debemos sentir que estamos venciendo una fuerza, sea grande o pequeña, pero debe existir.

Otro punto clave es la técnica de pedaleo. No se trata solo de empujar hacia abajo. Flórez señala que el pie que baja empuja el pedal, pero el que sube debería tirarlo hacia arriba, haciendo un movimiento circular constante y ejerciendo fuerza durante todo el recorrido. Las cintas que sujetan los pies son imprescindibles para facilitar esta acción, permitiéndonos tirar del pedal al subir y mantener un movimiento más eficaz y completo. Este conocimiento oculto puede transformar totalmente tu sesión.

La medida del esfuerzo: más allá de las revoluciones

¿Cómo saber si el esfuerzo es el adecuado? No todas las bicicletas miden las revoluciones por minuto (RPM) de la misma manera, lo cual puede confundirnos. Flórez recomienda fijarse en la frecuencia cardíaca o en nuestra percepción del esfuerzo. Para una estimación orientativa, podemos utilizar la fórmula de 226 menos la edad para calcular nuestra frecuencia cardíaca máxima teórica, y trabajar entre el 60% y el 90% de esta, según nuestros objetivos y experiencia.

La carga idónea es aquella en la que el pedaleo sigue siendo fluido, pero cada vuelta exige un esfuerzo consciente de empujar y tirar. Si nos cuesta mantener la cadencia o el pedaleo deja de ser fluido, es probable que la resistencia sea excesiva. La principal señal de alerta es cuando tenemos que reducir la carga o incluso detener la actividad para mantener el ritmo. Nuestro cuerpo nos envía señales claras.

Mi alerta: No te dejes engañar por la sensación de rapidez. Tu cuerpo necesita sentir una resistencia real para obtener beneficios. Si no sudas un poco, si no te cuesta, probablemente no estás haciendo el ejercicio que crees.

El plan definitivo para mujeres de 50 a 60 años

Marcos Flórez apuesta por una sesión mixta para las mujeres de esta franja de edad que usen la bicicleta dos o tres veces por semana. Esta es la solución para optimizar el tiempo y obtener resultados reales. Comienza con diez minutos a una intensidad moderada, con una percepción de trabajo presente, pero sin agotarte.

Después, el secreto reside en los intervalos. Flórez aconseja hacer diez intervalos de un minuto cada uno. Cada intervalo combina 30 segundos intensos, donde aumentamos la resistencia de la bicicleta, con 30 segundos más suaves para recuperarnos. Repetimos esta secuencia diez veces para completar diez minutos de intervalos. Esto es lo que marca la diferencia definitiva.

Para finalizar, hay que volver a la calma. Terminaremos con cinco o diez minutos más a una intensidad moderadamente suave. En total, la sesión durará entre 25 y 30 minutos, perfectamente adaptable a cualquier agenda. Si las sesiones empiezan a resultar fáciles, el truco es alargar el tiempo o, más importante aún, subir la resistencia. A medida que nuestra condición física mejora, debemos aumentar la carga para mantener la misma percepción de esfuerzo.

Esta rutina no es solo una cuestión de forma física. Es una inversión en nuestra salud a largo plazo, especialmente importante en una etapa de la vida donde mantener la masa muscular y la salud cardiovascular es imprescindible. La prevención de enfermedades y el mantenimiento de la calidad de vida dependen, en gran parte, de este tipo de esfuerzos conscientes. Es un ahorro en visitas médicas futuras, un regalo para nuestro bienestar general.

No pierdas ni un minuto más: el cambio comienza ahora

Cada minuto que dedicamos a un ejercicio ineficaz es un minuto perdido. El tiempo es oro, y nuestra salud aún más. Así que, antes de tu próxima sesión de bicicleta estática, recuerda las palabras de Marcos Flórez. Siente el esfuerzo, busca la resistencia, experimenta el movimiento circular y personaliza tu sesión con intervalos. Tu cuerpo, y nuestro bienestar colectivo, te lo agradecerán.

Ahora tienes el conocimiento oculto para hacer de tu bicicleta estática una herramienta potente para tu salud. No dejes que un pequeño error te robe los beneficios que te mereces. ¿Qué cambiarás en tu próximo entrenamiento?